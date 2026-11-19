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¡Final feliz en La Paz! Socorristas encuentran sano y salvo a niño de 3 años que estaba desaparecido
Un niño de apenas 3 años de edad fue localizado sano y salvo por voluntarios de Comandos de Salvamento, luego de haber sido reportado como extraviado en el departamento de La Paz. El hallazgo generó alivio entre sus familiares y las personas que participaron en su búsqueda.
De acuerdo con Comandos de Salvamento, el pequeño había sido reportado como desaparecido en el caserío Los Pérez. Tras recibir la alerta, voluntarios de la seccional de San Miguel Tepezontes realizaron labores de búsqueda para dar con su paradero.
La institución informó que el menor fue encontrado en el pasaje Zapotitán, donde quedó bajo el resguardo de los socorristas que atendieron la emergencia.
Posteriormente, los voluntarios coordinaron la entrega del pequeño a sus familiares, confirmando que había sido localizado con vida. El caso concluyó favorablemente gracias a la intervención de los equipos de rescate y la coordinación para garantizar su regreso seguro a casa.
Judicial
¡Cae alias “Garroba” en La Libertad! PNC la señala de recoger dinero de extorsiones para la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Ana Marina Flores Argueta, conocida como alias “Garroba”, señalada de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) y colaborar con las actividades de extorsión en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con las autoridades, la mujer era la encargada de recoger el dinero exigido mediante extorsiones a habitantes y vendedores de la zona, para posteriormente entregárselo a sus hijos, quienes también estarían vinculados a la estructura criminal y ya fueron capturados.
La detención se realizó en la colonia Huezo, en La Libertad Costa, luego de que los agentes verificaran su vinculación con la pandilla mediante el sistema de información policial ONI. La institución también informó que la detenida cuenta con antecedentes relacionados con organizaciones terroristas.
La PNC indicó que Flores Argueta será remitida por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento forma parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras criminales y las redes dedicadas al cobro de extorsiones en el país.
Judicial
¡Cadena perpetua para adolescente de 17 años! Condenado por violación de una niña de 11 años en San Miguel
Un adolescente de 17 años fue condenado a prisión perpetua en El Salvador, luego de ser encontrado culpable del delito de violación en menor o incapaz, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal de lo Criminal de San Miguel.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron entre el 9 y el 16 de mayo de 2026, en una vivienda ubicada en la colonia Prados, en el distrito de San Miguel. El adolescente habría aprovechado una relación de poder y la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer las agresiones sexuales.
El caso fue denunciado el 18 de mayo de 2026, después de que familiares de la niña encontraran mensajes de texto relacionados con el adolescente. Las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron acreditar su responsabilidad y sustentar la acusación presentada ante el tribunal.
Según la Fiscalía, este es el primer adolescente condenado a prisión perpetua en la zona oriental del país bajo la nueva reforma penal que contempla esta sanción para delitos sexuales. El proceso se mantiene bajo reserva para proteger la identidad y la integridad de la víctima, por lo que las autoridades no han divulgado más detalles.
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¡Atención! Lluvias continuarán esta noche en varios departamentos de El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre continuarán durante las próximas horas en diferentes sectores de El Salvador, principalmente en la zona oriental y paracentral del país.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se mantienen en sectores de San Vicente, San Miguel y Usulután, y se desplazarán hacia la zona costera durante el resto de la tarde.
Para horas de la noche, el MARN prevé lluvias puntuales en San Miguel, Usulután, Cabañas, San Vicente y La Paz. También podrían registrarse precipitaciones en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador, especialmente en las cercanías del lago de Ilopango.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones al movilizarse durante las precipitaciones.