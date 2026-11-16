Sucesos
¡Grave accidente! Motociclista sufre severas lesiones en carretera al puerto de La Libertad
Un motociclista resultó gravemente lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce al puerto de La Libertad.
El percance dejó al conductor de la motocicleta con lesiones de consideración, generando preocupación por su estado de salud.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que provocaron el siniestro ni si otros vehículos estuvieron involucrados en el hecho.
El accidente vuelve a poner de relieve los riesgos que enfrentan los motociclistas en las carreteras salvadoreñas y la importancia de respetar las normas de tránsito.
Principal
¡Choca contra una rastra y huye! Conductor abandona su vehículo tras accidente en Apopa
Un conductor protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre, luego de impactar su vehículo tipo sedán contra la parte trasera de una rastra en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
El percance ocurrió en el tramo que conecta el redondel Integración con el redondel El Ángel, donde el automovilista terminó chocando contra la unidad de transporte pesado.
Elementos de Comandos de Salvamento de Apopa acudieron al lugar tras recibir una alerta. Sin embargo, únicamente encontraron el automóvil accidentado, ya que, según testigos, el conductor salió sin lesiones y huyó de la escena.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) también se presentaron para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades por este incidente vial.
Sucesos
¡Tragedia en La Unión! Salvadoreño muere tras ser golpeado por llanta desprendida de un tráiler
Un hombre perdió la vida en un trágico accidente registrado sobre la carretera Ruta Militar, en el sector de San Carlos, distrito de Pasaquina, La Unión Norte, luego de ser impactado por una llanta que se desprendió de un tráiler en movimiento.
De acuerdo con los reportes preliminares, dos neumáticos se soltaron del vehículo de carga mientras circulaba por la carretera, provocando una situación de extremo peligro para quienes se encontraban en la zona.
Una de las llantas impactó directamente contra la víctima, quien momentos antes había descendido de su automóvil. El fuerte golpe le provocó lesiones que terminaron causándole la muerte.
El lamentable hecho pone nuevamente en evidencia los riesgos que representan las fallas mecánicas en vehículos pesados y la importancia de revisar sus condiciones antes de circular por las carreteras salvadoreñas.
🚨 IDENTIFICAN A VÍCTIMA FATAL EN PASAQUINA 🚨
Felipe Contreras Ríos, originario de Santa Rosa de Lima, falleció tras ser golpeado por una llanta que se desprendió de una rastra.
El accidente ocurrió en el sector de San Carlos, Pasaquina, La Unión. La víctima se había bajado del vehículo cuando fue impactada.
El conductor de la rastra (placa RE20-687) se quedó en el lugar.
📍 Pasaquina, La Unión
#Accidente #LaUnión #Pasaquina #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2026
Principal
¡Intolerancia al volante! Denuncian a conductor que amenazó a otro en Sonsonate
Un nuevo caso de intolerancia vial fue denunciado en Sonsonate, donde un automovilista habría amenazado a otro conductor durante un altercado en la vía pública.
El incidente fue difundido mediante un video que comenzó a circular en diferentes redes sociales, generando atención entre los usuarios.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que originaron la discusión ni la identidad de las personas involucradas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma al volante y resolver los conflictos de tránsito sin recurrir a amenazas o agresiones.
🚨 Denuncia ciudadana en Sonsonate
Conductor del vehículo placas P657-325 amenazó con arma de fuego a otro automovilista que le pitó después de que se pasara un alto, poniendo en riesgo la vida de terceros.
@PNCSV @FGR_SV @Vi11atoro solicita su localización y captura inmediata.
El video ya circula en redes.
#ElSalvador #Sonsonate #SeguridadSV #CronioSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026