Nacionales
Sorteo LOTRA N.° 472 dedicado a “+Deportes Radio” del Instituto Nacional de los Deportes INDES.
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 472 a “+Deportes Radio”, la voz oficial del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Con este homenaje, celebramos su destacada labor como el espacio informativo de referencia, donde cada día se analiza, discute y promueve el acontecer del deporte nacional e internacional, impulsando la pasión deportiva en cada rincón de nuestro país.
La jornada comenzó con una fase previa cargada de energía, donde nuestros amigos y conductores de “+Deportes Radio”, Saúl Quintanilla y Guillermo Estrada, tomaron el protagonismo. Saúl tuvo el honor de presentar los premios mayores, mientras que Guillermo nos mostró los maletines con las balotas de colores, símbolos de la transparencia y la esperanza que caracterizan nuestros sorteos, acompañados en todo momento por el carisma de las presentadoras del Team Lotería.
El acto continuó con un emotivo momento de agradecimiento. Recibimos a Juan José Gómez, gerente administrativo del INDES, quien compartió unas palabras y recibió nuestro enmarcado conmemorativo como símbolo de esta dedicatoria. Posteriormente, nuestro gerente general, Héctor Aguiar, reafirmó nuestro compromiso con el deporte salvadoreño al entregar dicho reconocimiento, celebrando el trabajo conjunto en favor de nuestra sociedad.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 472:
Primer Premio: $390,000 – Billete N.º 15001 No vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 25654 Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 16221 Vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
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Judicial
A juicio por amenazar de muerte a su padre e intentar quitarle el arma a un policía en Santa Ana
William Enrique Z. B., de 44 años, enfrentará juicio por los delitos de amenazas y resistencia, tras una resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana. El hombre es acusado de amenazar de muerte a su padre y de intentar arrebatar un arma de fuego durante la intervención policial.
Según la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 22 de marzo de 2024 en la colonia Lomas del Tecana, cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana. El padre solicitó ayuda a las autoridades y manifestó que su hijo había intentado agredirlo físicamente y amenazado con quitarle la vida.
Cuando los agentes intervinieron, el imputado presuntamente se abalanzó contra ellos e intentó quitarles el arma. Durante el forcejeo, uno de los policías logró someterlo y procedieron a detenerlo en flagrancia.
El juzgado ratificó las medidas sustitutivas a la detención provisional: presentarse mensualmente a firmar, no acercarse ni comunicarse con la víctima y mantener su domicilio. El expediente pasará a un Tribunal de Sentencia de Santa Ana, donde se determinará su responsabilidad; la apertura a juicio todavía no constituye una condena.
Judicial
Choque contra carro estacionado termina en prisión provisional: conductor registró 211 en alcotest en Santa Ana
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de José Enrique H. B., de 37 años, acusado de conducción peligrosa. El proceso se originó después de que presuntamente chocara contra un automóvil estacionado mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
Según la acusación, el accidente ocurrió la noche del 16 de octubre de 2026 sobre la 25.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. La colisión ocasionó daños materiales al vehículo que se encontraba estacionado.
Los agentes que intervinieron al conductor advirtieron señales de consumo de bebidas alcohólicas. El hombre accedió voluntariamente a realizarse una prueba de alcotest, que, según el reporte, registró 211 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, por lo que fue detenido en flagrancia.
La resolución judicial dispone que el imputado permanezca detenido mientras continúa el proceso; todavía no constituye una condena. La información disponible no precisa el valor de los daños materiales ni detalla otras medidas relacionadas con el caso.
Nacionales
Verificación biométrica permite capturar en Metapán a hombre buscado por homicidio agravado
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Metapán, Santa Ana Norte, a Jairo Antonio Portillo Ramos, de 33 años, quien tenía una orden judicial vigente por homicidio agravado. La institución lo identificó también con los alias “Chapo” o “Tucán”.
El procedimiento se realizó en el caserío Chimalapa. Según el reporte policial, los agentes consultaron sus datos mediante una verificación biométrica en el sistema ONI y detectaron el requerimiento judicial pendiente.
Tras comprobar la orden, los policías procedieron a detenerlo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. El reporte no precisa qué juzgado emitió el requerimiento ni cuándo fue girado.
La información divulgada tampoco detalla la fecha, el lugar o las circunstancias del homicidio que se le atribuye. La captura corresponde al cumplimiento de una orden judicial y no constituye una sentencia sobre su responsabilidad en el caso.