Auxilian a motociclista tras accidente en la autopista a Comalapa

Un motociclista chocó contra la parte trasera de la bicicleta en la que se desplazaba un vendedor de minutas sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector conocido como El Platillo, en Ciudad Merliot.

Según testigos, el motociclista circulaba a velocidad excesiva y no logró frenar a tiempo. La velocidad a la que iba no fue confirmada por las autoridades.

Una unidad de socorro acudió al lugar y atendió a una persona que resultó lesionada tras el impacto.

El reporte inicial no precisó cuál de los involucrados recibió asistencia ni la gravedad de sus lesiones.

🚨 Accidente en Ciudad Merliot Un motociclista embistió por detrás a un vendedor de minutas que circulaba en bicicleta sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector El Platillo. Según testigos, el conductor de la moto iba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo. Unidades de rescate acudieron de inmediato para atender a la persona lesionada. 📍 Calle Chiltiupán, Ciudad Merliot#CiudadMerliot #Accidente #ElSalvador #Merliot #Tránsito — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...