Accidente de tránsito en San Salvador deja dos personas lesionadas y un perrito fallecido

Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un autobús de la ruta 113 en el departamento de Cuscatlán. El lamentable accidente ocurrió el jueves 12 de noviembre.

La víctima fue identificada como Gilberto Laínez, originario del distrito de San Ramón, Cuscatlán, cuya identidad se dio a conocer en las últimas horas.

Tras el atropello, don Gilberto fue auxiliado y trasladado con vida a un centro hospitalario, donde recibió atención médica. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La unidad involucrada pertenece a la ruta 113, que presta servicio entre Cojutepeque y San Salvador. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...