Búsqueda termina en tragedia: hallan sin vida a dos menores desaparecidos en la Costa del Sol

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó en la inauguración del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura (LACQUA26), encuentro internacional que reúne a investigadores, productores e inversionistas de 35 países para promover el intercambio de conocimientos, la innovación tecnológica y el desarrollo del sector acuícola.

Durante su intervención, el vicepresidente resaltó la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), adscrita al Ministerio de Economía, como parte de una visión estratégica que va más allá de la actividad pesquera tradicional. Explicó que esta institución permitirá fortalecer las cadenas productivas, generar empleo, ampliar la comercialización y contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando la protección de los ecosistemas.

Subrayó el potencial marítimo del país, que cuenta con tres veces más territorio en el océano que en tierra firme. También destacó que la economía azul dinamiza el turismo y recordó que hasta septiembre el país había recibido 3.5 millones de visitantes internacionales, con una proyección de cerrar 2026 en 4.2 millones, lo que abre oportunidades de inversión y desarrollo para las comunidades costeras.

El presidente del Capítulo Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura agradeció al Gobierno y a las instituciones involucradas, mientras que el director ejecutivo de ASEA enfatizó la importancia de aprovechar los recursos marinos mediante innovación, valor agregado y cadenas productivas. El encuentro reafirma el compromiso de El Salvador con una economía azul sustentable orientada a fortalecer la competitividad y el desarrollo integral de la región.

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