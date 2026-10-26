Sucesos
Capturan a hombre acusado de denunciar falso hurto de un Hilux alquilado tras chocarlo en Aguilares
Manuel de Jesús Montano Sales, de 30 años, fue capturado por presuntamente denunciar el hurto de un pick up Toyota Hilux que había alquilado y que, según la Policía Nacional Civil (PNC), él mismo conducía cuando se accidentó. La institución lo señala de intentar evadir su responsabilidad mediante una denuncia falsa.
El percance ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 36 de la carretera Troncal del Norte, en Aguilares, San Salvador Norte. El vehículo impactó contra un chalet y ocasionó daños materiales; de acuerdo con el reporte policial, el conductor abandonó la escena.
Las investigaciones detectaron inconsistencias en la versión del denunciante y coincidencias entre las características del automotor reportado como hurtado y el involucrado en el choque. Según la PNC, las indagaciones permitieron establecer que Montano Sales manejaba el pick up al momento del accidente.
Los agentes localizaron y capturaron al señalado en el cantón Guarjila, Chalatenango Sur. La Policía informó que será remitido por simulación de delito; su responsabilidad deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.
Principal
Fallece Pablo Ernesto Torres Fernández, el estatuista del Centro Histórico atropellado en La Paz Este
El artista urbano salvadoreño Pablo Ernesto Torres Fernández, de 30 años y originario de Mejicanos, San Salvador Centro, falleció tras ser atropellado en la madrugada del domingo 25 de octubre en la carretera del Litoral.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del paso a desnivel del cantón Zacatillos, en el distrito de San Juan Nonualco, La Paz Este. Personal de Comandos de Salvamento de Los Nonualcos y del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar para brindarle asistencia, pero no lograron salvarle la vida.
Torres Fernández era conocido popularmente como “el estatuista del Centro Histórico” por su labor como estatua viviente, en la que personificaba personajes bíblicos como Moisés en espacios públicos de San Salvador. En febrero de 2025 su nombre saltó a la atención mediática tras un incidente en Santa Rosa de Lima, La Unión, durante un evento público en el que fue humillado por un creador de contenido y reaccionó con un golpe; fue detenido y posteriormente liberado. El episodio generó debate sobre el respeto hacia los artistas callejeros.
Su hermana, Daniela Torres, confirmó públicamente el deceso, agradeció las muestras de apoyo y compartió detalles de las honras fúnebres. La comunidad artística y quienes lo conocían en el Centro Histórico lamentan la pérdida de uno de los referentes más reconocidos del arte urbano en El Salvador.
Principal
PNC captura a dos hombres señalados de pelear en la vía pública en Ahuachapán
Dos hombres fueron capturados en Ahuachapán tras ser señalados de protagonizar una pelea a golpes en la vía pública. De acuerdo con el reporte atribuido a la Policía Nacional Civil (PNC), ambos provocaron desórdenes durante el enfrentamiento.
Los detenidos fueron identificados como Héctor Stiven Contreras Martínez, de 22 años, y Maynor Eduardo Pastul Mata, de 25. La información disponible ubica el procedimiento en el departamento de Ahuachapán, sin precisar el distrito, la calle o el establecimiento cercano.
Las circunstancias que originaron la pelea no fueron detalladas. Tampoco se informó si alguno de los involucrados sufrió lesiones o si otras personas resultaron afectadas durante el incidente.
Ambos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar el proceso. La información consultada menciona desórdenes públicos, aunque no permite confirmar directamente con la PNC la calificación jurídica específica que se les atribuye.
Sucesos
Motociclista fallece en Sensuntepeque cerca de la salida hacia Dolores
Un motociclista perdió la vida la noche del domingo 25 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en Sensuntepeque, Cabañas. El percance ocurrió en las cercanías de la salida que conduce hacia el distrito de Dolores, según la información preliminar disponible.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron a la emergencia e intentaron auxiliar al conductor. Sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Reportes ciudadanos señalaron que el fallecido era originario del cantón Río Grande. Su nombre y edad no fueron precisados en la información consultada, por lo que ese dato sobre su procedencia permanece pendiente de confirmación oficial.
Las circunstancias del accidente deberán esclarecerse mediante la inspección de la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta el momento, no se ha establecido públicamente qué provocó el percance ni si hubo otros vehículos involucrados.