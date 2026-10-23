Capturan a hombre acusado de herir con arma blanca a vigilante de un kínder en Santa Tecla

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó como invitado de honor en el Seminario Internacional de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. El espacio de formación busca fortalecer la eficiencia institucional y las capacidades de liderazgo de los servidores públicos.

Durante su intervención, Ulloa señaló que la transformación del país requiere funcionarios capacitados para enfrentar los desafíos de una administración estatal moderna. Retomó la visión del presidente Nayib Bukele al enfatizar que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.

El vicemandatario resaltó el trabajo de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), institución que preside, a través de programas de formación continua y convenios con entidades como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. También se refirió a los esfuerzos de transformación digital mediante la cooperación con Google, orientados a agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la inversión.

Por su parte, el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, afirmó que los conocimientos adquiridos en el seminario contribuirán a reforzar la eficiencia de los participantes. “No hay nada más noble que adquirir un conocimiento nuevo y promoverlo con otros en su entorno”, expresó.

Como parte de la actividad, el vicepresidente entregó un diploma de reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya, en agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los asistentes. El encuentro reafirmó la importancia de la formación continua, la integridad y el liderazgo institucional.

📰 Vicepresidente @fulloa51 destaca la profesionalización de servidores públicos en seminario internacional de liderazgo El Vicemandatario participó como invitado de honor en el Seminario de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. Retomó la visión del presidente @nayibbukele y enfatizó que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”. Destacó el trabajo de la ESIAP (que preside) en formación continua y convenios con @CortedeCuentas , @PGR_SV y @FGR_SV , además de los avances en transformación digital con Google. El gobernador @eduardogodoy89 resaltó la importancia de aplicar y compartir los conocimientos adquiridos. Ulloa entregó un reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya. #ElSalvador #GestiónPública #Liderazgo #ESIAP @VCpresidenciaSV — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026

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