Sucesos
¡Capturado! Nicaragüense atacó con un cuchillo a un hombre en pleno San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un ciudadano nicaragüense acusado de atacar con un cuchillo a otro hombre durante la tarde del lunes 16 de noviembre, en el centro de San Salvador.
El detenido fue identificado como Juan Pablo Candia Esquivel, de 47 años, originario de Chinandega, Nicaragua. Según las autoridades, el sospechoso fue localizado con un cuchillo que presentaba manchas de sangre.
La agresión ocurrió sobre la 3.ª calle y 4.ª avenida Sur, en la capital salvadoreña. Tras conocer lo sucedido, agentes policiales desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar e identificar al presunto responsable.
La PNC informó que Candia Esquivel será procesado por el delito de lesiones y que, posteriormente, se procederá con su expulsión del territorio salvadoreño. Las autoridades reiteraron que no permitirán actos de violencia que pongan en riesgo la seguridad de la población.
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¡Hallazgo en La Unión! Investigan homicidio de mujer de 31 años encontrada sin vida en playa El Peladero
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este lunes 16 de noviembre el homicidio de una mujer de 31 años, cuyo cuerpo fue localizado flotando en las aguas de la playa El Peladero, en el municipio de La Unión Sur, al oriente de El Salvador.
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cadáver en el sector costero, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.
La corporación policial informó que equipos especializados de Inteligencia e Investigaciones trabajan para identificar y localizar al responsable del crimen. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.
El caso se convierte en el primer homicidio reportado durante noviembre, luego de que los primeros 15 días del mes transcurrieran sin registros de asesinatos, según las estadísticas policiales. Las investigaciones continúan para determinar lo sucedido y dar con el responsable.
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¡Pareja de ancianos resulta gravemente lesionada tras ser atropellada en la Troncal del Norte!
Una pareja de adultos mayores resultó gravemente lesionada la mañana de este lunes 16 de noviembre, luego de ser atropellada por una camioneta mientras caminaba a un costado de la carretera Troncal del Norte.
El accidente ocurrió sobre el kilómetro 5 ½, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro, cuando el conductor del vehículo particular perdió el control y terminó embistiendo a los dos esposos.
Según la versión proporcionada por el automovilista a los socorristas, el percance se habría originado por residuos de aceite sobre el asfalto, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.
Elementos de Comandos de Salvamento acudieron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
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¡Fuerte accidente en carretera Longitudinal del Norte deja tres personas lesionadas!
Un aparatoso accidente de tránsito dejó a tres personas lesionadas sobre la carretera Longitudinal del Norte, generando preocupación entre los automovilistas que circulaban por esta importante vía del país.
El siniestro involucró a vehículos que transitaban por la zona y dejó como resultado tres personas afectadas, según los reportes iniciales del percance.
Las circunstancias exactas que provocaron el accidente todavía no han sido confirmadas, por lo que se desconoce qué originó el fuerte impacto.
El hecho vuelve a poner de manifiesto la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante para prevenir tragedias en las carreteras salvadoreñas.