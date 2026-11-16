Sucesos
¡Carro se prende en llamas en Ahuachapán! Bomberos intervienen para controlar el incendio
Un vehículo se incendió en la colonia El Espino, en Ahuachapán, provocando una emergencia que requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
Los equipos de emergencia acudieron al lugar para combatir las llamas que afectaban al automóvil y evitar que el fuego continuara propagándose.
Tras extinguir el incendio, los bomberos realizaron labores de enfriamiento para eliminar puntos calientes y reducir el riesgo de que las llamas volvieran a encenderse.
La institución informó que la emergencia finalizó sin mayores novedades. Hasta el momento, no se han detallado las causas que originaron el incendio del vehículo.
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¡Pareja de ancianos resulta gravemente lesionada tras ser atropellada en la Troncal del Norte!
Una pareja de adultos mayores resultó gravemente lesionada la mañana de este lunes 16 de noviembre, luego de ser atropellada por una camioneta mientras caminaba a un costado de la carretera Troncal del Norte.
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 5 ½, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro, cuando el conductor del vehículo particular perdió el control y terminó embistiendo a los dos esposos.
Según la versión proporcionada por el automovilista a los socorristas, el percance se habría originado por residuos de aceite sobre el asfalto, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.
Elementos de Comandos de Salvamento acudieron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
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¡Fuerte accidente en carretera Longitudinal del Norte deja tres personas lesionadas!
Un aparatoso accidente de tránsito dejó a tres personas lesionadas sobre la carretera Longitudinal del Norte, generando preocupación entre los automovilistas que circulaban por esta importante vía del país.
El siniestro involucró a vehículos que transitaban por la zona y dejó como resultado tres personas afectadas, según los reportes iniciales del percance.
Las circunstancias exactas que provocaron el accidente todavía no han sido confirmadas, por lo que se desconoce qué originó el fuerte impacto.
El hecho vuelve a poner de manifiesto la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante para prevenir tragedias en las carreteras salvadoreñas.
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¡Insólito accidente en Apopa! Conductor choca contra motocicleta de gestor del VMT mientras atendía otra emergencia
Un conductor protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre, luego de impactar contra la motocicleta de un gestor del Viceministerio de Transporte (VMT) en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
El percance ocurrió en el tramo que conecta el redondel Integración con el redondel Constitución, cuando el automovilista circulaba por la zona donde se atendía una emergencia vial.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento de Apopa, el gestor del VMT se encontraba atendiendo un accidente ocurrido momentos antes, cuando otro vehículo impactó contra su motocicleta.
Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas. El hecho evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan atendiendo emergencias en las carreteras salvadoreñas.