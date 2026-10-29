Capturan a joven en San Luis La Herradura tras hallazgo de presunta droga

El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el primer sorteo de la promoción de los salvadoreños GANA FÁCIL, que vuelve en su 17.a edición con cientos de premios para sus socios y clientes, en esta ocasión se conocieron los 228 ganadores que salieron favorecidos con estos fabulosos premios: 1 pick up Volkswagen Saveiro, 2 microbús Suzuki APV, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 85 premios en efectivo de US $100.00.

Participar en GANA FÁCIL es muy sencillo, los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, se le asignarán dos números electrónicos.

El sorteo contó con la presencia de la licenciada Lorena Del Cid, Delegada Municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.

“Nos llena de alegría volver con la promoción que hace feliz a los salvadoreños GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO, con esta 17.a edición, continuamos premiando la preferencia de nuestros socios y clientes, por lo que les invitamos a seguir realizando sus operaciones financieras en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO para participar en los próximos sorteos”, expresó Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención en todo el país al servicio de los salvadoreños. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.

SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.

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