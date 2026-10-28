Sorteo LOTRA N.° 472 dedicado a “+Deportes Radio” del Instituto Nacional de los Deportes INDES.

Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 472 a “+Deportes Radio”, la voz oficial del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Con este homenaje, celebramos su destacada labor como el espacio informativo de referencia, donde cada día se analiza, discute y promueve el acontecer del deporte nacional e internacional, impulsando la pasión deportiva en cada rincón de nuestro país.

La jornada comenzó con una fase previa cargada de energía, donde nuestros amigos y conductores de “+Deportes Radio”, Saúl Quintanilla y Guillermo Estrada, tomaron el protagonismo. Saúl tuvo el honor de presentar los premios mayores, mientras que Guillermo nos mostró los maletines con las balotas de colores, símbolos de la transparencia y la esperanza que caracterizan nuestros sorteos, acompañados en todo momento por el carisma de las presentadoras del Team Lotería.

El acto continuó con un emotivo momento de agradecimiento. Recibimos a Juan José Gómez, gerente administrativo del INDES, quien compartió unas palabras y recibió nuestro enmarcado conmemorativo como símbolo de esta dedicatoria. Posteriormente, nuestro gerente general, Héctor Aguiar, reafirmó nuestro compromiso con el deporte salvadoreño al entregar dicho reconocimiento, celebrando el trabajo conjunto en favor de nuestra sociedad.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 472:

Primer Premio: $390,000 – Billete N.º 15001 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 25654 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 16221 Vendido.

Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.

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