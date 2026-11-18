Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 475 dedicado a 26 Aniversario de FOVIAL en honor a “Los Trabajadores Viales de El Salvador”
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 475 al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), que celebra 26 años de trabajo al servicio de la conectividad del país, en honor a los trabajadores viales que, desde distintos puntos del territorio, contribuyen al mantenimiento, seguridad y desarrollo de nuestra infraestructura.
En la fase previa, nuestro presidente de Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó un reconocimiento conmemorativo a Alexander Beltrán, quien destacó la importancia de esta dedicatoria para reconocer la labor de la institución y de su equipo humano.
Durante 2026, FOVIAL ha desarrollado importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos la rehabilitación de 17 kilómetros de la carretera Panamericana, entre San Martín y Cojutepeque; 25.55 kilómetros de la Ruta de Paz, en Morazán; y 12.14 kilómetros de la carretera hacia Los Toles, en Ahuachapán. También entregó el puente sobre el río Guastena, en Chalatenango, y atendió 586 emergencias viales por lluvias, todas resueltas, según los datos institucionales compartidos.
La conservación vial también comprende la prevención, educación y protección al ambiente. Entre sus iniciativas destacan la exhibición permanente Ecoaventuras en Fovialito, en el Museo Tin Marín, y la producción de más de un millón de árboles y plantas en su vivero, contribuyendo a una labor integral en beneficio de la población.
Como parte de este homenaje, FOVIAL entregó una placa de agradecimiento a nuestro presidente de Lotería, Javier Milián, y reconoció a representantes y estudiantes de la Escuela de Diseño “Rosemarie Vázquez Liévano de Ángel”, de la Universidad Dr. José Matías Delgado, por el aporte de los materiales gráficos del diseño de su 26.º aniversario, incluido el vigésimo dedicado a esta celebración.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 475:
Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 32442 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 02333 Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 12890 Vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
Judicial
¡Atacó a su expareja con una varilla de hierro y huyó! Lo condenan a más de 17 años de prisión en Santa Ana
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 17 años y seis meses de prisión a un hombre por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Chalchuapa. El acusado fue identificado mediante las iniciales R. A. M. y enfrentó el proceso judicial en condición de rebelde.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos iniciaron una relación sentimental en 2020, luego de conocerse por redes sociales. Durante ese tiempo, el hombre enviaba dinero desde el extranjero para construir una vivienda en el cantón El Tanque. Sin embargo, al regresar a El Salvador en abril de 2025, comenzó a exigir que la propiedad fuera vendida y amenazó a la mujer.
El ataque ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el agresor llegó a la vivienda y aprovechó que su expareja se encontraba sola en el baño para atacarla con una varilla de hierro con punta. La víctima sufrió graves lesiones en el tórax, pero logró pedir ayuda a su hijo, quien acudió para auxiliarla.
Tras la agresión, el condenado escapó en un vehículo y solicitó ser trasladado hacia las cercanías de la frontera con Guatemala, aparentemente para evadir a las autoridades. Aunque el tribunal dictó una pena de 17 años y seis meses por feminicidio imperfecto o tentado, el hombre continúa prófugo y deberá cumplir la sentencia cuando sea capturado.
Judicial
Caen tres gestores de tránsito por pedir mordida, los presenta la PNC
La Policía Nacional Civil capturó a tres gestores de tránsito señalados por el delito de cohecho, luego de ser sorprendidos presuntamente solicitando dinero a cambio de agilizar trámites. Los detenidos fueron presentados ante los medios con las manos atrás, flanqueados por agentes armados y frente al backdrop oficial del Gobierno de El Salvador.
Según el reporte policial, los tres hombres operaban como intermediarios y habrían exigido $100 a un automovilista, hecho que fue denunciado y dio paso a un procedimiento que terminó en su detención en flagrancia. La imagen de los capturados ha comenzado a circular rápidamente en redes sociales, donde se les observa con ropa civil mientras eran custodiados por elementos de la corporación.
Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de corrupción dentro de los trámites de tránsito y tránsito y transporte, e hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier cobro irregular. Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que enfrenten el proceso correspondiente.
Principal
¡Trágico hallazgo en Ahuachapán! Encuentran sin vida en un barranco a joven de 17 años reportado como desaparecido
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 17 años en el fondo de un barranco ubicado en el distrito de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán Centro. El joven había sido reportado como desaparecido.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la última vez que el adolescente fue visto con vida se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de otras personas. Posteriormente, se perdió su rastro hasta que fue localizado sin vida.
Tras el hallazgo, agentes policiales y equipos especializados realizaron una inspección en la zona para recolectar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió antes de que el joven terminara en el barranco.
La PNC informó que la causa exacta de la muerte será establecida mediante una autopsia, cuyos resultados permitirán orientar las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento fue accidental o estuvo relacionado con algún hecho delictivo.