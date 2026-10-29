Principal
Capturan a joven en San Luis La Herradura tras hallazgo de presunta droga
Militares capturaron a Nelson Alfredo Palma Orellana, de 25 años, la noche del miércoles 28 de octubre en San Luis La Herradura, La Paz Centro. Según el reporte divulgado, el joven tenía en su poder varias porciones de sustancias señaladas como estupefacientes.
El procedimiento ocurrió en la colonia Bella Mar 2, del barrio Guadalupe. La información disponible atribuye la intervención a elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, aunque no detalla las circunstancias que originaron el registro.
La Policía Nacional Civil informó que Palma Orellana será remitido por el delito de posesión y tenencia. El reporte no precisa el tipo de sustancia, su peso, el número exacto de porciones ni los resultados de posibles análisis.
La captura constituye el inicio de las actuaciones contra el señalado y no equivale a una condena. Hasta la información consultada, no se había divulgado una resolución judicial sobre su situación.
Nacionales
EE. UU. extradita a acusado del feminicidio de Fernanda Nájera: un caso sin precedentes, según su embajada
Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, para enfrentar cargos por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto —o intento de homicidio— del hijo de ambos. La Embajada estadounidense destacó que es la primera vez que ese país entrega a un ciudadano suyo para responder por delitos cometidos en territorio salvadoreño. El acusado posee ambas nacionalidades.
Según la investigación, Castillo Murga recogió a su pareja y al niño el 31 de enero de 2019, presuntamente con la intención de comenzar una vida familiar. El cuerpo de la mujer fue localizado al día siguiente en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El menor, que entonces tenía un año y siete meses, fue encontrado días después por trabajadores agrícolas, con deshidratación grave y lesiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la entrega del acusado el miércoles 28 de octubre de 2026. Castillo Murga residía en Beaumont, California, y permanecía detenido desde octubre de 2024, tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno salvadoreño.
Una jueza federal certificó la procedencia de la extradición en julio de 2025. Posteriormente, fueron rechazados recursos con los que el acusado buscaba impedir o suspender su entrega. Ahora deberá enfrentar el proceso penal en El Salvador; la autorización de extradición no constituye una sentencia de culpabilidad sobre los cargos que se le atribuyen.
Negocios
SISTEMA FEDECRÉDITO REALIZÓ EL PRIMER SORTEO DE LA PROMOCIÓN GANA FÁCIL
El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el primer sorteo de la promoción de los salvadoreños GANA FÁCIL, que vuelve en su 17.a edición con cientos de premios para sus socios y clientes, en esta ocasión se conocieron los 228 ganadores que salieron favorecidos con estos fabulosos premios: 1 pick up Volkswagen Saveiro, 2 microbús Suzuki APV, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 85 premios en efectivo de US $100.00.
Participar en GANA FÁCIL es muy sencillo, los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, se le asignarán dos números electrónicos.
El sorteo contó con la presencia de la licenciada Lorena Del Cid, Delegada Municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.
“Nos llena de alegría volver con la promoción que hace feliz a los salvadoreños GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO, con esta 17.a edición, continuamos premiando la preferencia de nuestros socios y clientes, por lo que les invitamos a seguir realizando sus operaciones financieras en las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO para participar en los próximos sorteos”, expresó Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención en todo el país al servicio de los salvadoreños. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
SISTEMA FEDECRÉDITO, queremos darte una mano.
Política
FGR señala a Douglas Meléndez por supuesto plan para adelantar la libertad de Tony Saca
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó al exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz un supuesto plan para que el expresidente Elías Antonio Saca recuperara su libertad antes de cumplir los diez años de prisión impuestos por corrupción. El señalamiento fue divulgado este miércoles 28 de octubre, en un comunicado que también confirmó la salida del exmandatario tras completar su condena.
Según la actual administración fiscal, las revisiones internas permitieron identificar mecanismos legales que habrían posibilitado una excarcelación incluso antes de cumplir la mitad de la pena. La institución aseguró que adoptó medidas para impedirlo, aunque en el pronunciamiento no detalló cuáles eran esos mecanismos ni presentó una resolución judicial que establezca responsabilidades contra Meléndez.
Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 por el desvío y lavado de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009, dentro del caso “Destape a la Corrupción”. El expresidente confesó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado. La FGR recordó que tanto la estructuración del caso como el acuerdo sobre la pena ocurrieron durante la gestión de Meléndez.
La Fiscalía también aclaró que la excarcelación no implica la devolución de los bienes vinculados al expediente: empresas, inmuebles, vehículos y otras propiedades sujetas a medidas estatales permanecerán bajo custodia del Estado conforme a las decisiones judiciales aplicables. El señalamiento contra el exfiscal constituye la versión institucional divulgada y no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.