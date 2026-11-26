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Choque entre pick-up y autobús deja tres lesionados cerca de San Andrés
Tres hombres resultaron lesionados el miércoles 25 de noviembre tras un choque entre un pick-up y un autobús en la carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Salvador con Santa Ana.
La colisión ocurrió en el carril hacia Santa Ana, en las cercanías del parque arqueológico San Andrés, en Ciudad Arce, La Libertad.
Socorristas de Comandos de Salvamento de Ciudad Arce acudieron al lugar y brindaron atención a los tres lesionados en el sitio del accidente.
El reporte inicial no precisó la gravedad de las lesiones ni si alguno de los hombres necesitó traslado a un hospital. Las causas del choque no se habían establecido al momento del reporte.
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Avistan madrigales y barracudas durante un recorrido de buceo en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) difundió un video submarino en el que se observa a un grupo de madrigales y barracudas durante un recorrido de buceo en aguas salvadoreñas.
La cartera de Estado compartió las imágenes como parte de Misión Océano, una iniciativa que busca dar a conocer la fauna marina del país y promover la protección de sus hábitats. La publicación no precisa en qué punto del litoral se grabó el video.
La guía de peces marinos del MARN describe al madrigal como un pez plateado de la familia de los jureles, observado en arrecifes rocosos, estuarios y aguas abiertas. También documenta una barracuda conocida como picuda, de cuerpo alargado y que suele desplazarse en cardúmenes cerca de la costa.
Misión Océano se puso en marcha en 2022. Además de divulgar registros de fauna marina, la iniciativa incluye el monitoreo de especies, jornadas de limpieza costera y el retiro de redes de pesca abandonadas.
Judicial
PNC detiene a mujer e incauta $171,350 en efectivo en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Vilma Adali Ramos Martínez e incautó $171,350 en efectivo durante un allanamiento en su vivienda, en el departamento de San Miguel. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre el operativo este jueves 26 de noviembre.
En el registro participaron agentes de la PNC con apoyo de unidades caninas. Según Villatoro, los policías encontraron billetes de distintas denominaciones y 40 paquetes de cigarrillos que carecían de registro legal.
El ministro indicó que Ramos Martínez será remitida por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos y contrabando de mercadería.
En el reporte inicial, las autoridades no precisaron el origen del efectivo ni la procedencia de los cigarrillos incautados.
Judicial
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por fabricar y poseer explosivos artesanales en Cuscatlán
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a José Antonio Velásquez Velásquez a 10 años de prisión por la tenencia y fabricación de explosivos artesanales. La Fiscalía General de la República informó sobre el fallo el 24 de noviembre.
Velásquez fue detenido la noche del 15 de marzo de 2026 durante un registro en su vivienda, ubicada en el caserío Loma Linda, cantón El Salitre, en el distrito de San José Guayabal, Cuscatlán Norte.
En el inmueble, las autoridades incautaron una granada artesanal y materiales que, según la Fiscalía, estaban destinados a la elaboración de explosivos. El tribunal consideró que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal de Velásquez.
La condena se impuso con base en el artículo 346-A del Código Penal, que establece penas de 10 a 15 años de prisión para la fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos artesanales.