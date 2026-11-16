¡Carro se prende en llamas en Ahuachapán! Bomberos intervienen para controlar el incendio

Una pareja de adultos mayores resultó gravemente lesionada la mañana de este lunes 16 de noviembre, luego de ser atropellada por una camioneta mientras caminaba a un costado de la carretera Troncal del Norte.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 5 ½, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro, cuando el conductor del vehículo particular perdió el control y terminó embistiendo a los dos esposos.

Según la versión proporcionada por el automovilista a los socorristas, el percance se habría originado por residuos de aceite sobre el asfalto, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.

Elementos de Comandos de Salvamento acudieron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...