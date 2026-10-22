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CONOZCA AL CONDUCTOR CULPABLE DEL APARATOSO ACCIDENTE EN LOS PRÓCERES: VEA LO QUE DIJO

Publicado

hace 8 horas

el

Gerardo Esaú Medina Cárcamo es el conductor señalado como responsable del fuerte accidente registrado este martes al mediodía sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador, que dejó al menos 6 personas lesionadas y 4 postes del tendido eléctrico derribados.

Medina Cárcamo conducía un camión de volteo blanco, marca International, de la empresa privada PRYVER, cargado con material, cuando perdió el control en el sentido de occidente a oriente, hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, y se estrelló contra los postes.

El percance fue atendido por Comandos de Salvamento, Cruz Verde Santa Anita y Santa Tecla, Bomberos y Protección Civil. Los lesionados viajaban a bordo del mismo camión y fueron trasladados a un centro asistencial.

¿QUÉ DIJO EL CONDUCTOR?

Aún dentro de una ambulancia y visiblemente nervioso, Medina Cárcamo fue entrevistado por N4V y aseguró que se asustó al tomar una curva:

«Me asusté… perdí el control al girar y fui a pegar contra el poste», dijo, mientras confirmaba que sus acompañantes resultaron lesionados.

Su versión contrasta con el informe oficial. Aunque la PNC reportó inicialmente desperfectos mecánicos, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) atribuyen el hecho a excesiva velocidad.

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS REACCIONA

El ministro Romeo Rodríguez anunció en sus redes que el camión será decomisado:

«Decomisaremos el camión y aplicaremos todas las sanciones respectivas al conductor y camión que provocó el accidente en el Bulevar Los Próceres. La excesiva velocidad puede generar accidentes como estos, donde hay personas lesionadas y daños materiales. Vamos a aplicar todo el peso de la ley», escribió.

Rodríguez agregó que la unidad tiene seguro y que se dará seguimiento para la reparación de los daños causados a la infraestructura.

CAPTURADO

La Policía Nacional Civil confirmó la detención de Gerardo Esaú Medina Cárcamo, quien fue esposado y trasladado en una patrulla. Será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas.

El carril hacia la zona del Árbol de la Paz permaneció cerrado por varias horas mientras una grúa removía la unidad.

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Mujer rescatada de crecida del río Metayate en Nueva Concepción, Chalatenango: se aferraba a árboles mientras lavaba ropa

Publicado

hace 4 horas

el

21 octubre, 2026

Por

Una mujer fue rescatada con vida tras quedar atrapada por la repentina crecida del río Metayate, en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro. El incidente ocurrió durante la tarde del 21 de octubre de 2026, cuando la afectada realizaba labores de lavado de ropa a orillas del cauce y el caudal aumentó de forma súbita por las lluvias de la temporada.
  
Para no ser arrastrada por la corriente, la mujer logró sujetarse de árboles y matorrales en la orilla. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador accedieron al lugar y ejecutaron las maniobras de extracción, en coordinación con Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Comandos de Salvamento, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil y del Plan Invierno 2026.
Tras ser puesta a salvo, la persona recibió atención prehospitalaria del personal del SEM y fue trasladada a un centro asistencial para evaluación médica. Las autoridades no reportaron detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque confirmaron el éxito del operativo. Este rescate se suma a otras emergencias registradas en las últimas horas por lluvias intensas en diferentes puntos del país, incluyendo un caso similar en Usulután.
Nueva Concepción, ubicada en la zona norte de Chalatenango y con clima de sabana tropical, presenta ríos como el Metayate, Lempa y otros que suelen crecer rápidamente durante la época lluviosa (mayo a octubre). Protección Civil mantiene vigilancia activa y recomienda extremar precauciones cerca de cauces, evitar actividades en ríos crecidos y reportar emergencias al 913 o a los números oficiales de socorro.

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Economia

Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre

Publicado

hace 7 horas

el

21 octubre, 2026

Por

La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.

La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.

Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.

Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.

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Nacionales

Sorteo LOTRA N.º 471 dedicado a «6 años: la historia continúa, nosotros lo contamos», de Diario El Salvador

Publicado

hace 8 horas

el

21 octubre, 2026

Por

Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 471 a Diario El Salvador, en el marco de su sexto aniversario, para reconocer los años de trayectoria en el ámbito de las comunicaciones y compartir esta celebración con los salvadoreños que nos siguen en nuestros sorteos.

Durante la fase previa, Víctor Cáder, de la revista XPOT, presentó los premios mayores y realizó la selección de maletines, como parte de la dinámica que caracteriza nuestros sorteos. Por su parte, Luis Landaverde, director comercial de Diario El Salvador, brindó un discurso de agradecimiento por esta dedicatoria y recibió el cuadro conmemorativo que entregó Carlos García, gerente administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia, en reconocimiento al sexto aniversario del medio.

A lo largo de estos años, Diario El Salvador ha ampliado su propuesta informativa mediante su edición impresa, plataformas digitales y publicaciones especializadas como XPOT, que aborda temas de cultura, gastronomía, música, turismo, salud y bienestar. Esta evolución refleja los cambios en la industria de las comunicaciones y la importancia de ofrecer contenidos relevantes para distintas audiencias.

Con esta dedicatoria, compartimos una fecha especial con el equipo de Diario El Salvador y nos sumamos a la celebración de una trayectoria que continúa evolucionando para conectar con los salvadoreños.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 471:

Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 34436 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 06407 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01365 No vendido.

Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.

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