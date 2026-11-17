La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este lunes 16 de noviembre el homicidio de una mujer de 31 años, cuyo cuerpo fue localizado flotando en las aguas de la playa El Peladero, en el municipio de La Unión Sur, al oriente de El Salvador.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cadáver en el sector costero, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La corporación policial informó que equipos especializados de Inteligencia e Investigaciones trabajan para identificar y localizar al responsable del crimen. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

El caso se convierte en el primer homicidio reportado durante noviembre, luego de que los primeros 15 días del mes transcurrieran sin registros de asesinatos, según las estadísticas policiales. Las investigaciones continúan para determinar lo sucedido y dar con el responsable.

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