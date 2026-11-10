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Sucesos

Auxilian a motociclista tras accidente en la autopista a Comalapa

Publicado

hace 41 minutos

el

Socorristas auxiliaron a un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en la autopista a Comalapa, cerca del desvío hacia Tapalhuaca, en el departamento de La Paz.

Según el reporte inicial, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras el percance. Los equipos de socorro acudieron al lugar para brindarle asistencia.

El accidente afectó la circulación vehicular en ese tramo de la autopista y requirió la intervención policial.

El reporte no precisó la identidad del motociclista, su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el accidente.

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Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán

Publicado

hace 29 minutos

el

10 noviembre, 2026

Por

Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.

Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.

Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.

El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.

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PNC captura a dos hombres tras riña grabada en la vía pública en San Marcos

Publicado

hace 11 horas

el

9 noviembre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó a dos hombres tras una pelea en la vía pública en el distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur.

La institución identificó a los detenidos como Ricardo Alberto Alvarado Ávalos, de 29 años, y Henry Rafael Rojas Serrano, de 32.

En el video difundido por la PNC se observa a los dos hombres intercambiar golpes. Ambos caen al suelo y continúan el forcejeo. El reporte policial no precisa qué originó la pelea.

La PNC indicó que remitirá a ambos detenidos por el presunto delito de desórdenes públicos. A Alvarado Ávalos también le atribuirá el delito de lesiones.

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Motociclista choca contra bicicleta de un vendedor de minutas en Ciudad Merliot

Publicado

hace 18 horas

el

9 noviembre, 2026

Por

Un motociclista chocó contra la parte trasera de la bicicleta en la que se desplazaba un vendedor de minutas sobre la calle Chiltiupán, cerca del sector conocido como El Platillo, en Ciudad Merliot.

Según testigos, el motociclista circulaba a velocidad excesiva y no logró frenar a tiempo. La velocidad a la que iba no fue confirmada por las autoridades.

Una unidad de socorro acudió al lugar y atendió a una persona que resultó lesionada tras el impacto.

El reporte inicial no precisó cuál de los involucrados recibió asistencia ni la gravedad de sus lesiones.

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