Principal
Choque contra un árbol deja dos mujeres lesionadas en la carretera a Comalapa
Una conductora y su acompañante resultaron lesionadas tras un choque en la carretera a Comalapa, a la altura del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste. El accidente ocurrió en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Según el reporte preliminar difundido el 24 de noviembre, la conductora perdió el control del automóvil, se salió del carril y chocó contra un árbol. El reporte no precisó la hora del accidente ni qué provocó que la mujer perdiera el control.
Socorristas de Comandos de Salvamento evaluaron y estabilizaron a las dos mujeres en el lugar antes de trasladarlas a un centro médico. Sus identidades y la gravedad de las lesiones no se dieron a conocer.
Entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró más de 19 mil accidentes de tránsito en El Salvador, con más de 14 mil personas lesionadas.
Internacionales
VIDEO – Carro bomba deja al menos 24 heridos en Villavicencio horas después de un atentado en Cúcuta
Un carro bomba explotó la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, Colombia. El atentado dejó al menos 24 personas heridas, entre ellas una menor de edad, y causó daños en la sede del gobierno departamental, viviendas y comercios cercanos. Hasta la mañana del martes no se habían reportado fallecidos.
El presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque. El alto consejero de Seguridad del Meta, Franklin Olivos, lo atribuyó preliminarmente al Frente 39 de las disidencias de las FARC. La Alcaldía y la Gobernación ofrecieron hasta 150 millones de pesos colombianos por información que permita dar con los responsables.
Horas antes, un ataque con drones contra una base policial en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, dejó tres civiles heridos, entre ellos un menor de edad. Según el balance de la gobernación regional recogido por AFP, más de 80 viviendas resultaron dañadas.
Los atentados ocurrieron en vísperas del décimo aniversario del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Entre enero y noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa registró 358 ataques con drones en el país, según un documento consultado por AFP.
CAR BOMB strikes Colombia’s Governor’s Office in Villavicencio, injuring at least 23
Footage shows moment of explosion and aftermath as area torn apart
No one claimed responsibility, but attack comes on 10th anniversary of Colombia’s peace accord with FARC guerrillas https://t.co/0mhMHBrYzv
— RT (@RT_com) November 24, 2026
Política
Félix Ulloa firma acuerdo para usar inteligencia artificial en el seguimiento de becas en El Salvador
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, firmó el sábado 21 de noviembre un memorando de entendimiento con Luis Alberto Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Dapper Latam. Ulloa suscribió el acuerdo como rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), durante el diálogo regional del World Governments Summit en Cap Cana, República Dominicana.
El primer proyecto será un sistema que utilizará inteligencia artificial para analizar datos de los programas de becas. La plataforma permitirá consultar la matrícula y seguir el avance de las personas becarias en cada etapa de su formación.
Según la Vicepresidencia, Dapper Latam, la ESIAP y la Dirección de Integración trabajarán juntas en la iniciativa. El objetivo es que las instituciones puedan evaluar los resultados de los programas con datos actualizados y usar esa información para decidir qué ajustes necesitan.
En la firma participaron Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, y Claudia de Larín, directora ejecutiva de la ESIAP. La Vicepresidencia señaló que la colaboración podría extenderse a otras áreas de la gestión pública. El anuncio no precisó el costo ni la fecha de inicio de la plataforma.
🇸🇻🌎 En el marco del World Governments Summit Latin America and the Caribbean Dialogue (WGS-LAC Dialogue) @WorldGovSummit, celebrado en República Dominicana 🇩🇴, el Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), firmó un Memorando de Entendimiento con el fundador y CEO de @DapperLatam , Sr. Luis Alberto Rodríguez (@RodLuisAlberto), para fortalecer la institucionalidad mediante el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos.
El acuerdo permitirá contar con un sistema moderno para dar seguimiento a la implementación de los programas de becas, con trazabilidad en cada etapa, y visualizar la información de matrícula y los avances en las diferentes rutas de aprendizaje, a fin de mejorar la toma de decisiones basada en evidencia.
Esta alianza es el punto de partida de un trabajo conjunto con la Dirección de @integracionsv y la ESIAP, cuyo impacto se extenderá a otras áreas de la gestión pública, bajo la visión del Presidente @nayibbukele.
En la actividad participaron el Director del WGS, Sr. Mohamed AlSharhan; el Presidente de la Dirección de Integración, Sr. Alejandro Gutman (@AGutmanSV); la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Sra. @ClaudiadeLarin; y la Embajadora de El Salvador en República Dominicana, Sra. Dania Tolentino.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 24, 2026
Internacionales
ICE arresta en Houston a salvadoreño señalado como miembro de la MS-13
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a Samuel Jeremias Grande Caminos, salvadoreño de 39 años, la madrugada del viernes 20 de noviembre en el norte de Houston, Texas. La agencia lo señaló como integrante de la MS-13.
Brett Bradford, jefe de la oficina de operaciones de ICE en Houston, informó que la detención se realizó sin incidentes tras unas tres semanas de vigilancia. Según ICE, las autoridades salvadoreñas identificaron a Grande Caminos como miembro de la pandilla y reportaron dos detenciones previas en El Salvador por agrupaciones ilícitas y resistencia al arresto.
ICE indicó que Grande Caminos había sido deportado dos veces y que en mayo de 2016 fue condenado en Estados Unidos por reingresar al país sin autorización tras una expulsión. La agencia no precisó cuándo ni por dónde habría vuelto a ingresar después de la segunda deportación.
Según ICE, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas está a cargo del nuevo caso por presunto reingreso ilegal. La agencia también busca ejecutar una orden de expulsión anterior. Los reportes consultados no detallan si ya se celebró una audiencia en el nuevo proceso.