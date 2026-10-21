Fallece niño de 2 años que fue trasladado en helicóptero tras caer en una pila en Chalchuapa

Un autobús de la ruta 205 y dos vehículos particulares protagonizaron un múltiple choque la mañana de este martes 20 de octubre en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. El accidente ocurrió en el sector conocido como La Gloria, en el distrito de Armenia, y obligó a controlar la circulación mientras se atendía la emergencia.

Según la información preliminar publicada por El Blog, el conductor del autobús habría provocado la colisión al circular a excesiva velocidad. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para inspeccionar la escena y determinar las responsabilidades. El reporte inicial no precisó si hubo personas lesionadas.

El Viceministerio de Transporte informó que sus equipos movilizaron los vehículos involucrados y mantuvieron el paso controlado en el sector. Estas labores permitieron atender la obstrucción provocada por el choque, aunque la información consultada no incluyó una confirmación sobre la normalización total del tránsito.

El percance se registra en un contexto de alta siniestralidad vial en el país. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial recogidas por medios nacionales, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2026 se contabilizaron 17,742 accidentes de tránsito, que dejaron 12,677 personas lesionadas y 1,171 fallecidas.

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