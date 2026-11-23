Al menos cuatro vehículos están involucrados en un choque múltiple registrado esta mañana en la carretera de Oro, distrito de Soyapango.

El choque múltiple se produjo en el sector antes del puente San José, en el sentido de San Martín a San Salvador.

En este múltiple choque se encuentran involucrados un camión, un microbús, una vehículo tipo pick up y una camioneta.

Afortunadamente en este choque no se reportan personas con lesiones graves, únicamente daños materiales en los vehículos.

Un reporte preliminar ubica un choque múltiple en la carretera de Oro, en el tramo previo al puente San José, en Soyapango. La información disponible deja sin precisar cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas lesionadas y si la circulación se vio afectada. La causa del choque sigue sin confirmarse. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026

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