Sucesos
Choque en el desvío a Las Hojas deja a un motociclista herido y su moto incendiada
Un motociclista resultó lesionado la tarde del jueves 26 de noviembre en un choque con un pick-up. El accidente ocurrió en el paso a desnivel del desvío a la playa Las Hojas, en la carretera que conecta el aeropuerto con San Salvador.
Según Comandos de Salvamento, el pick-up circulaba hacia San Salvador cuando impactó de costado a la motocicleta. La moto fue arrastrada tras la colisión y se incendió.
Socorristas de la seccional de Nonualcos atendieron al motociclista en el lugar. El conductor sufrió una fractura en la pierna derecha y raspaduras en varias partes del cuerpo.
El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas. El reporte inicial no precisó la identidad del motociclista ni si fue trasladado a un hospital.
Principal
Motociclista muere en la Panamericana cerca del desvío a Moncagua
Un joven motociclista falleció la tarde del jueves 26 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, cerca del redondel del desvío a Moncagua, en San Miguel Centro.
Según el reporte preliminar, el joven cayó de la motocicleta y golpeó contra el pavimento. Murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al sector para esclarecer cómo ocurrió el accidente.
Los reportes disponibles aún no identifican al motociclista ni establecen qué provocó la caída o si otro vehículo estuvo involucrado.
Principal
Capturan a sospechoso de herir con machete a una mujer y un adolescente en Huizúcar
Una mujer de 30 años y un adolescente de 14 resultaron gravemente heridos en un ataque con machete dentro de una vivienda de la colonia María Victoria, en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves 26 de noviembre.
De acuerdo con Comandos de Salvamento, el sospechoso habría entrado por equivocación a la vivienda mientras buscaba a una persona con la que presuntamente mantenía una relación. La mujer dormía cuando fue atacada y el adolescente resultó herido al intentar auxiliarla, según el reporte preliminar. Socorristas de la seccional de Antiguo Cuscatlán atendieron a ambos en el lugar y los trasladaron al Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al sospechoso como José Ángel Valladares. Según la corporación, el hombre aún portaba el machete cuando llegaron los agentes y se abalanzó contra uno de ellos. La PNC sostuvo que el agente disparó en defensa propia y que el proyectil le rozó la pantorrilla derecha a Valladares.
La Policía Nacional Civil capturó a José Ángel Valladares e informó que lo remitirá por el presunto delito de intento de homicidio.
Sucesos
Buseta de la ruta 29 choca contra un separador y deja al menos nueve lesionados
Al menos nueve personas resultaron lesionadas la mañana de este jueves 26 de noviembre en un accidente de tránsito que involucró a una buseta de la ruta 29 en el bulevar del Ejército, en San Salvador.
Según el reporte preliminar, la unidad de transporte colectivo chocó contra un separador metálico de carriles en las cercanías de la antigua terminal de Oriente.
Los cuerpos de socorro atendieron a los lesionados y los trasladaron a distintos centros hospitalarios. El reporte inicial no precisó la gravedad de las lesiones.
De momento, se desconoce qué provocó el impacto y si otro vehículo estuvo involucrado en el accidente.