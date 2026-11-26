Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 476 dedicado a: “Renueva tu DUI en línea” de Registro Nacional de Personas Naturales.
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 476 a la iniciativa «Renueva tu DUI en línea» del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), con la que destacamos la modernización de los servicios de identificación y las nuevas facilidades que tienen los salvadoreños para realizar sus trámites dentro y fuera del país.
Esta iniciativa cobra especial relevancia ante el período de renovación masiva del Documento Único de Identidad (DUI), que inició en enero de 2026 y se extenderá hasta marzo de 2027, durante el cual vencerán más de 1.6 millones de documentos en El Salvador y más de 100,000 en el exterior.
A través de la plataforma dui.sv, los salvadoreños residentes en El Salvador y Estados Unidos pueden solicitar la renovación o reposición de su DUI desde un teléfono celular o tableta, mediante un proceso que incorpora reconocimiento facial, actualización de datos y pago en línea. En El Salvador, los usuarios pueden retirar su documento en el DUI Centro de su preferencia, mientras que en Estados Unidos pueden recibirlo a domicilio.
Como parte de sus esfuerzos por acercar los servicios de identificación a la población, el RNPN cuenta con 22 DUI Centros en el territorio nacional y 25 centros de servicio en el exterior, además de jornadas móviles, horarios extendidos y atención a domicilio para personas con dificultades de movilidad.
Durante la fase previa de nuestro sorteo, contamos con la participación de Herbert Villalta, director de Innovación Institucional y Proyectos Estratégicos del RNPN, quien tuvo a su cargo la presentación de los premios mayores y la selección de los maletines y de Haydeé de Lagos, Directora Ejecutiva del Registro Nacional de Personas Naturales, quien recibió el cuadro conmemorativo de este sorteo.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 476:
Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 32574 No vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N°36355 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20607 No vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
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Judicial
Ordenan capturar a acusado de estafar a nueve ahorrantes en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Elmer Osmín T. C., acusado de estafa agravada en perjuicio de nueve personas. El juzgado también ordenó su captura porque el imputado no compareció al proceso.
Según la acusación, entre 2023 y 2024 el hombre se presentó como presidente de una supuesta cooperativa de ahorro y ofreció rendimientos mensuales de entre el 5 % y el 10 %. Atendía en una oficina de Santa Ana, donde presuntamente entregaba contratos de depósito a plazo, recibos y libretas de ahorro.
Una de las personas entregó $40,000 que había ahorrado durante varios años de trabajo en Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, el imputado hizo algunos pagos al inicio, pero al vencerse los contratos dijo que no tenía dinero para devolverle el capital. El hermano de esa persona también invirtió $10,000 y solo recibió algunos abonos.
La investigación documentó además depósitos frecuentes de entre $5 y $20 que, en algunos casos, el acusado habría recogido en las viviendas de los ahorrantes. Según el expediente, después de noviembre de 2024 dejó de comunicarse con ellos y la oficina permaneció cerrada.
Judicial
Condenan a seis años de prisión a tres personas por un caso de billetes falsos de $100 en Santa Ana
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a cada uno de los tres procesados por el delito de falsificación, tenencia o alteración de moneda. Los sentenciados son Jonathan Eduardo Amaya Arévalo, Evelyn María Sánchez Cáceres y Luis Mario Monterroza Herrera.
El caso se remonta al 3 de junio de 2025, cuando las autoridades detuvieron el vehículo en el que viajaban durante un control en la carretera que conecta Santa Ana con Candelaria de la Frontera. El retén estaba ubicado en el cantón Piedras Azules, en Santa Ana Oeste.
Durante el registro, las autoridades encontraron un maletín con 16 paquetes de papel que llevaban impresiones de billetes de $100. También incautaron cinco paquetes de papel en blanco y una máquina contadora de dinero.
Según Centros Judiciales El Salvador, las impresiones resultaron falsas. Los tres ocupantes fueron capturados en flagrancia después de indicar que carecían de documentos para acreditar la procedencia del material y del equipo.
Judicial
Envían a juicio a mujer acusada de hurtar $395 a una pensionada con el engaño de un bono
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó que Ángel María B. enfrente juicio por el delito de hurto por medios informáticos. La acusación se refiere al retiro de $395 de la cuenta de una adulta mayor. El juzgado mantuvo a la imputada en detención provisional.
Según la acusación fiscal, en octubre de 2025 la mujer se acercó a la pensionada mientras utilizaba un cajero automático en un supermercado. Allí le aseguró que el Gobierno entregaba un bono de $100 a las personas jubiladas y se ofreció a ayudarla a consultar su cuenta.
La Fiscalía sostiene que, durante la supuesta asistencia, la acusada tomó la tarjeta bancaria de la pensionada y le pidió que introdujera su clave. Luego le devolvió la tarjeta y se retiró.
Al intentar usar otro cajero, la adulta mayor descubrió que su cuenta no tenía fondos suficientes. Acudió a una agencia bancaria, donde le informaron que se habían realizado retiros por $395 que ella no reconocía. Tras conocer el monto, presentó la denuncia.