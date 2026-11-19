Un adolescente de 17 años fue condenado a prisión perpetua en El Salvador, luego de ser encontrado culpable del delito de violación en menor o incapaz, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal de lo Criminal de San Miguel.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron entre el 9 y el 16 de mayo de 2026, en una vivienda ubicada en la colonia Prados, en el distrito de San Miguel. El adolescente habría aprovechado una relación de poder y la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer las agresiones sexuales.

El caso fue denunciado el 18 de mayo de 2026, después de que familiares de la niña encontraran mensajes de texto relacionados con el adolescente. Las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron acreditar su responsabilidad y sustentar la acusación presentada ante el tribunal.

Según la Fiscalía, este es el primer adolescente condenado a prisión perpetua en la zona oriental del país bajo la nueva reforma penal que contempla esta sanción para delitos sexuales. El proceso se mantiene bajo reserva para proteger la identidad y la integridad de la víctima, por lo que las autoridades no han divulgado más detalles.

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