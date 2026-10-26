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Fallece Pablo Ernesto Torres Fernández, el estatuista del Centro Histórico atropellado en La Paz Este
El artista urbano salvadoreño Pablo Ernesto Torres Fernández, de 30 años y originario de Mejicanos, San Salvador Centro, falleció tras ser atropellado en la madrugada del domingo 25 de octubre en la carretera del Litoral.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del paso a desnivel del cantón Zacatillos, en el distrito de San Juan Nonualco, La Paz Este. Personal de Comandos de Salvamento de Los Nonualcos y del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar para brindarle asistencia, pero no lograron salvarle la vida.
Torres Fernández era conocido popularmente como “el estatuista del Centro Histórico” por su labor como estatua viviente, en la que personificaba personajes bíblicos como Moisés en espacios públicos de San Salvador. En febrero de 2025 su nombre saltó a la atención mediática tras un incidente en Santa Rosa de Lima, La Unión, durante un evento público en el que fue humillado por un creador de contenido y reaccionó con un golpe; fue detenido y posteriormente liberado. El episodio generó debate sobre el respeto hacia los artistas callejeros.
Su hermana, Daniela Torres, confirmó públicamente el deceso, agradeció las muestras de apoyo y compartió detalles de las honras fúnebres. La comunidad artística y quienes lo conocían en el Centro Histórico lamentan la pérdida de uno de los referentes más reconocidos del arte urbano en El Salvador.
Nacionales
Combustibles mantienen precios sin variación del 27 de octubre al 9 de noviembre en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles permanecerán sin cambios del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional. En la zona central, la gasolina superior se ubicará en $5.13 por galón, la regular en $4.80 y el diésel en $4.86. En las zonas occidental y oriental, la superior costará $5.14, la regular $4.81 y el diésel $4.86 por galón.
Estos valores son idénticos a los que rigieron en la quincena anterior (13 al 26 de octubre), lo que confirma la continuidad de la estabilidad tarifaria. La DGEHM señaló que la medida se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional, influida por factores como tensiones geopolíticas, ataques a infraestructura petrolera, cierres de plataformas y refinerías, y variaciones en las reservas de hidrocarburos.
La institución destacó que la coordinación con el sector privado petrolero y la gestión del mercado interno han permitido sostener precios competitivos para los consumidores salvadoreños. Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley y constituyen el valor base; el precio final en las estaciones de servicio puede variar ligeramente según cada establecimiento.
Con esta actualización, El Salvador suma otra quincena sin incrementos en el costo de las gasolinas y el diésel, en un contexto regional donde los precios de los hidrocarburos continúan expuestos a la volatilidad internacional. Los nuevos valores entran en vigencia el martes 27 de octubre.
Jetset
Muere Komanche, streamer salvadoreño de 30 años y organizador de los Squid Craft Games
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia mediante sus historias de Instagram después de comunicarse con la familia del streamer.
La información sobre su fallecimiento comenzó a circular el domingo 25 de octubre y posteriormente fue corroborada por su mánager. Hasta el momento, no se ha divulgado una causa oficial de muerte, por lo que las circunstancias permanecen pendientes de esclarecimiento.
Komanche desarrolló su carrera en las transmisiones de videojuegos y reunió una amplia comunidad de seguidores en el mundo hispanohablante. Uno de sus proyectos más reconocidos fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en «El juego del calamar», que impulsó junto a AuronPlay y Rubius.
Tras conocerse la noticia, compañeros como AuronPlay e Ibai Llanos expresaron sus condolencias y recordaron su amistad con el salvadoreño. Su fallecimiento deja de luto a la comunidad del streaming, que destacó los momentos y proyectos que compartió con sus seguidores y otros creadores
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Principal
PNC captura a dos hombres señalados de pelear en la vía pública en Ahuachapán
Dos hombres fueron capturados en Ahuachapán tras ser señalados de protagonizar una pelea a golpes en la vía pública. De acuerdo con el reporte atribuido a la Policía Nacional Civil (PNC), ambos provocaron desórdenes durante el enfrentamiento.
Los detenidos fueron identificados como Héctor Stiven Contreras Martínez, de 22 años, y Maynor Eduardo Pastul Mata, de 25. La información disponible ubica el procedimiento en el departamento de Ahuachapán, sin precisar el distrito, la calle o el establecimiento cercano.
Las circunstancias que originaron la pelea no fueron detalladas. Tampoco se informó si alguno de los involucrados sufrió lesiones o si otras personas resultaron afectadas durante el incidente.
Ambos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar el proceso. La información consultada menciona desórdenes públicos, aunque no permite confirmar directamente con la PNC la calificación jurídica específica que se les atribuye.