Una mujer de 30 años y un adolescente de 14 resultaron gravemente heridos en un ataque con machete dentro de una vivienda de la colonia María Victoria, en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con Comandos de Salvamento, el sospechoso habría entrado por equivocación a la vivienda mientras buscaba a una persona con la que presuntamente mantenía una relación. La mujer dormía cuando fue atacada y el adolescente resultó herido al intentar auxiliarla, según el reporte preliminar. Socorristas de la seccional de Antiguo Cuscatlán atendieron a ambos en el lugar y los trasladaron al Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al sospechoso como José Ángel Valladares. Según la corporación, el hombre aún portaba el machete cuando llegaron los agentes y se abalanzó contra uno de ellos. La PNC sostuvo que el agente disparó en defensa propia y que el proyectil le rozó la pantorrilla derecha a Valladares.

La Policía Nacional Civil capturó a José Ángel Valladares e informó que lo remitirá por el presunto delito de intento de homicidio.

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