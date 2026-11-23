Sucesos
Atropellan a peatón en la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán
Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado en el sector del Trébol, sobre la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Santa Tecla, atendieron al peatón en el lugar. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial.
Los reportes iniciales no precisaron la gravedad de las lesiones ni las circunstancias en que ocurrió el atropello.
Hasta el cierre del tercer trimestre de 2026, El Salvador registró 1,768 siniestros viales en los que estuvieron involucrados peatones, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra representa un aumento del 7.9 % frente al mismo período de 2025.
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Niña de 11 años muere ahogada en un río de Tacuba, Ahuachapán
Una niña de 11 años falleció tras ahogarse en un río de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán, según reportó El Blog.
La información disponible para esta versión no permite precisar el nombre del río, la fecha del incidente ni las circunstancias del ahogamiento.
La Organización Mundial de la Salud señala que el ahogamiento es la tercera causa de muerte más frecuente entre los niños de 5 a 14 años a nivel mundial. El organismo estima que unas 300,000 personas mueren ahogadas cada año.
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Reportan colisión de varios vehículos cerca del puente San José, en Soyapango
Al menos cuatro vehículos están involucrados en un choque múltiple registrado esta mañana en la carretera de Oro, distrito de Soyapango.
El choque múltiple se produjo en el sector antes del puente San José, en el sentido de San Martín a San Salvador.
En este múltiple choque se encuentran involucrados un camión, un microbús, una vehículo tipo pick up y una camioneta.
Afortunadamente en este choque no se reportan personas con lesiones graves, únicamente daños materiales en los vehículos.
Un reporte preliminar ubica un choque múltiple en la carretera de Oro, en el tramo previo al puente San José, en Soyapango.
La información disponible deja sin precisar cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas lesionadas y si la circulación se vio afectada. La causa del choque sigue sin confirmarse.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
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Hospitalizan a motociclista herido en accidente en la carretera a Sonsonate
Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito en la carretera que conduce a Sonsonate. Tras el percance, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
El punto exacto del accidente, la gravedad de las lesiones y las causas del percance siguen sin confirmarse.