Principal
Camión vuelca cerca del bypass de Usulután y provoca fuerte congestionamiento
Un camión volcó la mañana de este martes 27 de octubre en las cercanías del bypass de Usulután y provocó complicaciones en la circulación vehicular. El automotor quedó obstaculizando uno de los carriles.
El accidente ocurrió en el tramo que conduce desde el distrito de Santa María hacia el redondel de la calle antigua a Santa Elena. La obstrucción redujo el espacio disponible para el paso de los vehículos y generó congestionamiento en el sector.
Agentes policiales acudieron al lugar para evaluar las circunstancias del percance. La causa del vuelco todavía no había sido establecida en la información disponible, que tampoco detalla si hubo otros vehículos involucrados.
Los reportes iniciales no precisan si el conductor u otras personas resultaron lesionados. Tampoco se ha confirmado la hora de retiro del camión ni el restablecimiento completo de la circulación.
Nacionales
Un paseo terminó en tragedia: pareja colombiana muere ahogada en la Costa del Sol
Gilbert Montilla y su esposa, Gloria Aleyda Meza Rico, fueron identificados en información difundida desde Colombia como la pareja que perdió la vida tras ser arrastrada por corrientes marinas en la playa Costa del Sol, en El Salvador. El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre, en el sector del cantón El Zapote, en San Luis La Herradura, La Paz Centro.
La noticia causó consternación en el municipio colombiano de Líbano, de donde era la pareja. Montilla era reconocido como escritor y emprendedor. Sin embargo, los primeros reportes de socorro consignaron un nombre distinto para el hombre fallecido, por lo que esa diferencia permanece pendiente de aclaración.
Comandos de Salvamento, seccional Nonualcos, informó que guardavidas y personal de emergencia recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer, quienes ya no presentaban signos vitales. La emergencia también movilizó a la Marina Nacional y a otras instituciones para buscar a una tercera persona arrastrada por el mar.
El incidente coincidió con el período de mareas vivas anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para el 26 al 30 de octubre, aunque no se ha establecido oficialmente que ese fenómeno haya causado la tragedia. La información inicial sobre las identidades y el desarrollo del rescate continúa requiriendo precisiones de las autoridades.
Internacionales
Linchamiento en Ostuacán deja un muerto tras el feminicidio de una abuela y su nieta de 12 años
Pobladores de Ostuacán, en el norte de Chiapas, irrumpieron en la comandancia municipal y arrebataron a dos hombres detenidos como presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlett, de 12. Ambos fueron golpeados por la multitud; uno de ellos, identificado como Andrés “N”, alias “El Cera”, murió tras ser decapitado, mientras que el otro, Armando “N”, alias “El Melo”, sobrevivió y fue trasladado a un penal estatal.
Las víctimas desaparecieron el 19 de octubre cuando salieron de su casa hacia un predio en la ranchería Tanchichal para revisar ganado. Días después, el cuerpo de Miriam fue localizado cerca de un arroyo con lesiones en el cuello que le provocaron una hemorragia, y el de la menor apareció posteriormente con signos de asfixia por estrangulamiento y agresión sexual. La Fiscalía de Chiapas señaló que el móvil fue una venganza personal relacionada con un conflicto familiar o de ganado.
Tras la detención de los sospechosos el 24 de octubre, la indignación de los habitantes aumentó ante rumores sobre una posible liberación. Las autoridades no lograron impedir que la multitud tomara represalias frente a la presidencia municipal. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó la participación de ambos en el doble feminicidio y anunció que se pedirá la pena máxima, de hasta 100 años, para el único imputado que quedó con vida.
El caso ha generado condena por la violencia del linchamiento y ha puesto en evidencia la tensión entre la demanda de justicia inmediata y el debido proceso en una región donde los feminicidios generan fuerte conmoción social. Las autoridades mantienen presencia de seguridad en el municipio mientras continúan las investigaciones tanto del crimen como de los hechos del linchamiento.
Política
Arranca la campaña presidencial en El Salvador: estas son las fechas clave para las elecciones de 2027
El Salvador inició este martes 27 de octubre el período de propaganda para las candidaturas a presidente y vicepresidente, de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la campaña presidencial concluirá el 24 de febrero, antes de la jornada en la que también se elegirán diputaciones y concejos municipales.
Entre las fórmulas anunciadas figuran Nayib Bukele y Félix Ulloa, por Nuevas Ideas; Mayté Iraheta y Verónica Henríquez, por ARENA; y Rafael Aguirre y Madaí Santos, por el FMLN. El anuncio partidario de una candidatura debe distinguirse de su inscripción definitiva, cuya resolución corresponde al organismo electoral.
El calendario contempla fechas diferentes para las otras contiendas: la propaganda para diputaciones comenzará el 27 de diciembre de 2026 y la de concejos municipales, el 27 de enero de 2027. Ambas finalizarán el 24 de febrero, al igual que la campaña presidencial.
Los próximos meses también incluyen actividades de preparación y control del proceso. El TSE establece el 12 de febrero como último día para publicar resultados de encuestas o proyecciones electorales y prevé la entrega de paquetes a las juntas electorales departamentales y municipales antes de la votación. Estas etapas acompañan la organización de unos comicios que reunirán tres elecciones en una misma jornada.