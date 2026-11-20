Un automovilista en aparente estado de ebriedad fue grabado luego de chocar contra otro vehículo en el bulevar de Los Héroes, en el distrito de San Salvador. El hecho ocurrió frente al restaurante de hamburguesas Wendy’s, en uno de los bulevares más transitados de la capital.

En el video que ya circula en redes sociales se escucha cómo varias personas le exigen al conductor que se baje del vehículo para que responda por los daños ocasionados. Sin embargo, el sujeto se negó a bajar, subió el parabrisas y se marchó del lugar en dirección a la Universidad de El Salvador.

El video ha generado indignación entre los usuarios, quienes piden que el responsable sea identificado y sancionado por manejar en estado de ebriedad y darse a la fuga tras el percance. Hasta el momento no se ha confirmado si las autoridades lograron ubicarlo o si la víctima presentó la denuncia formal.

¡LO GRABARON! Conductor ebrio choca y se da a la fuga en Los Héroes ¡Se hizo el loco y se fue! Un conductor en aparente estado de ebriedad fue grabado luego de chocar contra otro vehículo en el bulevar de Los Héroes, frente a Wendy’s, en San Salvador. En el video que ya se hizo viral, se escucha cómo varias personas le exigen que se baje para que responda por los daños. Pero el sujeto se negó, subió el vidrio y huyó en dirección a la Universidad de El Salvador. El hecho ha generado indignación en redes. Muchos piden que sea identificado y sancionado. 📹 ¿Qué opinas? ¿Te has topado con conductores así? — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 20, 2026

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