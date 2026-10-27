Hombre muere atropellado en la carretera de Oro, a la altura de Altavista

Un camión volcó la mañana de este martes 27 de octubre en las cercanías del bypass de Usulután y provocó complicaciones en la circulación vehicular. El automotor quedó obstaculizando uno de los carriles.

El accidente ocurrió en el tramo que conduce desde el distrito de Santa María hacia el redondel de la calle antigua a Santa Elena. La obstrucción redujo el espacio disponible para el paso de los vehículos y generó congestionamiento en el sector.

Agentes policiales acudieron al lugar para evaluar las circunstancias del percance. La causa del vuelco todavía no había sido establecida en la información disponible, que tampoco detalla si hubo otros vehículos involucrados.

Los reportes iniciales no precisan si el conductor u otras personas resultaron lesionados. Tampoco se ha confirmado la hora de retiro del camión ni el restablecimiento completo de la circulación.

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