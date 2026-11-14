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Sucesos

Conductora sobrevive a accidente de tránsito y logra comunicarse por teléfono

Publicado

hace 1 hora

el

Una mujer de 40 años logró mantenerse consciente y comunicarse por teléfono tras sufrir un accidente de tránsito frente a la iglesia católica del distrito de Atiquizaya, en Ahuachapán Norte.

La afectada, identificada como Mayra Janet Ágreda, fue atendida por personal de la base de Ahuachapán Norte destacado en Atiquizaya, quienes le brindaron evaluación y primeros auxilios en el lugar.

A pesar del percance, no presentó lesiones de gravedad que le impidieran comunicarse. Posteriormente fue trasladada en una unidad patrulla hacia el centro asistencial del Seguro Social en Ahuachapán Centro para recibir atención médica especializada.

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VIDEO – Capturan a hombre acusado de hurtar mochila a turista guatemalteca en La Tiendona

Publicado

hace 1 hora

el

14 noviembre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil capturó a Edwin Wilfredo Amaya Beltrán, de 42 años, señalado de hurtar una mochila a una ciudadana guatemalteca en las instalaciones del mercado La Tiendona, en San Salvador.

El sujeto fue identificado luego de que circularan videos en redes sociales en los que se observa cómo sustrae la mochila de la víctima y toma otros objetos en la zona.

Tras su captura, Amaya Beltrán será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de hurto. El procedimiento se realizó después de que las imágenes del hecho se difundieran en plataformas digitales.

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Capturan a conductor de la ruta 23 tras atropellar a dos mujeres en una avenida

Publicado

hace 2 horas

el

14 noviembre, 2026

Por

Un conductor de una buseta de la ruta 23 fue arrestado luego de atropellar a dos mujeres en una avenida de El Salvador, según el reporte del incidente.

El hecho involucró a una unidad del transporte colectivo y dejó a dos mujeres afectadas, aunque todavía no se ha confirmado la gravedad de sus lesiones.

Tras el atropello, las autoridades procedieron con la detención del motorista, quien deberá enfrentar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso vuelve a llamar la atención sobre la seguridad de los peatones y la responsabilidad de los conductores del transporte colectivo en las vías del país.

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Sucesos

Tres personas resultan lesionadas tras chocar contra un poste en Sonsonate

Publicado

hace 2 horas

el

14 noviembre, 2026

Por

Tres personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un poste en el departamento de Sonsonate.

El accidente dejó a los ocupantes del automóvil con lesiones, aunque por el momento no se ha confirmado la gravedad de su estado de salud.

Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo aún no han sido esclarecidas.

El percance se suma a los accidentes de tránsito registrados en las carreteras salvadoreñas, donde las autoridades reiteran la importancia de conducir con precaución.

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