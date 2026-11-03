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Hombre muere atropellado cerca del puente Las Chilamas, en la carretera del Litoral
Un hombre falleció la noche del lunes 2 de noviembre tras ser atropellado en la carretera del Litoral, en las cercanías del puente Las Chilamas, en La Libertad Costa.
Según versiones de testigos, la víctima intentaba cruzar la carretera cuando fue impactada por un vehículo. Esta explicación es preliminar y no constituye una conclusión oficial sobre las causas o responsabilidades del siniestro.
Cuerpos de socorro acudieron al lugar e intentaron auxiliar al hombre, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las lesiones. La información disponible no identifica a la institución que atendió la emergencia ni precisa la edad de la víctima.
Hasta el reporte consultado, no se había divulgado la identidad del fallecido ni se había confirmado si el conductor permaneció en la escena. Tampoco se detallaron las características del vehículo involucrado o posibles medidas adoptadas por las autoridades.
Internacionales -deportes
VIDEOS – Muere Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras un choque durante el partido ante el Andorra
El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos. El club confirmó su muerte después del grave incidente que sufrió el lunes durante el encuentro de Segunda División frente al FC Andorra.
🖤 EL FÚTBOL LLORA A JESÚS DE MIGUEL
El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda (30 años), ha fallecido este martes 3 de noviembre a las 8:00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Un trágico final tras el violento choque que sufrió anoche en el Heliodoro Rodríguez López. En el minuto 97, con el partido empatado 2-2 frente al FC Andorra, el portero Jesús Owono salió casi hasta el círculo central y le impactó con la rodilla en el pecho mientras De Miguel iniciaba un contragolpe. El delantero quedó inconsciente, sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue evacuado de urgencia. El árbitro expulsó a Owono con roja directa y suspendió el encuentro.
El CD Tenerife lo comunicó con un mensaje desgarrador:
“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad… No hay palabras de consuelo. Estamos junto a su desolada familia y a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia solicita máximo respeto a su privacidad.”
De Miguel, madrileño conocido como Demi, era una pieza clave del Tenerife. Había cumplido el sueño de jugar en la isla, aportó goles decisivos en el ascenso y dejaba una trayectoria construida con esfuerzo y humildad. Era padre de una niña.
Owono, por su parte, está devastado. Cerró sus redes sociales ante los insultos y quería disculparse en privado con la familia. El entorno del Andorra insiste en que no hubo intención de hacer daño: fue una acción que salió terriblemente mal.
Hoy el fútbol se detiene. Un partido más se convirtió en la peor pesadilla.
Descansa en paz, Jesús. 🖤🕊️
#DEPJesúsDeMiguel #Tenerife #Fútbol #Heliodoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 3, 2026
La acción ocurrió en el tiempo añadido del partido, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel corría para disputar un balón largo cuando chocó con el guardameta visitante, Jesús Owono, quien había salido de su área para despejar. El delantero recibió un fuerte golpe en el pecho y sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.
No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.
La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.
🖤 DEP
— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
Los servicios médicos lo atendieron sobre el césped antes de trasladarlo en ambulancia al hospital. El encuentro fue suspendido con empate 2-2 y Owono recibió una tarjeta roja directa. Aunque inicialmente se informó que el atacante estaba estable dentro de la gravedad, posteriormente el Tenerife comunicó un empeoramiento neurológico.
Momentos emotivos a la llegada de Dani Fernández, centrocampista del CD Tenerife, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. https://t.co/a1v8K0IvSb
— Deportes TVCanaria (@deportetvC) November 3, 2026
De Miguel había llegado al conjunto tinerfeño en el verano de 2025 procedente del Castellón. Su fallecimiento provocó mensajes de condolencias del Andorra y de clubes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad.
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Posibles ciberataques alteran congeladores de supermercados en Europa y obligan a desechar alimentos
Supermercados de varios países europeos reportaron este lunes 2 de noviembre aumentos inesperados de temperatura en sus refrigeradores y congeladores, en incidentes que distintas empresas atribuyen a posibles ciberataques. Los problemas afectaron establecimientos de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia, entre otros, y obligaron a retirar alimentos cuya conservación había quedado comprometida.
Entre las cadenas afectadas figuran Delhaize, Carrefour, ICA, Coop y SuperValu. Algunos reportes describen modificaciones remotas de los controles de refrigeración y activaciones del modo de descongelación, con temperaturas cercanas a los 50 °C en determinados equipos. El alcance y los daños varían entre establecimientos; no todos registraron pérdidas significativas.
Las empresas movilizaron técnicos para revisar las instalaciones, restablecer la refrigeración y reponer productos. En Irlanda, el grupo Musgrave informó de afectaciones en 13 supermercados SuperValu y señaló que el incidente había sido resuelto durante la tarde. Hasta la información disponible, no existe una cifra consolidada que permita cuantificar las pérdidas económicas de esta nueva oleada.
Los incidentes ocurren semanas después de ataques similares contra cientos de comercios en Francia. Las investigaciones deberán establecer si existe una conexión entre ambos episodios y quiénes son sus responsables, pues ningún grupo había reivindicado públicamente las acciones. El caso evidencia que la manipulación de sistemas conectados puede afectar directamente la conservación y distribución de alimentos.
Política
Señalamiento sobre Juan Martínez d’Aubuisson y líder de 400 Mawozo carece de corroboración independiente
Un hombre presentado en una entrevista como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión fue difundida este lunes 2 de noviembre, pero no pudo ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado sostuvo que Martínez mantuvo conversaciones con Joseph y con actores políticos presuntamente relacionados con pandillas haitianas. También le atribuyó protección de grupos criminales y apoyo de una organización no gubernamental, aunque la publicación consultada no identifica a esa entidad ni aporta documentos que permitan verificar tales afirmaciones.
Martínez ha publicado trabajos periodísticos sobre Haití y la frontera con República Dominicana. En una crónica de 2024 relata una visita a una mansión para entrevistar a Wideline Pierre; ese relato corresponde a una cobertura periodística y no acredita que residiera en una propiedad de Joseph ni que recibiera protección de su estructura.
La información revisada no permite confirmar la identidad y el parentesco del entrevistado, ni recoge una respuesta de Martínez a estos señalamientos. Tampoco presenta una acusación formal de las autoridades. Por ello, las declaraciones deben distinguirse de una conclusión judicial o de hechos demostrados sobre la relación del periodista con organizaciones criminales.
🚨 Señalamiento contra Juan Martínez d’Aubuisson
Un hombre presentado como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo.
La versión se difundió este lunes, pero no ha podido ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado también le atribuyó conversaciones con Joseph, protección de grupos criminales y apoyo de una ONG, sin identificar la organización ni presentar documentos.
Martínez ha realizado coberturas periodísticas sobre Haití. Una crónica de 2024 describe una entrevista en una mansión, pero eso no acredita que residiera allí ni que recibiera protección de la estructura de Joseph.
Hasta el momento no existe acusación formal ni respuesta pública del periodista.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
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