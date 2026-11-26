Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 476 a la iniciativa «Renueva tu DUI en línea» del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), con la que destacamos la modernización de los servicios de identificación y las nuevas facilidades que tienen los salvadoreños para realizar sus trámites dentro y fuera del país.

Esta iniciativa cobra especial relevancia ante el período de renovación masiva del Documento Único de Identidad (DUI), que inició en enero de 2026 y se extenderá hasta marzo de 2027, durante el cual vencerán más de 1.6 millones de documentos en El Salvador y más de 100,000 en el exterior.

A través de la plataforma dui.sv, los salvadoreños residentes en El Salvador y Estados Unidos pueden solicitar la renovación o reposición de su DUI desde un teléfono celular o tableta, mediante un proceso que incorpora reconocimiento facial, actualización de datos y pago en línea. En El Salvador, los usuarios pueden retirar su documento en el DUI Centro de su preferencia, mientras que en Estados Unidos pueden recibirlo a domicilio.

Como parte de sus esfuerzos por acercar los servicios de identificación a la población, el RNPN cuenta con 22 DUI Centros en el territorio nacional y 25 centros de servicio en el exterior, además de jornadas móviles, horarios extendidos y atención a domicilio para personas con dificultades de movilidad.

Durante la fase previa de nuestro sorteo, contamos con la participación de Herbert Villalta, director de Innovación Institucional y Proyectos Estratégicos del RNPN, quien tuvo a su cargo la presentación de los premios mayores y la selección de los maletines y de Haydeé de Lagos, Directora Ejecutiva del Registro Nacional de Personas Naturales, quien recibió el cuadro conmemorativo de este sorteo.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 476:

Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 32574 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N°36355 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20607 No vendido.

Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.

#EsoTePuedePasarAvos #JugáResponsablemente #HoyEsElDía

Me gusta esto: Me gusta Cargando...