Sucesos
Choque frontal en El Rosario deja una persona atrapada y otras dos lesionadas
Una persona tuvo que ser rescatada del interior de un vehículo tras un choque frontal entre dos automóviles particulares, ocurrido este lunes 2 de noviembre en el kilómetro 38 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en el distrito de El Rosario, La Paz.
El impacto dejó a uno de los ocupantes atrapado entre las partes deformadas del vehículo. Para liberarlo fue necesario utilizar herramientas hidráulicas especializadas durante las labores de rescate.
En la emergencia participaron integrantes del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional Civil. Otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención
La información disponible no precisa las identidades de los afectados, la gravedad de sus lesiones ni los centros asistenciales de destino. Tampoco se ha divulgado una conclusión oficial sobre las causas del choque o las responsabilidades de los conductores.
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PNC captura a hombre acusado de agredir a una mujer y a su bebé de siete meses en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años, señalado de agredir físicamente a una mujer y a su hija de siete meses en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro. La institución informó del procedimiento este domingo 1 de noviembre.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras recibir una denuncia y encontraron a la bebé con hematomas visibles en el rostro. La información divulgada no precisa la gravedad de las lesiones ni detalla la atención médica que recibieron las víctimas.
Los equipos policiales localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar de la agresión y procedieron a detenerlo. La PNC no especificó qué relación tiene López Borja con la mujer y la niña.
La institución anunció que el detenido será remitido por el delito de lesiones. Hasta la información disponible, no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso ni se han divulgado otros detalles de la investigación.
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Vuelco en carretera hacia Anguiatú deja a una mujer lesionada en Metapán
Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre, después de que el vehículo en el que viajaba volcara sobre la carretera que conecta Metapán con la frontera Anguiatú, en el departamento de Santa Ana.
Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y otros cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta. Los equipos evaluaron a la afectada y le brindaron los primeros auxilios.
La información disponible no precisa la gravedad de sus lesiones ni confirma si fue trasladada a un hospital. Tampoco se han divulgado su identidad, edad o la presencia de otros ocupantes en el vehículo.
Las causas del vuelco permanecen sin esclarecerse públicamente. El reporte no detalla el kilómetro donde ocurrió ni señala la participación de otro vehículo, por lo que aún no es posible establecer cómo se produjo el siniestro.
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Choque entre dos motocicletas frente al Inframen deja a un conductor hospitalizado
Un motociclista fue trasladado al Hospital Rosales con lesiones reportadas como graves tras una colisión entre dos motocicletas, ocurrida durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre en San Salvador.
El siniestro se registró en la intersección de la 29.ª calle Oriente y la 20.ª avenida Norte, frente al Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen). Uno de los conductores necesitó atención hospitalaria debido a las lesiones sufridas en el impacto.
Según versiones de testigos, uno de los motociclistas habría irrespetado la luz roja del semáforo. Esta explicación es preliminar y no se ha divulgado una conclusión oficial que establezca cómo ocurrió el choque o determine responsabilidades.
Las motocicletas fueron retiradas de la vía para permitir la circulación. La información disponible no precisa la identidad del lesionado, su evolución médica ni el estado del otro conductor; tampoco confirma si viajaban acompañantes.
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