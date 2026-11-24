Sucesos
Accidente de camión repartidor deja cajas de cerveza sobre la vía en Lourdes, Colón
Un camión repartidor de bebidas se accidentó la mañana del martes 24 de noviembre en la salida de Campos Verdes, en Lourdes, distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste. Parte de la carga cayó sobre la vía.
En las imágenes del lugar se observan cajas, botellas de cerveza y líquido derramado sobre el pavimento. El reporte preliminar indicó que del camión cayeron cientos de botellas.
El accidente no dejó personas lesionadas, según la información disponible. Los daños reportados se limitaron a la pérdida de mercancía, cuyo valor no se dio a conocer.
La causa del accidente sigue sin confirmarse. El reporte tampoco precisó si hubo otro vehículo involucrado o si fue necesario cerrar el paso para retirar las botellas.
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Choque con rastra deja a un motociclista herido en la carretera Panamericana
Un motociclista resultó lesionado la noche del lunes 23 de noviembre tras un choque con una rastra en la carretera Panamericana. El accidente ocurrió unos metros después del desvío hacia Quezaltepeque, en el sentido hacia San Salvador.
Los socorristas atendieron al motociclista en el lugar y lo trasladaron a un centro asistencial. El reporte no precisó su identidad ni la gravedad de las lesiones.
El choque dificultó el tránsito durante un período prolongado en el sector y sus alrededores. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar. La causa de la colisión aún no se ha confirmado.
Entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 4,883 siniestros con motocicletas en El Salvador, frente a 3,956 en el mismo período de 2025.
🚨🏍️ Motociclista resulta lesionado tras chocar contra una rastra en la Panamericana
Un accidente de tránsito entre una rastra y una motocicleta dejó a una persona lesionada sobre la carretera Panamericana, en el sentido hacia San Salvador.
El percance se registró metros después del desvío de Quezaltepeque durante la noche. El conductor de la moto sufrió lesiones y fue atendido en el lugar. Se reporta tráfico lento en la zona mientras las autoridades gestionan el siniestro.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 24, 2026
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Choque contra un árbol deja dos mujeres lesionadas en la carretera a Comalapa
Una conductora y su acompañante resultaron lesionadas tras un choque en la carretera a Comalapa, a la altura del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste. El accidente ocurrió en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Según el reporte preliminar difundido el 24 de noviembre, la conductora perdió el control del automóvil, se salió del carril y chocó contra un árbol. El reporte no precisó la hora del accidente ni qué provocó que la mujer perdiera el control.
Socorristas de Comandos de Salvamento evaluaron y estabilizaron a las dos mujeres en el lugar antes de trasladarlas a un centro médico. Sus identidades y la gravedad de las lesiones no se dieron a conocer.
Entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró más de 19 mil accidentes de tránsito en El Salvador, con más de 14 mil personas lesionadas.
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Niña de 11 años muere ahogada en un río de Tacuba, Ahuachapán
Una niña de 11 años falleció tras ahogarse en un río de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán, según reportó El Blog.
La información disponible para esta versión no permite precisar el nombre del río, la fecha del incidente ni las circunstancias del ahogamiento.
La Organización Mundial de la Salud señala que el ahogamiento es la tercera causa de muerte más frecuente entre los niños de 5 a 14 años a nivel mundial. El organismo estima que unas 300,000 personas mueren ahogadas cada año.