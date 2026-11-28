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Choque en la carretera de Oro deja dos hombres lesionados cerca del puente Ticsa
Dos hombres resultaron lesionados en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 27 de noviembre en la carretera de Oro, a la altura del retorno del puente Ticsa, en Ilopango, San Salvador Este.
Tras recibir la alerta, voluntarios de Comandos de Salvamento de la seccional de Ilopango acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres.
Los socorristas reportaron deformidades en la zona de la clavícula y el hombro, además de varias laceraciones. Ambos pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de San Bartolo.
El informe inicial no precisó la causa del choque ni identificó a los lesionados. Tampoco detalló cuántos vehículos estuvieron involucrados.
Internacionales
Tropas salvadoreñas mantienen operativos en Puerto Príncipe contra las pandillas
La Fuerza Armada de El Salvador mantiene operativos en sectores de Puerto Príncipe donde han actuado pandillas armadas. El viernes 27 de noviembre, efectivos de la Marina Nacional salvadoreña participaron en una operación en la capital haitiana, donde el contingente apoya a las fuerzas de seguridad locales.
A mediados de noviembre, las operaciones en el centro de la capital abarcaron el estadio nacional Sylvio Cator, la sede de la empresa pública de electricidad y la subcomisaría de Portail Léogâne. Vecinos del sector dijeron que ya podían transitar con menos temor por algunas calles, mientras la alcaldía inició labores de limpieza en espacios públicos.
El Gobierno de Nayib Bukele envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, atacados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Al 28 de noviembre, las autoridades seguían sin confirmar su paradero. Bukele también confirmó que otros tres militares salvadoreños murieron el 20 de noviembre en un incidente con un dron y explosivos.
Robert Muggah, asesor sobre Haití de Naciones Unidas, señaló que el despliegue todavía no se ha traducido en un control territorial sostenido. La ONU indicó que la mayor parte del refuerzo salvadoreño opera fuera del mandato de su oficina de apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Internacionales -deportes
Penal anulado, roja a Bellingham y batacazo del Real Madrid ante el Alavés
El Deportivo Alavés venció 2-1 al Real Madrid este sábado 28 de noviembre en el Santiago Bernabéu y cortó la racha de diez victorias consecutivas del equipo de José Mourinho en todas las competiciones. El partido, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, terminó con una expulsión tras la revisión de un penal.
Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen para adelantar al Alavés en la primera parte. Tras el descanso, Ángel Pérez amplió la ventaja con un pase de Mariano Díaz. Kylian Mbappé descontó y el Madrid estuvo cerca de empatar con un cabezazo de Carlos Espí que dio en el poste.
La jugada más discutida llegó en el tramo final. El árbitro César Soto Grado señaló penal tras una caída de Jude Bellingham en el área. Tras revisar la acción en el monitor del VAR, anuló el penal y le mostró al inglés la segunda amarilla por considerar que había simulado la falta.
El Alavés consiguió su tercera victoria en el Bernabéu en la historia de LaLiga. Al terminar el encuentro, el Real Madrid quedó a tres puntos del líder Barcelona y a uno del Atlético de Madrid.
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MrBeast anuncia que regalará 100 autos en vivo por Whatnot este domingo
El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, anunció que regalará 100 vehículos durante una transmisión en vivo este domingo 29 de noviembre de 2026. El evento se realizará en Whatnot y comenzará a la 1:00 p. m., hora de El Salvador, equivalente a las 2:00 p. m. del este de Estados Unidos.
Donaldson dijo que compró los vehículos para entregarlos gratuitamente. En un video publicado en YouTube, añadió que regalará un Lamborghini si la transmisión alcanza un millón de espectadores. El creador aún no ha divulgado la lista completa de marcas y modelos.
MrBeast indicó que los interesados deben conectarse a su canal en la aplicación de Whatnot. Según la plataforma, quienes cumplan los requisitos de cada sorteo deben inscribirse desde la aplicación cuando se abra la participación y permanecer en la transmisión hasta que se elija al ganador.
La ficha pública del evento no especifica si las personas que residen en El Salvador pueden participar ni cómo se entregarán los vehículos. Esas condiciones deben verificarse en las bases de cada sorteo dentro de la aplicación.
I JUST BOUGHT 100 CARS and this Sunday I’m giving them all away FOR FREE on a Whatnot Livestream!
Download Whatnot and tune in Sunday at 2pm Eastern! Its going to be a lot of fun 😀
https://t.co/29JnY4rXoM https://t.co/MLgNt5Vlvt
— MrBeast (@MrBeast) November 27, 2026