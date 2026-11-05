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Accidente con autobús de la ruta 190 deja una persona fallecida en San Martín
Una persona perdió la vida la mañana de este jueves 5 de noviembre en un accidente de tránsito que involucró a un autobús de la ruta 190. El hecho ocurrió en el kilómetro 18½ de la carretera Panamericana, en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al sector para atender la emergencia. Sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional Civil también llegaron al lugar para resguardar la escena e iniciar las investigaciones. La identidad y la edad de la persona fallecida no habían sido divulgadas en el reporte disponible.
Las circunstancias del percance permanecen pendientes de esclarecer. Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial detallada que permita establecer cómo ocurrió el accidente ni atribuir responsabilidades al conductor de la unidad.
Política
Félix Ulloa pide solidaridad con Haití en Cumbre Iberoamericana y defiende cooperación bilateral salvadoreña
El vicepresidente Félix Ulloa llamó a los países iberoamericanos a prestar atención a la crisis de seguridad en Haití y defendió la participación salvadoreña como una operación de cooperación bilateral. Durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, sostuvo que la presencia militar responde a acuerdos con las autoridades haitianas y rechazó que constituya una ocupación.
Ulloa transmitió el saludo del presidente Nayib Bukele y explicó que el mandatario deseaba asistir al encuentro, pero permanece concentrado en la situación haitiana. El vicepresidente encabeza la representación de El Salvador en la reunión de los países de la Comunidad Iberoamericana.
En su exposición, señaló que el desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de los pueblos de la región no pueden construirse dejando al margen las dificultades de Haití. Su planteamiento situó la solidaridad con esa nación como una responsabilidad compartida y un asunto que requiere atención regional.
La intervención ocurre mientras El Salvador mantiene un despliegue para buscar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Ulloa sostuvo ante la cumbre que los salvadoreños realizaban tareas de asistencia técnica y que la misión busca recuperarlos y apoyar a las autoridades haitianas frente a las pandillas.
El argumento del vicepresidente se centra en el entendimiento bilateral entre ambos gobiernos. Naciones Unidas ha señalado, por separado, que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, una distinción relevante para comprender el marco de los diferentes contingentes presentes en Haití.
La participación salvadoreña en Madrid también contempla el fortalecimiento de la cooperación iberoamericana, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas para el desarrollo. La cumbre, convocada para el 4 y 5 de noviembre, aborda desafíos compartidos como la transformación digital, la prevención de desastres y la movilidad académica.
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51) transmitió el saludo del Presidente Bukele, quien manifestó su deseo de asistir a la Cumbre, aunque su atención permanece centrada en la situación de seguridad en Haití. En ese contexto, explicó que la participación salvadoreña responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación.
Mencionó que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de sus pueblos sin atender la situación de esta nación hermana.
La participación de El Salvador reafirma el compromiso con el robustecimiento de la cooperación iberoamericana, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo y la prosperidad de las naciones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
Internacionales -deportes
Autopsia de Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental; investigación sigue abierta
El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un «traumatismo torácico de carácter accidental» como causa compatible con su muerte, según la información conocida sobre las diligencias. Los resultados todavía deben completarse con pruebas adicionales y no constituyen una conclusión forense definitiva.
El examen fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. El juzgado encargado del caso recibió el documento el miércoles 4 de noviembre y autorizó el traslado de los restos a la Península. Su contenido íntegro permanece reservado para proteger la intimidad del futbolista y su familia.
De Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó después del choque sufrido con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Tras el impacto, recibió asistencia sobre el césped antes de ser trasladado al centro hospitalario.
La investigación continúa para reconstruir tanto la acción del encuentro como la atención sanitaria y el traslado del jugador. Quedan pendientes análisis complementarios y la incorporación de documentación médica. La apertura de estas diligencias no acredita por sí misma una negligencia ni establece responsabilidades penales.
Internacionales
Presidente Santiago Peña anuncia su renuncia en Paraguay tras la crisis de Ueno Bank y la presión por un juicio político
Santiago Peña anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis política provocada por el colapso de Ueno Bank y los pedidos de juicio político en su contra. El mandatario, que asumió el 15 de agosto de 2023 con un período previsto hasta 2028, deja paso a la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.
La crisis se agravó después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El regulador informó que, tras ajustes a sus estados financieros, el índice de solvencia de la entidad quedó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida afectó el acceso a los fondos de cerca de tres millones de clientes y provocó protestas de ahorristas.
La controversia también alcanzó al Ejecutivo por los vínculos previos de Peña con Ueno Holding y los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. Mientras avanzaban las iniciativas para someterlo a juicio político, el mandatario había solicitado la renuncia del entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, e impulsado medidas para comenzar a devolver depósitos.
En su mensaje de despedida, Peña pidió disculpas a la ciudadanía y sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional. La renuncia no resuelve las investigaciones sobre la entidad financiera: las autoridades deberán esclarecer las irregularidades detectadas, mientras continúa el proceso para atender a los depositantes afectados.