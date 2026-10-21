Sucesos
Fallece niño de 2 años que fue trasladado en helicóptero tras caer en una pila en Chalchuapa
Un niño de 2 años falleció a las 3:45 de la madrugada de este miércoles, luego de permanecer en estado crítico tras caer en una pila en su vivienda en Chalchuapa, Santa Ana.
De acuerdo con información preliminar, el menor fue auxiliado por familiares y trasladado de emergencia al Hospital de Chalchuapa, pero debido a la gravedad de su condición, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó su traslado aéreo en helicóptero hacia el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador.
Pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo y salvarle la vida, el pequeño no resistió y perdió la vida durante la madrugada. El caso ha causado consternación entre vecinos y familiares en Chalchuapa.
Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia a extremar precauciones con pilas, cisternas y recipientes con agua dentro de los hogares, para evitar tragedias similares con menores de edad.
Principal
Muere Efraín Arévalo, catedrático de la Universidad de Sonsonate, en choque entre motocicletas
Efraín Mauricio Arévalo Mojica, catedrático de la Universidad de Sonsonate (USO) y colaborador del Órgano Judicial, falleció la mañana de este miércoles 21 de octubre en un accidente de tránsito en la Ruta de las Flores. Familiares y amigos confirmaron la identidad del profesional, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió la colisión.
El percance se registró en el sector conocido como La Pedrera, en el tramo que conecta Salcoatitán con Apaneca, sobre la carretera entre Sonsonate y Ahuachapán. En el choque estuvieron involucradas dos motocicletas; el otro conductor fue reportado en condición delicada, de acuerdo con la información preliminar.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados. Sin embargo, al intentar auxiliar a Arévalo Mojica, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su fallecimiento fue divulgado entre personas vinculadas con su labor docente y su trabajo en el ámbito judicial.
Las primeras versiones apuntan a que uno de los motociclistas habría invadido el carril contrario, provocando el impacto. Esta explicación es preliminar y no permite atribuir responsabilidades mientras no se conozcan las conclusiones de la inspección correspondiente.
Sucesos
Vehículo cae a un río entre Ilobasco y Tejutepeque: reportan dos heridos graves
Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.
De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.
Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.
Principal
Bus de la ruta 205 y dos carros chocan en carretera de Sonsonate a San Salvador
Un autobús de la ruta 205 y dos vehículos particulares protagonizaron un múltiple choque la mañana de este martes 20 de octubre en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. El accidente ocurrió en el sector conocido como La Gloria, en el distrito de Armenia, y obligó a controlar la circulación mientras se atendía la emergencia.
Según la información preliminar publicada por El Blog, el conductor del autobús habría provocado la colisión al circular a excesiva velocidad. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades. El reporte inicial no precisó si hubo personas lesionadas.
El Viceministerio de Transporte informó que sus equipos movilizaron los vehículos involucrados y mantuvieron el paso controlado en el sector. Estas labores permitieron atender la obstrucción provocada por el choque, aunque la información consultada no incluyó una confirmación sobre la normalización total del tránsito.
El percance se registra en un contexto de alta siniestralidad vial en el país. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial recogidas por medios nacionales, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2026 se contabilizaron 17,742 accidentes de tránsito, que dejaron 12,677 personas lesionadas y 1,171 fallecidas.