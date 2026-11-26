Sucesos
Buseta de la ruta 29 choca contra un separador y deja al menos nueve lesionados
Al menos nueve personas resultaron lesionadas la mañana de este jueves 26 de noviembre en un accidente de tránsito que involucró a una buseta de la ruta 29 en el bulevar del Ejército, en San Salvador.
Según el reporte preliminar, la unidad de transporte colectivo chocó contra un separador metálico de carriles en las cercanías de la antigua terminal de Oriente.
Los cuerpos de socorro atendieron a los lesionados y los trasladaron a distintos centros hospitalarios. El reporte inicial no precisó la gravedad de las lesiones.
De momento, se desconoce qué provocó el impacto y si otro vehículo estuvo involucrado en el accidente.
Principal
Capturan a sospechoso de herir con machete a una mujer y un adolescente en Huizúcar
Una mujer de 30 años y un adolescente de 14 resultaron gravemente heridos en un ataque con machete dentro de una vivienda de la colonia María Victoria, en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves 26 de noviembre.
De acuerdo con Comandos de Salvamento, el sospechoso habría entrado por equivocación a la vivienda mientras buscaba a una persona con la que presuntamente mantenía una relación. La mujer dormía cuando fue atacada y el adolescente resultó herido al intentar auxiliarla, según el reporte preliminar. Socorristas de la seccional de Antiguo Cuscatlán atendieron a ambos en el lugar y los trasladaron al Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al sospechoso como José Ángel Valladares. Según la corporación, el hombre aún portaba el machete cuando llegaron los agentes y se abalanzó contra uno de ellos. La PNC sostuvo que el agente disparó en defensa propia y que el proyectil le rozó la pantorrilla derecha a Valladares.
La Policía Nacional Civil capturó a José Ángel Valladares e informó que lo remitirá por el presunto delito de intento de homicidio.
Sucesos
Caída de árbol derriba dos postes y deja un Qute dañado en Ahuachapán
Un vehículo tipo Qute resultó dañado este jueves 26 de noviembre luego de que un árbol cayera sobre la sexta calle Oriente, en el distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro.
La Fuerza Armada informó que el árbol derribó dos postes del tendido telefónico. Uno de los postes golpeó el vehículo. En el reporte inicial no se registraron personas lesionadas.
Soldados de la Fuerza Armada trabajaron en el retiro de las ramas y los escombros que bloquearon el paso vehicular en ese tramo de la calle.
El incidente se reportó un día después de que Protección Civil emitiera un aviso nacional por vientos nortes. Para la noche del jueves, la institución preveía ráfagas de entre 35 y 65 kilómetros por hora.
Principal
Choque en el bulevar Venezuela deja dos lesionados y un sedán incendiado
Dos conductores resultaron lesionados en un choque ocurrido la madrugada de este jueves 26 de noviembre en el bulevar Venezuela, en San Salvador Centro. Tras la colisión, un sedán se incendió cerca del cementerio La Bermeja.
Cruz Verde Salvadoreña informó que sus socorristas atendieron a uno de los conductores en el lugar. El otro fue trasladado a un centro asistencial.
El Cuerpo de Bomberos sofocó las llamas y enfrió el vehículo para evitar que el fuego se reactivara. La institución indicó que no hubo personas lesionadas por el incendio.
Los reportes iniciales no precisaron qué provocó la colisión ni la gravedad de las lesiones de los conductores.