Conductora sobrevive a accidente de tránsito y logra comunicarse por teléfono

Un conductor de una buseta de la ruta 23 fue arrestado luego de atropellar a dos mujeres en una avenida de El Salvador, según el reporte del incidente.

El hecho involucró a una unidad del transporte colectivo y dejó a dos mujeres afectadas, aunque todavía no se ha confirmado la gravedad de sus lesiones.

Tras el atropello, las autoridades procedieron con la detención del motorista, quien deberá enfrentar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso vuelve a llamar la atención sobre la seguridad de los peatones y la responsabilidad de los conductores del transporte colectivo en las vías del país.

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