Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 474 dedicado a “Día del Salvadoreño en el Exterior” de Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 474 al «Día del Salvadoreño en el Exterior», una fecha que reconoce el aporte de más de tres millones de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y que, desde distintos lugares del mundo, contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y político de El Salvador.
Con este sorteo, reconocemos a quienes mantienen vivos sus vínculos con nuestra tierra, llevan nuestra identidad a otras naciones y continúan siendo parte fundamental de la historia y el futuro de nuestro país. También destacamos la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, en el acercamiento de servicios, oportunidades y atención a nuestros compatriotas en el exterior.
Durante la fase previa, contamos con la participación de Alejandra Barahona, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, quien presentó los premios mayores y seleccionó los maletines de balotas de colores. También nos acompañó José Manuel Cruz, jefe de este departamento, quien dirigió unas palabras de agradecimiento y recibió, de manos de nuestro Team Lotería, un cuadro conmemorativo que contiene el vigésimo dedicado a esta celebración y que circuló durante toda la semana.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 474:
Primer Premio: $760,000 – Billete N.º 19841 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 37611 Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20399 Vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
Y recordá que esta Navidad podés ser vos el próximo millonario. Comprá tus fracciones del Gordo Navideño 2026 por $1.50 o el billete completo por $60 con tu agente vendedor favorito. ¡Vos podés ser millonario!
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Judicial
Exdiputado Alberto Romero se declara inocente tras concluir su audiencia preliminar
El exdiputado de ARENA Alberto Romero se declaró inocente al concluir, este miércoles 11 de noviembre, la audiencia preliminar en su contra. El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador conoce el proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
La Fiscalía General de la República sostiene que Romero registró un incremento patrimonial injustificado durante el período investigado, de 2009 a 2022. Según la acusación, parte de esos recursos se habría movilizado mediante depósitos bancarios, pagos de préstamos, retiros y compras de bienes a nombre de familiares.
El abogado defensor, Fernando Meneses, informó que durante la jornada se incorporaron un peritaje financiero y contable y otra prueba sobre la gestión administrativa. Según Meneses, el análisis financiero determinó que los ingresos del exdiputado superaron sus gastos en alrededor de $291,000 durante el período examinado.
La defensa solicitó un sobreseimiento provisional y sostuvo que hacen falta peritajes adicionales sobre el manejo de fondos en la Asamblea Legislativa. Tras el cierre de la audiencia, quedó pendiente la resolución del juzgado sobre la solicitud y si el caso pasará a juicio.
Judicial
Inicia audiencia contra 50 presuntos integrantes de la MS-13 por delitos en Usulután
Este miércoles 11 de noviembre inició la audiencia única abierta contra 50 personas señaladas como presuntos integrantes de la MS-13 en Usulután. Los imputados fueron capturados durante el régimen de excepción.
Entre los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) les atribuye figura el homicidio de un hombre que recolectaba leña en el distrito de Jucuapa. Según la investigación fiscal, los atacantes le dispararon varias veces porque creían que era informante de la Policía.
El proceso incluye acusaciones por homicidio agravado, tentativa de homicidio, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas con las que busca acreditar la participación de los imputados en los hechos. La representación fiscal también solicitará las penas máximas previstas para los delitos atribuidos.
Nacionales
Torogoz rescatado en Mejicanos mejora tras recibir atención veterinaria
Un torogoz rescatado en la residencial San Alberto, en Mejicanos, San Salvador Centro, evoluciona favorablemente tras recibir atención veterinaria, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Agentes de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil trasladaron al ave a la clínica veterinaria del ministerio. El equipo que la recibió reportó que presentaba debilidad y problemas de coordinación.
Como parte de su recuperación, el torogoz recibe tratamiento, alimentación asistida y cuidados especiales. El MARN señaló que el ave ha mostrado mejoría desde su ingreso.
A raíz del rescate, el ministerio recordó que la población puede reportar casos de fauna silvestre en riesgo al WhatsApp 7850-1474.