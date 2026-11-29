Edys Alberto Jhonson Henríquez, de 69 años, murió tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la carretera Panamericana, en el distrito de Moncagua, San Miguel Centro. El hecho ocurrió el sábado 28 de noviembre.

Los reportes preliminares sitúan el atropello alrededor de las 5:30 a. m. en el kilómetro 121 de la vía, a la altura del cantón El Papalón. Jhonson Henríquez sufrió múltiples lesiones por el impacto.

El hombre recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades investigan las circunstancias del atropello. Hasta el momento, no se ha precisado qué tipo de vehículo estuvo involucrado ni si su conductor permaneció en el lugar.

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