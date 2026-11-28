La Fuerza Armada de El Salvador mantiene operativos en sectores de Puerto Príncipe donde han actuado pandillas armadas. El viernes 27 de noviembre, efectivos de la Marina Nacional salvadoreña participaron en una operación en la capital haitiana, donde el contingente apoya a las fuerzas de seguridad locales.

A mediados de noviembre, las operaciones en el centro de la capital abarcaron el estadio nacional Sylvio Cator, la sede de la empresa pública de electricidad y la subcomisaría de Portail Léogâne. Vecinos del sector dijeron que ya podían transitar con menos temor por algunas calles, mientras la alcaldía inició labores de limpieza en espacios públicos.

El Gobierno de Nayib Bukele envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, atacados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Al 28 de noviembre, las autoridades seguían sin confirmar su paradero. Bukele también confirmó que otros tres militares salvadoreños murieron el 20 de noviembre en un incidente con un dron y explosivos.

Robert Muggah, asesor sobre Haití de Naciones Unidas, señaló que el despliegue todavía no se ha traducido en un control territorial sostenido. La ONU indicó que la mayor parte del refuerzo salvadoreño opera fuera del mandato de su oficina de apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...