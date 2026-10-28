Principal
Búsqueda termina en tragedia: hallan sin vida a dos menores desaparecidos en la Costa del Sol
Los cuerpos de dos menores reportados como desaparecidos en el mar fueron localizados la mañana de este miércoles 28 de octubre en la playa San Marcelino, en La Paz. El hallazgo ocurrió después de las labores de búsqueda iniciadas la tarde del martes.
Según los reportes de emergencia, ambos ingresaron al agua y fueron arrastrados por una corriente marina. Al advertirse que no regresaban a la orilla, se alertó a los equipos de socorro para intentar localizarlos.
En la búsqueda participaron cuerpos de emergencia, elementos de la Marina Nacional, pescadores y familiares. Los reportes consultados coinciden en que los cuerpos fueron recuperados este miércoles, aunque no precisan las edades ni las identidades de las víctimas.
La tragedia ocurrió durante un período de mareas vivas advertido por el Ministerio de Medio Ambiente para las costas salvadoreñas. Sin embargo, no se ha establecido oficialmente que ese fenómeno haya sido la causa directa del incidente.
Política
El Salvador impulsa la economía azul en el Congreso Latinoamericano de Acuicultura LACQUA26
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en la inauguración del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura (LACQUA26), encuentro internacional que reúne a investigadores, productores e inversionistas de 35 países para promover el intercambio de conocimientos, la innovación tecnológica y el desarrollo del sector acuícola.
Durante su intervención, el vicepresidente resaltó la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), adscrita al Ministerio de Economía, como parte de una visión estratégica que va más allá de la actividad pesquera tradicional. Explicó que esta institución permitirá fortalecer las cadenas productivas, generar empleo, ampliar la comercialización y contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando la protección de los ecosistemas.
Subrayó el potencial marítimo del país, que cuenta con tres veces más territorio en el océano que en tierra firme. También destacó que la economía azul dinamiza el turismo y recordó que hasta septiembre el país había recibido 3.5 millones de visitantes internacionales, con una proyección de cerrar 2026 en 4.2 millones, lo que abre oportunidades de inversión y desarrollo para las comunidades costeras.
El presidente del Capítulo Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura agradeció al Gobierno y a las instituciones involucradas, mientras que el director ejecutivo de ASEA enfatizó la importancia de aprovechar los recursos marinos mediante innovación, valor agregado y cadenas productivas. El encuentro reafirma el compromiso de El Salvador con una economía azul sustentable orientada a fortalecer la competitividad y el desarrollo integral de la región.
Judicial
Choque contra carro estacionado termina en prisión provisional: conductor registró 211 en alcotest en Santa Ana
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de José Enrique H. B., de 37 años, acusado de conducción peligrosa. El proceso se originó después de que presuntamente chocara contra un automóvil estacionado mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
Según la acusación, el accidente ocurrió la noche del 16 de octubre de 2026 sobre la 25.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. La colisión ocasionó daños materiales al vehículo que se encontraba estacionado.
Los agentes que intervinieron al conductor advirtieron señales de consumo de bebidas alcohólicas. El hombre accedió voluntariamente a realizarse una prueba de alcotest, que, según el reporte, registró 211 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, por lo que fue detenido en flagrancia.
La resolución judicial dispone que el imputado permanezca detenido mientras continúa el proceso; todavía no constituye una condena. La información disponible no precisa el valor de los daños materiales ni detalla otras medidas relacionadas con el caso.
Internacionales
Hallan restos humanos en una hielera junto al Palacio Municipal de Mazatlán
Una hielera con una cabeza humana fue localizada el martes 27 de octubre en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán, en Sinaloa, México. El hallazgo provocó la movilización de corporaciones de seguridad municipales y estatales.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que recibió el reporte alrededor de las 6:00 de la mañana. Personal encargado de vigilar el inmueble detectó el recipiente cerca de la oficina de Ingresos y notificó a sus superiores.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que el Grupo Interinstitucional acudió para reforzar la vigilancia en los alrededores del ayuntamiento y proteger a trabajadores y ciudadanos. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y los peritajes correspondientes.
Los reportes también mencionan un mensaje amenazante junto al recipiente, pero la información consultada no permite establecer quién lo dejó ni atribuir el hecho a una organización criminal específica. Tampoco se ha precisado públicamente la identidad de la víctima o cómo fue abandonada la hielera.