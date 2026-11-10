Sucesos
Auxilian a motociclista tras accidente en la autopista a Comalapa
Socorristas auxiliaron a un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en la autopista a Comalapa, cerca del desvío hacia Tapalhuaca, en el departamento de La Paz.
Según el reporte inicial, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras el percance. Los equipos de socorro acudieron al lugar para brindarle asistencia.
El accidente afectó la circulación vehicular en ese tramo de la autopista y requirió la intervención policial.
El reporte no precisó la identidad del motociclista, su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el accidente.
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Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán
Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.
Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.
Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.
El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.
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PNC captura a dos hombres tras riña grabada en la vía pública en San Marcos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó a dos hombres tras una pelea en la vía pública en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur.
La institución identificó a los detenidos como Ricardo Alberto Alvarado Ávalos, de 29 años, y Henry Rafael Rojas Serrano, de 32.
En el video difundido por la PNC se observa a los dos hombres intercambiar golpes. Ambos caen al suelo y continúan el forcejeo. El reporte policial no precisa qué originó la pelea.
La PNC indicó que remitirá a ambos detenidos por el presunto delito de desórdenes públicos. A Alvarado Ávalos también le atribuirá el delito de lesiones.
🚨 CAPTURADOS EN SAN MARCOS 🚨
La PNC detuvo a dos sujetos que fueron captados peleando en la vía pública.
Identificados como Ricardo Alberto Alvarado Ávalos (29) y Henry Rafael Rojas Serrano (32).
Quedaron grabados en video agrediéndose. Serán remitidos por desórdenes públicos y, en el caso de Ávalos, también por lesiones.
“Actuar de forma violenta te llevará a la cárcel”, recordó la Policía.
📍 Distrito de San Marcos, San Salvador Sur
#PNC #SanMarcos #Captura #SanSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
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Motociclista choca contra bicicleta de un vendedor de minutas en Ciudad Merliot
Un motociclista chocó contra la parte trasera de la bicicleta en la que se desplazaba un vendedor de minutas sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector conocido como El Platillo, en Ciudad Merliot.
Según testigos, el motociclista circulaba a velocidad excesiva y no logró frenar a tiempo. La velocidad a la que iba no fue confirmada por las autoridades.
Una unidad de socorro acudió al lugar y atendió a una persona que resultó lesionada tras el impacto.
El reporte inicial no precisó cuál de los involucrados recibió asistencia ni la gravedad de sus lesiones.
🚨 Accidente en Ciudad Merliot
Un motociclista embistió por detrás a un vendedor de minutas que circulaba en bicicleta sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector El Platillo.
Según testigos, el conductor de la moto iba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo.
Unidades de rescate acudieron de inmediato para atender a la persona lesionada.
📍 Calle Chiltiupán, Ciudad Merliot#CiudadMerliot #Accidente #ElSalvador #Merliot #Tránsito
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 9, 2026
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