Sucesos
Auxilian a motociclista que se accidentó en carretera hacia Suchitoto
Esta mañana se reportó un fuerte accidente de tránsito en el que se vio involucrado un motociclista, informaron las autoridades.
El percance ocurrió específicamente sobre el kilómetro 25 de la carretera que conduce hacia Suchitoto, departamento de Cuscatlán. El motociclista resultó lesionado, por lo que fue auxiliado por socorristas que atendieron la emergencia en el lugar.
Un equipo policial acudió a la zona para realizar las investigaciones correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente. De momento no se ha informado la identidad del lesionado ni la gravedad de sus lesiones. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución en esta vía.
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Sujeto se entristece tras ser descubierto por llevarse productos sin pagar
Las autoridades arrestaron a un hombre que fue descubierto cuando intentaba llevarse varios productos sin pagar de un negocio.
El sospechoso fue identificado como José Francisco Mancia Alvarado, de 62 años, quien cometió el hecho en el distrito de Izalco, municipio de Sonsonate Este.
De acuerdo con la información compartida, agentes de seguridad encontraron entre sus pertenencias una bolsa de frijoles y varios desodorantes que, aparentemente, ocultaba entre su ropa para sacarlos del establecimiento sin cancelar su valor. Mancia Alvarado será procesado por el delito de hurto.
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GRABAN A CONDUCTOR EBRIO CUANDO ESCAPA TRAS CHOCAR CON OTRO CARRO EN LOS HÉROES
Un automovilista en aparente estado de ebriedad fue grabado luego de chocar contra otro vehículo en el bulevar de Los Héroes, en el distrito de San Salvador. El hecho ocurrió frente al restaurante de hamburguesas Wendy’s, en uno de los bulevares más transitados de la capital.
En el video que ya circula en redes sociales se escucha cómo varias personas le exigen al conductor que se baje del vehículo para que responda por los daños ocasionados. Sin embargo, el sujeto se negó a bajar, subió el parabrisas y se marchó del lugar en dirección a la Universidad de El Salvador.
El video ha generado indignación entre los usuarios, quienes piden que el responsable sea identificado y sancionado por manejar en estado de ebriedad y darse a la fuga tras el percance. Hasta el momento no se ha confirmado si las autoridades lograron ubicarlo o si la víctima presentó la denuncia formal.
¡LO GRABARON! Conductor ebrio choca y se da a la fuga en Los Héroes
¡Se hizo el loco y se fue!
Un conductor en aparente estado de ebriedad fue grabado luego de chocar contra otro vehículo en el bulevar de Los Héroes, frente a Wendy’s, en San Salvador.
En el video que ya se hizo viral, se escucha cómo varias personas le exigen que se baje para que responda por los daños. Pero el sujeto se negó, subió el vidrio y huyó en dirección a la Universidad de El Salvador.
El hecho ha generado indignación en redes. Muchos piden que sea identificado y sancionado.
📹 ¿Qué opinas? ¿Te has topado con conductores así?
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 20, 2026
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Mujer pierde la vida después de que camioneta chocó contra muro en Opico
Una mujer falleció esta tarde luego de que una camioneta se estrelló contra un muro en el distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Socorristas de Comandos de Salvamento fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron de inmediato a la escena para auxiliar a las víctimas. Al llegar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
El accidente se registró en horas de la tarde y las circunstancias exactas del percance se mantienen en desarrollo. Las autoridades correspondientes realizan las diligencias en el lugar.