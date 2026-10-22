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Sucesos

Denuncian a conductor por destruir mercadería de vendedora y huir en Ahuachapán

Publicado

hace 4 horas

el

Una comerciante de semillas perdió su mercadería después de que un vehículo la impactara en la calle que conecta Ahuachapán Centro con el cantón Ashapuco, según una denuncia ciudadana difundida en redes sociales. El hecho ocurrió la tarde del miércoles 21 de octubre y el conductor señalado habría abandonado el lugar.

De acuerdo con la versión compartida, el automovilista perdió el control, salió de su carril y dañó los productos de la vendedora. Las circunstancias que provocaron esa maniobra no han sido esclarecidas, por lo que se trata de información preliminar.

La denuncia señala que el conductor se retiró después del incidente sin responder por los daños. La información disponible no precisa el valor de la mercadería afectada ni confirma si la comerciante u otras personas sufrieron lesiones.

Quienes difundieron el caso solicitaron la intervención de la Policía Nacional Civil para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Hasta el momento de la revisión, no se localizó un reporte oficial que confirmara la identificación o captura del conductor.

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Mujer rescatada de crecida del río Metayate en Nueva Concepción, Chalatenango: se aferraba a árboles mientras lavaba ropa

Publicado

hace 18 horas

el

21 octubre, 2026

Por

Una mujer fue rescatada con vida tras quedar atrapada por la repentina crecida del río Metayate, en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro. El incidente ocurrió durante la tarde del 21 de octubre de 2026, cuando la afectada realizaba labores de lavado de ropa a orillas del cauce y el caudal aumentó de forma súbita por las lluvias de la temporada.
  
Para no ser arrastrada por la corriente, la mujer logró sujetarse de árboles y matorrales en la orilla. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador accedieron al lugar y ejecutaron las maniobras de extracción, en coordinación con Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Comandos de Salvamento, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil y del Plan Invierno 2026.
Tras ser puesta a salvo, la persona recibió atención prehospitalaria del personal del SEM y fue trasladada a un centro asistencial para evaluación médica. Las autoridades no reportaron detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque confirmaron el éxito del operativo. Este rescate se suma a otras emergencias registradas en las últimas horas por lluvias intensas en diferentes puntos del país, incluyendo un caso similar en Usulután.
Nueva Concepción, ubicada en la zona norte de Chalatenango y con clima de sabana tropical, presenta ríos como el Metayate, Lempa y otros que suelen crecer rápidamente durante la época lluviosa (mayo a octubre). Protección Civil mantiene vigilancia activa y recomienda extremar precauciones cerca de cauces, evitar actividades en ríos crecidos y reportar emergencias al 913 o a los números oficiales de socorro.

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CONOZCA AL CONDUCTOR CULPABLE DEL APARATOSO ACCIDENTE EN LOS PRÓCERES: VEA LO QUE DIJO

Publicado

hace 21 horas

el

21 octubre, 2026

Por

Gerardo Esaú Medina Cárcamo es el conductor señalado como responsable del fuerte accidente registrado este martes al mediodía sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador, que dejó al menos 6 personas lesionadas y 4 postes del tendido eléctrico derribados.

Medina Cárcamo conducía un camión de volteo blanco, marca International, de la empresa privada PRYVER, cargado con material, cuando perdió el control en el sentido de occidente a oriente, hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, y se estrelló contra los postes.

El percance fue atendido por Comandos de Salvamento, Cruz Verde Santa Anita y Santa Tecla, Bomberos y Protección Civil. Los lesionados viajaban a bordo del mismo camión y fueron trasladados a un centro asistencial.

¿QUÉ DIJO EL CONDUCTOR?

Aún dentro de una ambulancia y visiblemente nervioso, Medina Cárcamo fue entrevistado por N4V y aseguró que se asustó al tomar una curva:

«Me asusté… perdí el control al girar y fui a pegar contra el poste», dijo, mientras confirmaba que sus acompañantes resultaron lesionados.

Su versión contrasta con el informe oficial. Aunque la PNC reportó inicialmente desperfectos mecánicos, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) atribuyen el hecho a excesiva velocidad.

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS REACCIONA

El ministro Romeo Rodríguez anunció en sus redes que el camión será decomisado:

«Decomisaremos el camión y aplicaremos todas las sanciones respectivas al conductor y camión que provocó el accidente en el Bulevar Los Próceres. La excesiva velocidad puede generar accidentes como estos, donde hay personas lesionadas y daños materiales. Vamos a aplicar todo el peso de la ley», escribió.

Rodríguez agregó que la unidad tiene seguro y que se dará seguimiento para la reparación de los daños causados a la infraestructura.

CAPTURADO

La Policía Nacional Civil confirmó la detención de Gerardo Esaú Medina Cárcamo, quien fue esposado y trasladado en una patrulla. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.

El carril hacia la zona del Árbol de la Paz permaneció cerrado por varias horas mientras una grúa removía la unidad.

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Muere Efraín Arévalo, catedrático de la Universidad de Sonsonate, en choque entre motocicletas

Publicado

hace 1 día

el

21 octubre, 2026

Por

Efraín Mauricio Arévalo Mojica, catedrático de la Universidad de Sonsonate (USO) y colaborador del Órgano Judicial, falleció la mañana de este miércoles 21 de octubre en un accidente de tránsito en la Ruta de las Flores. Familiares y amigos confirmaron la identidad del profesional, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió la colisión.

El percance se registró en el sector conocido como La Pedrera, en el tramo que conecta Salcoatitán con Apaneca, sobre la carretera entre Sonsonate y Ahuachapán. En el choque estuvieron involucradas dos motocicletas; el otro conductor fue reportado en condición delicada, de acuerdo con la información preliminar.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados. Sin embargo, al intentar auxiliar a Arévalo Mojica, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su fallecimiento fue divulgado entre personas vinculadas con su labor docente y su trabajo en el ámbito judicial.

Las primeras versiones apuntan a que uno de los motociclistas habría invadido el carril contrario, provocando el impacto. Esta explicación es preliminar y no permite atribuir responsabilidades mientras no se conozcan las conclusiones de la inspección correspondiente.

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