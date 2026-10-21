Sorteo LOTRA N.º 471 dedicado a «6 años: la historia continúa, nosotros lo contamos», de Diario El Salvador

Una mujer fue rescatada con vida tras quedar atrapada por la repentina crecida del río Metayate, en el caserío Chanzunte, distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro. El incidente ocurrió durante la tarde del 21 de octubre de 2026, cuando la afectada realizaba labores de lavado de ropa a orillas del cauce y el caudal aumentó de forma súbita por las lluvias de la temporada.

Para no ser arrastrada por la corriente, la mujer logró sujetarse de árboles y matorrales en la orilla. Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador accedieron al lugar y ejecutaron las maniobras de extracción, en coordinación con Cruz Verde Salvadoreña, Cruz Roja Salvadoreña, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Comandos de Salvamento, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil y del Plan Invierno 2026.

Tras ser puesta a salvo, la persona recibió atención prehospitalaria del personal del SEM y fue trasladada a un centro asistencial para evaluación médica. Las autoridades no reportaron detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque confirmaron el éxito del operativo. Este rescate se suma a otras emergencias registradas en las últimas horas por lluvias intensas en diferentes puntos del país, incluyendo un caso similar en Usulután.

Nueva Concepción, ubicada en la zona norte de Chalatenango y con clima de sabana tropical, presenta ríos como el Metayate, Lempa y otros que suelen crecer rápidamente durante la época lluviosa (mayo a octubre). Protección Civil mantiene vigilancia activa y recomienda extremar precauciones cerca de cauces, evitar actividades en ríos crecidos y reportar emergencias al 913 o a los números oficiales de socorro.

¡DRAMÁTICO RESCATE EN CHALATENANGO! 🚨Mujer se aferra a un árbol en el río Metayate tras ser arrastrada por la corriente mientras lavaba ropa. Bomberos la rescatan de noche en zona boscosa. Se encuentra estable. 👏#Chalatenango #Rescate #BomberosSV #Cronio https://t.co/S70zKWXAHf — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 22, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...