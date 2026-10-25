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Fallece Pablo Torres, reconocido estatuista viviente
La cultura urbana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Pablo Torres, un querido y respetado artista conocido por su labor como estatua viviente en los espacios públicos, ganándose el cariño y la admiración de la ciudadanía por su talento y constancia.
La noticia de su deceso fue confirmada públicamente por su hermana, Daniela Torres, a través de un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y compartió los detalles sobre sus honras fúnebres Facebook. De acuerdo con los reportes preliminares, su muerte se habría producido a causa de un trágico accidente de tránsito.
En los últimos meses, el nombre de Torres había estado en el centro de la atención mediática y las redes sociales tras verse involucrado en un sonado incidente con un creador de contenido. En dicha ocasión, el artista fue provocado públicamente, un episodio que generó un fuerte rechazo social y abrió un amplio debate sobre el respeto, la dignidad y las precarias condiciones que enfrentan los trabajadores del arte callejero.
Más allá de aquella controversia, quienes lo conocieron recuerdan su dedicación y el valor de su arte. Hoy la comunidad artística despide a uno de sus referentes más entrañables.
Internacionales
María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock
La líder opositora María Corina Machado rompió el silencio y volvió a Venezuela de forma totalmente sorpresiva, tras pasar casi un año entera en el exilio dorado en Europa y con un Premio Nobel de la Paz bajo el brazo.
Tras meses de intentos frustrados y operativos militares que cambiaron el tablero político, la dirigente soltó la bomba en sus redes sociales con un contundente: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Desde el estado Lara, el Comando Con Venezuela difundió imágenes de su visita clandestina/sorpresa a la Iglesia de Santa Rosa para agradecerle a la Divina Pastora por su milagroso regreso. Por su parte, Edmundo González Urrutia saltó de la emoción en internet a confirmar que su compañera de fórmula ya pisa suelo venezolano para «liderar y encaminar este proceso hasta el final».
¿Y la Casa Blanca? ¡Ni enterados! El propio Donald Trump confesó a CNN que no tenía la menor idea del operativo retorno, aunque soltó una perlita: “Ella me dio su Premio Nobel, ¿así que qué más puedo decir? Espero que esté bien”. Mientras tanto, el régimen guarda silencio y el país entero está al borde del asiento.
Internacionales -deportes
¡Insólito! Juez determina que la emoción por un gol es una “fuerza de la naturaleza” imparable y libera a hincha caótico
Tras dos años de batalla legal, un tribunal dictaminó que la física del descontrol futbolero exime de culpa a un aficionado que se convirtió en una “estrella fugaz humana” directo sobre la fanaticada rival.
Lo que comenzó como un festejo eufórico de último minuto en la FA Cup terminó convirtiéndose en uno de los episodios más bizarros y comentados en la historia judicial deportiva. Tras un largo y sufrido proceso legal que se extendió por dos años, la justicia dictó sentencia a favor de John Ryan, un hincha del Maidstone United de 62 años, quien protagonizó un histórico y accidentado «aterrizaje forzoso» sobre los asientos del equipo rival, el Ipswich Town.
Los hechos ocurrieron en medio de la euforia desatada por una sorpresiva victoria por 2-1. Según los reportes y las imágenes difundidas por N+ Univisión, el agónico gol provocó tal descarga de adrenalina en Ryan que este perdió por completo el control de su cuerpo, precipitándose desde lo alto de la tribuna y cayendo estrepitosamente sobre otros seguidores que disfrutaban pacientemente del encuentro.
El impacto dejó damnificados directos (entre ellos Joanne Peters y Aaron Rose), lo que en su momento derivó en una severa intervención policial. Lejos de quedar en una simple anécdota de estadio, la Fiscalía decidió ponerle todo el peso de la ley al aficionado, imputándole formalmente un cargo de agresión ocasionando lesiones corporales reales (ABH) y dos cargos de agresión por golpes. ¡Sí, un tribunal penal procesando un festejo de gol!
Durante el juicio en el Ipswich Crown Court, el proceso rozó lo absurdo. Ryan, visiblemente quebrado y entre lágrimas ante el estrado, defendió lo indefendible: insistió en que su cuerpo actuó por cuenta propia, poseído por el éxtasis colectivo del momento histórico que vivía su club.
Para sorpresa de propios y extraños, el jurado evaluó la dinámica de los hechos y concluyó lo que las gradas ya sabían: no hubo premeditación ni intención maliciosa, sino un desborde emocional incontrolable. El veredicto final declaró al hincha no culpable de todos los cargos, sentando un precedente legal insólito: la locura futbolera puede considerarse oficialmente un fenómeno físico inmanejable.
Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en explotar con memes, aplausos y reacciones divididas ante semejante absolución. Queda claro que, a partir de ahora, celebrar un gol con el alma (y con medio cuerpo volando por los aires) tiene el sello de aprobación de los tribunales. ¡Una verdadera joya para los anales del fútbol moderno!
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Habilitan el paso vehicular en el tramo Los Chorros de la carretera Panamericana
La madrugada de este domingo se convirtió en un auténtico escenario de película de acción sobre la carretera Panamericana. El rugir de la dinamita y el estruendo de las rocas sacudieron la tranquilidad de la noche durante las detonaciones controladas de taludes realizadas en el conflictivo y transitado tramo de Los Chorros.
Mientras gran parte de la ciudad dormía, el Ministerio de Obras Públicas desató una operación de precisión quirúrgica: toneladas de roca volaron por los aires para dar paso a las megaobras de ampliación y la conexión del ansiado viaducto.
Inmediatamente después de la explosión, una marea de maquinaria pesada entró en acción bajo la oscuridad para remover escombros y limpiar la vía a toda velocidad. ¿El resultado? Un esfuerzo titánico que logró finalizar las labores antes de lo programado, habilitando nuevamente el paso vehicular y evitando el colapso total del tráfico hacia el occidente del país.