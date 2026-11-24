Un motociclista resultó lesionado la noche del lunes 23 de noviembre tras un choque con una rastra en la carretera Panamericana. El accidente ocurrió unos metros después del desvío hacia Quezaltepeque, en el sentido hacia San Salvador.

Los socorristas atendieron al motociclista en el lugar y lo trasladaron a un centro asistencial. El reporte no precisó su identidad ni la gravedad de las lesiones.

El choque dificultó el tránsito durante un período prolongado en el sector y sus alrededores. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar. La causa de la colisión aún no se ha confirmado.

Entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 4,883 siniestros con motocicletas en El Salvador, frente a 3,956 en el mismo período de 2025.

🚨🏍️ Motociclista resulta lesionado tras chocar contra una rastra en la Panamericana Un accidente de tránsito entre una rastra y una motocicleta dejó a una persona lesionada sobre la carretera Panamericana, en el sentido hacia San Salvador. El percance se registró metros después del desvío de Quezaltepeque durante la noche. El conductor de la moto sufrió lesiones y fue atendido en el lugar. Se reporta tráfico lento en la zona mientras las autoridades gestionan el siniestro. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 24, 2026

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