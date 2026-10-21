Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 471 dedicado a «6 años: la historia continúa, nosotros lo contamos», de Diario El Salvador
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 471 a Diario El Salvador, en el marco de su sexto aniversario, para reconocer los años de trayectoria en el ámbito de las comunicaciones y compartir esta celebración con los salvadoreños que nos siguen en nuestros sorteos.
Durante la fase previa, Víctor Cáder, de la revista XPOT, presentó los premios mayores y realizó la selección de maletines, como parte de la dinámica que caracteriza nuestros sorteos. Por su parte, Luis Landaverde, director comercial de Diario El Salvador, brindó un discurso de agradecimiento por esta dedicatoria y recibió el cuadro conmemorativo que entregó Carlos García, gerente administrativo de Lotería Nacional de Beneficencia, en reconocimiento al sexto aniversario del medio.
A lo largo de estos años, Diario El Salvador ha ampliado su propuesta informativa mediante su edición impresa, plataformas digitales y publicaciones especializadas como XPOT, que aborda temas de cultura, gastronomía, música, turismo, salud y bienestar. Esta evolución refleja los cambios en la industria de las comunicaciones y la importancia de ofrecer contenidos relevantes para distintas audiencias.
Con esta dedicatoria, compartimos una fecha especial con el equipo de Diario El Salvador y nos sumamos a la celebración de una trayectoria que continúa evolucionando para conectar con los salvadoreños.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 471:
Primer Premio: $185,000 – Billete N.º 34436 No vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 06407 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 01365 No vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
Principal
Mujer rescatada de crecida del río Metayate en Nueva Concepción, Chalatenango: se aferraba a árboles mientras lavaba ropa
¡DRAMÁTICO RESCATE EN CHALATENANGO! 🚨Mujer se aferra a un árbol en el río Metayate tras ser arrastrada por la corriente mientras lavaba ropa. Bomberos la rescatan de noche en zona boscosa. Se encuentra estable. 👏#Chalatenango #Rescate #BomberosSV #Cronio https://t.co/S70zKWXAHf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
Judicial
Prisión provisional para empleado de farmacia acusado de desviar más de $49,000
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.