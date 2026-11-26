El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) difundió un video submarino en el que se observa a un grupo de madrigales y barracudas durante un recorrido de buceo en aguas salvadoreñas.

La cartera de Estado compartió las imágenes como parte de Misión Océano, una iniciativa que busca dar a conocer la fauna marina del país y promover la protección de sus hábitats. La publicación no precisa en qué punto del litoral se grabó el video.

La guía de peces marinos del MARN describe al madrigal como un pez plateado de la familia de los jureles, observado en arrecifes rocosos, estuarios y aguas abiertas. También documenta una barracuda conocida como picuda, de cuerpo alargado y que suele desplazarse en cardúmenes cerca de la costa.

Misión Océano se puso en marcha en 2022. Además de divulgar registros de fauna marina, la iniciativa incluye el monitoreo de especies, jornadas de limpieza costera y el retiro de redes de pesca abandonadas.

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