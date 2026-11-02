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GPS de celular permite capturar a acusado de golpear y robar a una mujer en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Robinson Alberto Corado Núñez, de 50 años, señalado de agredir a una mujer y robarle su teléfono celular en Santa Ana Centro. La institución informó este lunes 2 de noviembre que el rastreo del dispositivo permitió localizar al sospechoso.
Según el reporte policial, la víctima ingresaba a una colonia cuando fue golpeada en la boca y la cabeza. Durante la agresión, su cartera cayó al suelo, momento que el hombre habría aprovechado para sustraer el celular.
Los agentes utilizaron la geolocalización del teléfono para ubicar a Corado Núñez frente a su vivienda, en el cantón El Ranchador. Al registrarlo, encontraron el dispositivo que había sido sustraído, aseguró la PNC.
La Policía anunció que el detenido será remitido por los delitos de robo y lesiones. El reporte no precisa la colonia donde ocurrió el ataque ni el estado de salud de la víctima; tampoco se ha informado una resolución judicial sobre el caso.
Internacionales
VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.
El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN FLORIDA
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach. Las 9 personas a bordo murieron.
El avión viajaba de Austin (Texas) a las Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego vino el mayday:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton (hija de brasileños). Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes incluso de sacar el carnet de conducir. Tenía más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con volar en aerolíneas comerciales. Su madre confirmó su identidad y dijo que “sabía que un avión se la iba a llevar”, pero estaba orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables y obligó a evacuar a unas 600 personas. No hubo víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
El video de dashcam del momento del impacto es demoledor.
#AccidenteAéreo #Florida #Learjet #WestPalmBeach #Noticias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
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PNC captura a hombre acusado de agredir a una mujer y a su bebé de siete meses en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años, señalado de agredir físicamente a una mujer y a su hija de siete meses en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro. La institución informó del procedimiento este domingo 1 de noviembre.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras recibir una denuncia y encontraron a la bebé con hematomas visibles en el rostro. La información divulgada no precisa la gravedad de las lesiones ni detalla la atención médica que recibieron las víctimas.
Los equipos policiales localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar de la agresión y procedieron a detenerlo. La PNC no especificó qué relación tiene López Borja con la mujer y la niña.
La institución anunció que el detenido será remitido por el delito de lesiones. Hasta la información disponible, no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso ni se han divulgado otros detalles de la investigación.
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Vuelco en carretera hacia Anguiatú deja a una mujer lesionada en Metapán
Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre, después de que el vehículo en el que viajaba volcara sobre la carretera que conecta Metapán con la frontera Anguiatú, en el departamento de Santa Ana.
Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y otros cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta. Los equipos evaluaron a la afectada y le brindaron los primeros auxilios.
La información disponible no precisa la gravedad de sus lesiones ni confirma si fue trasladada a un hospital. Tampoco se han divulgado su identidad, edad o la presencia de otros ocupantes en el vehículo.
Las causas del vuelco permanecen sin esclarecerse públicamente. El reporte no detalla el kilómetro donde ocurrió ni señala la participación de otro vehículo, por lo que aún no es posible establecer cómo se produjo el siniestro.
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