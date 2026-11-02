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Choque entre dos motocicletas frente al Inframen deja a un conductor hospitalizado
Un motociclista fue trasladado al Hospital Rosales con lesiones reportadas como graves tras una colisión entre dos motocicletas, ocurrida durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre en San Salvador.
El siniestro se registró en la intersección de la 29.ª calle Oriente y la 20.ª avenida Norte, frente al Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen). Uno de los conductores necesitó atención hospitalaria debido a las lesiones sufridas en el impacto.
Según versiones de testigos, uno de los motociclistas habría irrespetado la luz roja del semáforo. Esta explicación es preliminar y no se ha divulgado una conclusión oficial que establezca cómo ocurrió el choque o determine responsabilidades.
Las motocicletas fueron retiradas de la vía para permitir la circulación. La información disponible no precisa la identidad del lesionado, su evolución médica ni el estado del otro conductor; tampoco confirma si viajaban acompañantes.
Internacionales
VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.
El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN FLORIDA
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach. Las 9 personas a bordo murieron.
El avión viajaba de Austin (Texas) a las Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego vino el mayday:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton (hija de brasileños). Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes incluso de sacar el carnet de conducir. Tenía más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con volar en aerolíneas comerciales. Su madre confirmó su identidad y dijo que “sabía que un avión se la iba a llevar”, pero estaba orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables y obligó a evacuar a unas 600 personas. No hubo víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
El video de dashcam del momento del impacto es demoledor.
#AccidenteAéreo #Florida #Learjet #WestPalmBeach #Noticias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
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PNC captura a hombre acusado de agredir a una mujer y a su bebé de siete meses en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años, señalado de agredir físicamente a una mujer y a su hija de siete meses en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro. La institución informó del procedimiento este domingo 1 de noviembre.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras recibir una denuncia y encontraron a la bebé con hematomas visibles en el rostro. La información divulgada no precisa la gravedad de las lesiones ni detalla la atención médica que recibieron las víctimas.
Los equipos policiales localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar de la agresión y procedieron a detenerlo. La PNC no especificó qué relación tiene López Borja con la mujer y la niña.
La institución anunció que el detenido será remitido por el delito de lesiones. Hasta la información disponible, no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso ni se han divulgado otros detalles de la investigación.
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Vuelco en carretera hacia Anguiatú deja a una mujer lesionada en Metapán
Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre, después de que el vehículo en el que viajaba volcara sobre la carretera que conecta Metapán con la frontera Anguiatú, en el departamento de Santa Ana.
Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y otros cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta. Los equipos evaluaron a la afectada y le brindaron los primeros auxilios.
La información disponible no precisa la gravedad de sus lesiones ni confirma si fue trasladada a un hospital. Tampoco se han divulgado su identidad, edad o la presencia de otros ocupantes en el vehículo.
Las causas del vuelco permanecen sin esclarecerse públicamente. El reporte no detalla el kilómetro donde ocurrió ni señala la participación de otro vehículo, por lo que aún no es posible establecer cómo se produjo el siniestro.
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