Principal
Capturan a hombre acusado de herir con arma blanca a vigilante de un kínder en Santa Tecla
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 22 de octubre sobre la captura de Enrique Alexander Romero Ayala, de 47 años, señalado de atacar con un arma blanca a un vigilante de un kínder en Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur. La institución indicó que el detenido será remitido por el delito de lesiones.
La agresión ocurrió sobre la calle Ciriaco López, en las inmediaciones del parque San Martín. Según el reporte policial, una cámara de videovigilancia registró el hecho; sin embargo, las autoridades no detallaron qué originó el ataque ni las circunstancias que lo precedieron.
IMÁGENES SENSIBLES – Recomendamos discresión
🚔 Capturan a hombre señalado de lesionar a vigilante de kínder en Santa Tecla
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Enrique Alexander Romero Ayala, de 47 años, por el delito de lesiones.Según el informe policial, el hecho ocurrió en la calle Ciriaco López, cerca del parque San Martín, en Santa Tecla (La Libertad Sur), frente a un centro de educación parvularia. El incidente fue registrado por una cámara de videovigilancia.
La víctima, un vigilante del lugar, recibió atención médica por una herida superficial. Romero Ayala fue remitido a las autoridades correspondientes.
Las autoridades reiteran que los actos de violencia tienen consecuencias legales.
Imágenes de referencia: material de videovigilancia y captura policial.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 23, 2026
El vigilante fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La PNC describió la herida como superficial, aunque no proporcionó información adicional sobre su evolución ni reveló la identidad de la víctima.
La Policía anunció que Romero Ayala será puesto a disposición de las autoridades correspondientes en las próximas horas. El informe difundido no precisa el nombre del centro educativo ni señala que estudiantes o docentes hayan resultado afectados.
Judicial
Abren juicio contra hombre y su hija por violación agravada a adulta mayor en El Porvenir
El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional contra J. F. M. P., de 49 años, acusado de violación agravada en modalidad continuada y acoso sexual. También mantuvo en prisión preventiva a R. de los Á. M. de C., a quien se le atribuye complicidad necesaria en el delito de violación agravada.
En el caso de F. M. M. de M., esposa del principal imputado, el juzgado ratificó medidas sustitutivas a la detención. Estas incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar el último día hábil de cada mes y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en 2023, cuando la víctima, de 73 años, se mudó a vivir con su hijo y su nuera en el cantón San Cristóbal, distrito de El Porvenir. Aprovechando la ausencia del hijo de la víctima, el imputado principal habría llegado a la vivienda y, con la presunta complicidad de su hija (nuera de la víctima), la habría sometido en reiteradas ocasiones.
La investigación señala que F. M. M. de M. también habría acudido a la vivienda para amenazar a la afectada. Posteriormente, la víctima relató los hechos a su hijo, quien interpuso la denuncia correspondiente contra su esposa y sus suegros.
El proceso continúa en etapa de juicio, con dos de los imputados en detención provisional y la tercera bajo medidas sustitutivas.
Política
ESIAP recibe a experta de la NASA para impulsar educación STEM y liderazgo científico en El Salvador
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), liderada por el vicepresidente Félix Ulloa e integrada por su directora ejecutiva Claudia de Larín, recibió a Sandra Cauffman, ex subdirectora de la División de Astrofísica de la NASA. El encuentro, coordinado con la Embajada de Estados Unidos, buscó promover intercambios académicos e impulsar la formación de talento salvadoreño en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en liderazgo estratégico.
Durante su trayectoria, Cauffman ha liderado programas científicos de alto nivel, incluyendo la supervisión de la implementación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, y ha presidido comités de revisión de iniciativas científicas de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
En la actividad se abordaron temas clave como los avances en la educación STEM para fortalecer la competitividad nacional bajo la visión del presidente Nayib Bukele, la cooperación interinstitucional entre entidades como la NASA, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la NOAA, y el rol de los referentes científicos en la inspiración de jóvenes salvadoreños.
También se discutió la profesionalización de docentes de educación media y superior para el desarrollo de planes de estudio innovadores que beneficien a la población. El espacio permitió compartir experiencias sobre modelos de coordinación interinstitucional aplicados en Estados Unidos.
El encuentro refuerza los esfuerzos de la ESIAP por articular la formación académica con el sector gubernamental y potenciar el talento local en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Política
Vicepresidente Ulloa destaca profesionalización y liderazgo en seminario internacional para servidores públicos
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó como invitado de honor en el Seminario Internacional de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. El espacio de formación busca fortalecer la eficiencia institucional y las capacidades de liderazgo de los servidores públicos.
Durante su intervención, Ulloa señaló que la transformación del país requiere funcionarios capacitados para enfrentar los desafíos de una administración estatal moderna. Retomó la visión del presidente Nayib Bukele al enfatizar que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.
El vicemandatario resaltó el trabajo de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), institución que preside, a través de programas de formación continua y convenios con entidades como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República. También se refirió a los esfuerzos de transformación digital mediante la cooperación con Google, orientados a agilizar trámites, mejorar la atención ciudadana y facilitar la inversión.
Por su parte, el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, afirmó que los conocimientos adquiridos en el seminario contribuirán a reforzar la eficiencia de los participantes. “No hay nada más noble que adquirir un conocimiento nuevo y promoverlo con otros en su entorno”, expresó.
Como parte de la actividad, el vicepresidente entregó un diploma de reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya, en agradecimiento por su contribución al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de los asistentes. El encuentro reafirmó la importancia de la formación continua, la integridad y el liderazgo institucional.
📰 Vicepresidente @fulloa51 destaca la profesionalización de servidores públicos en seminario internacional de liderazgo
El Vicemandatario participó como invitado de honor en el Seminario de Alto Nivel “Liderazgo Inspirador, El Poder del Carácter”. Retomó la visión del presidente @nayibbukele y enfatizó que “lo público tiene que ser mejor que lo privado”.
Destacó el trabajo de la ESIAP (que preside) en formación continua y convenios con @CortedeCuentas , @PGR_SV y @FGR_SV , además de los avances en transformación digital con Google.
El gobernador @eduardogodoy89 resaltó la importancia de aplicar y compartir los conocimientos adquiridos. Ulloa entregó un reconocimiento al conferencista internacional Napoleón Ardaya.
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@VCpresidenciaSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026