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Dos muertos y varios heridos en choque en carretera Litoral, Acajutla: identifican a Cristino Anzora y Claudia Mestizo
Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre de 2026 en la carretera Litoral, cerca del puente San Pedro en el distrito de Acajutla (Sonsonate Oeste), dejó dos personas fallecidas y al menos dos lesionadas, según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC). Reportes posteriores identificaron a los fallecidos como Cristino Anzora y Claudia Mestizo, y elevaron a cinco el número de heridos que recibieron atención médica. Las imágenes difundidas por autoridades muestran un vehículo plateado (tipo pick-up) con daños severos en el frente y otro volcado, lo que sugiere un impacto de alta velocidad entre al menos dos unidades.
Equipos de la PNC acordonaron la zona y realizan las inspecciones técnicas para determinar las causas exactas, posibles excesos de velocidad, fallas mecánicas o imprudencias, y deducir responsabilidades penales. Los lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario tras recibir atención prehospitalaria en el sitio. El percance se produce en un tramo de la carretera Litoral que históricamente registra alta siniestralidad en la zona occidental del país, especialmente en horarios nocturnos y con tráfico hacia o desde Acajutla.
Este hecho se enmarca en un panorama nacional preocupante: entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 18,818 accidentes de tránsito en El Salvador, con 13,541 personas lesionadas y 1,260 fallecidas. La cifra de colisiones representa un incremento del 1.4 % respecto al mismo período de 2025. Autoridades atribuyen la mayoría de los casos a distracción, velocidad excesiva e imprudencia. La información continúa en desarrollo mientras se esperan más detalles oficiales sobre las circunstancias y posibles detenciones.
Nacionales
¿Hay multa por llevar baúl en la moto? El VMT aclara que su uso está permitido
El Viceministerio de Transporte (VMT) aclaró el domingo 8 de noviembre que llevar un baúl o una caja trasera en una motocicleta no constituye una infracción de tránsito en El Salvador. La institución aseguró que no ha impuesto multas por el solo uso de este accesorio.
El pronunciamiento surgió tras la difusión de publicaciones en redes sociales que atribuían a los gestores de tránsito supuestas sanciones por llevar baúles. El VMT desmintió esas versiones a través de su cuenta oficial en X.
La aclaración se refiere al uso del accesorio, mientras que las reglas generales sobre el transporte de carga siguen vigentes. La carga no debe sobresalir por los costados del vehículo ni comprometer su estabilidad o la capacidad del conductor para maniobrar.
El VMT también pidió a la población consultar sus canales oficiales antes de compartir publicaciones sobre supuestas multas que puedan generar confusión entre los motociclistas.
Aclaramos a la población que portar baúl en motocicleta no constituye una falta a la normativa de tránsito y no se ha impuesto ninguna sanción por ello.
Instamos a las personas a no difundir información falsa que busca generar confusión. https://t.co/CFvzfeLBLC
— VMT (@VMTElSalvador) November 8, 2026
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Vehículo se incendia en plena marcha en el barrio San Jacinto
Un vehículo se prendió fuego mientras circulaba por la calle México, en el barrio San Jacinto, municipio de San Salvador Centro. La emergencia ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre.
Equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador acudieron al lugar y realizaron maniobras para controlar las llamas y evitar que se propagaran.
Tras controlar el fuego, los bomberos completaron la extinción. Según el reporte de la institución, el incendio dejó únicamente daños materiales.
Bomberos no precisó qué originó el incendio ni detalló el alcance de los daños en el automotor.
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Luisito Comunica celebra el Día Nacional de la Pupusa en Olocuilta
El popular influencer mexicano Luisito Comunica fue el invitado estrella durante la celebración del Día Nacional de la Pupusa en el emblemático distrito de Olocuilta.
Durante el evento, el creador de contenido fue visto grabando material audiovisual sobre esta festividad tradicional salvadoreña. Como parte central de la celebración,
30 mujeres colaboraron en la elaboración de la pupusa más grande del país, la cual superó los 5 metros de diámetro y destacó por haber sido preparada por primera vez con cuatro sabores diferentes.