Choque en la carretera de Oro deja a motociclista lesionado en Soyapango

Un hombre falleció la noche del lunes 2 de noviembre tras ser atropellado en la carretera del Litoral, en las cercanías del puente Las Chilamas, en La Libertad Costa.

Según versiones de testigos, la víctima intentaba cruzar la carretera cuando fue impactada por un vehículo. Esta explicación es preliminar y no constituye una conclusión oficial sobre las causas o responsabilidades del siniestro.

Cuerpos de socorro acudieron al lugar e intentaron auxiliar al hombre, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las lesiones. La información disponible no identifica a la institución que atendió la emergencia ni precisa la edad de la víctima.

Hasta el reporte consultado, no se había divulgado la identidad del fallecido ni se había confirmado si el conductor permaneció en la escena. Tampoco se detallaron las características del vehículo involucrado o posibles medidas adoptadas por las autoridades.

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