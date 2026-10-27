Sucesos
Hombre muere atropellado en la carretera de Oro, a la altura de Altavista
Un hombre falleció la madrugada de este martes 27 de octubre tras ser atropellado por un vehículo en la carretera de Oro, a la altura de la residencial Altavista, en Ilopango. El percance ocurrió en el sentido que conduce de Soyapango hacia San Martín.
Los reportes iniciales ubican el hecho en el kilómetro 7 de esa vía. Según la versión preliminar, el peatón habría intentado cruzar la carretera cuando fue embestido, aunque las circunstancias exactas todavía están pendientes de esclarecerse.
El conductor involucrado permaneció en el lugar mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban las indagaciones para determinar cómo ocurrió el atropello y establecer responsabilidades.
La información disponible no detalla la identidad ni la edad del fallecido. Tampoco precisa el tipo de vehículo involucrado ni confirma detenciones relacionadas con el caso.
Sucesos
Dos mujeres de 48 y 73 años resultan lesionadas tras atropello en Nahuizalco
Dos mujeres de 48 y 73 años resultaron lesionadas la noche del lunes 26 de octubre tras ser atropelladas en el sector de El Cerrito, sobre la carretera que conecta Nahuizalco con Sonsonate.
Según el reporte de Comandos de Salvamento, ambas intentaban cruzar la vía cuando fueron embestidas por un automotor. Voluntarios de la seccional de Sonsonate acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria.
La institución detalló que la paciente de 48 años presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras que la mujer de 73 años sufrió un traumatismo en el pie derecho. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial.
La información disponible no precisa su evolución médica ni identifica al conductor involucrado. Tampoco establece las circunstancias completas del atropello o las responsabilidades del percance.
Principal
Camión vuelca cerca del bypass de Usulután y provoca fuerte congestionamiento
Un camión volcó la mañana de este martes 27 de octubre en las cercanías del bypass de Usulután y provocó complicaciones en la circulación vehicular. El automotor quedó obstaculizando uno de los carriles.
El accidente ocurrió en el tramo que conduce desde el distrito de Santa María hacia el redondel de la calle antigua a Santa Elena. La obstrucción redujo el espacio disponible para el paso de los vehículos y generó congestionamiento en el sector.
Agentes policiales acudieron al lugar para evaluar las circunstancias del percance. La causa del vuelco todavía no había sido establecida en la información disponible, que tampoco detalla si hubo otros vehículos involucrados.
Los reportes iniciales no precisan si el conductor u otras personas resultaron lesionados. Tampoco se ha confirmado la hora de retiro del camión ni el restablecimiento completo de la circulación.
Principal
Motociclista resulta lesionado tras chocar con una camioneta en puente Ticsa, Ilopango
Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes 27 de octubre tras colisionar con una camioneta sobre el puente Ticsa, en Ilopango, en el sentido que conduce hacia San Salvador.
Tras el impacto, personas que se encontraban en el sector auxiliaron al conductor de la motocicleta mientras esperaban la llegada de unidades de rescate y de las autoridades de tránsito.
Una posible invasión de carril figura entre las versiones preliminares sobre el origen del choque. Sin embargo, esa circunstancia no ha sido confirmada y tampoco se ha establecido cuál de los conductores habría realizado la maniobra.
La información disponible no precisa la identidad del motociclista, la gravedad de sus lesiones ni si fue trasladado a un centro asistencial. Las responsabilidades del percance también están pendientes de esclarecer.