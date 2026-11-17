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¡Sorpresa en Suchitoto! Encuentran serpiente de dos metros escondida en el techo de una vivienda
Una serpiente de aproximadamente dos metros de longitud sorprendió a los habitantes de una vivienda ubicada en el barrio San José, distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte, luego de ser descubierta en el techo del inmueble.
Ante la presencia del reptil, los residentes solicitaron ayuda a los cuerpos de socorro para evitar cualquier incidente y garantizar que el animal fuera retirado de manera segura.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Suchitoto, acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para capturar a la serpiente, logrando retirarla del techo sin que se reportaran personas lesionadas.
Posteriormente, los socorristas trasladaron al ejemplar hasta un hábitat adecuado, donde fue liberado. Asimismo, hicieron un llamado a la población para evitar maltratar a estos animales y solicitar apoyo especializado cuando sean encontrados en zonas habitadas.
Internacionales
¡Escándalo político en Mongolia! Presidente anuncia su renuncia tras acusaciones de corrupción millonaria
El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, anunció este martes 17 de noviembre su decisión de renunciar al cargo, luego de enfrentar graves acusaciones de corrupción relacionadas con un proyecto ferroviario gubernamental. El anuncio se produce en medio de una creciente crisis política y fuertes cuestionamientos contra altos funcionarios del país asiático.
Las denuncias señalan que el mandatario habría recibido 25 millones de dólares en presuntos sobornos vinculados a la adjudicación de un contrato ferroviario en 2019, cuando se desempeñaba como primer ministro. Las acusaciones fueron formuladas por un político de su propio partido y posteriormente provocaron que la oposición exigiera su salida de la Presidencia.
Durante una comparecencia pública, Khurelsukh rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña para dañar su reputación. Sin embargo, manifestó su disposición a abandonar el cargo y colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.
La renuncia deberá ser aprobada por el Parlamento de Mongolia, integrado por 126 legisladores, antes de hacerse efectiva. De concretarse, el presidente del Parlamento asumiría temporalmente las funciones presidenciales, mientras el país enfrenta una nueva etapa de incertidumbre política marcada por las denuncias de corrupción y las disputas internas del partido gobernante.
Negocios
El SISTEMA FEDECRÉDITO será anfitrión de la Reunión del Grupo Regional de las Américas y el Caribe, GRULAC 2026
El Salvador será sede, del 16 al 18 de noviembre, de la reunión anual del Grupo Regional de las Américas y el Caribe (GRULAC) del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y de la Banca Minorista (WSBI, por sus siglas en inglés). Con el SISTEMA FEDECRÉDITO como anfitrión y organizador local, el encuentro reunirá a directivos y especialistas internacionales para intercambiar experiencias sobre cómo transformar la gestión del riesgo crediticio mejorando la experiencia del cliente, el fortalecimiento de la ciberseguridad, modelos de open finance y sistemas de pagos instantaneos, y la evolución de los activos digitales.
El programa contempla la participación de aproximadamente 20 instituciones, entre miembros del WSBI, instituciones especializadas en los temas, además de representantes del SISTEMA FEDECRÉDITO. Entre las entidades previstas en los paneles figuran IFC, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, Deloitte y Hencorp, firmas multinacionales, Cleafy de Italia, State Bank of India, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) de México, Banco Caja Social y Fundación Grupo Social de Colombia, BANTRAB de Guatemala, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y 4told Fintech de Perú, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) de República Dominicana, QUDOX, ASAFINTECH y FEDECRÉDITO de El Salvador. La apertura estuvo a cargo de Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO, Peter Simon, CEO del WSBI, y Diego Prieto, Presidente de GRULAC y Presidente de Banco Caja Social.
La realización de GRULAC 2026 del WSBI posiciona a El Salvador como un punto de encuentro clave para la innovación financiera en América Latina y el Caribe, proyectando la solidez y el alcance de su ecosistema local ante líderes internacionales. Al asumir el rol de anfitrión, el SISTEMA FEDECRÉDITO no solo impulsa el intercambio de conocimiento de alto nivel en el país, sino que también comparte el éxito de su modelo de cercanía que brindan sus 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores, SEGUROS FEDECRÉDITO y FEDESERVI, que combinan la presencia física con los canales digitales, acercando sus soluciones financieras y además los convierte en un referente de inclusión financiera y bancarización de los salvadoreños.
Cuatro debates sobre el futuro del ecosistema financiero regional
Inteligencia Artificial aplicada a la gestión del riesgo crediticio y la experiencia del cliente. Este panel analizará cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión del riesgo crediticio y mejorar la experiencia del cliente. Se analizará su potencial para optimizar los procesos de evaluación y concesión de créditos, mejorar la capacidad de análisis y predicción, agilizar la toma de decisiones y ofrecer servicios financieros más personalizados y accesibles.
Ciberseguridad y resiliencia digital frente a las nuevas amenazas y el fraude financiero. En esta sesión los panelistas compartirán experiencias prácticas y enfoques para prevenir, detectar y responder a incidentes cibernéticos, destacando soluciones innovadoras y buenas prácticas internacionales; abordarán cómo el fortalecimiento de la ciberseguridad y la resiliencia digital se ha convertido en una prioridad estratégica y analizará la evolución del panorama de las ciberamenazas, prestando especial atención al fraude financiero, los nuevos métodos de ataque y su impacto en las instituciones financieras y sus clientes.
Nueva arquitectura financiera en América Latina: Open Finance, pagos instantáneos y ecosistemas colaborativos para impulsar la inclusión y el crecimiento. En este panel se conversará sobre la evolución de los servicios financieros y la transformación digital están dando lugar a una nueva arquitectura financiera en América Latina, en la que las finanzas abiertas (Open Finance), los sistemas de pagos instantáneos y los ecosistemas colaborativos desempeñan un papel cada vez más relevante para la transformación de la banca minorista. El panel también abordará cómo estas innovaciones ofrecen nuevas oportunidades para ampliar el acceso a los servicios financieros, mejorar la experiencia de los clientes y desarrollar soluciones más accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de las personas, los hogares y las MYPE.
Innovación y transformación de la industria financiera: activos digitales y el futuro de la banca. Los panelistas analizarán la forma en que la digitalización está transformando la industria financiera y planteando nuevos desafíos y oportunidades para los bancos minoristas de América Latina. En este contexto, los activos digitales, incluidas las criptomonedas y la tokenización, están adquiriendo una relevancia creciente y abriendo nuevas posibilidades para la prestación de servicios financieros, los medios de pago y la gestión de activos.
Esta reunión representa una plataforma estratégica para acelerar la inclusión financiera de manera segura y sostenible; las instituciones participantes podrán adoptar mejores prácticas para agilizar el acceso al crédito, proteger a los usuarios frente a fraudes emergentes, modernizar los sistemas de pago en beneficio de millones de personas en todo el continente y la adopción de los activos digitales en el sector.
Internacionales
¡Misteriosa portada de The Economist para 2027 desata teorías sobre guerras, inteligencia artificial y el futuro del mundo!
La reconocida revista británica The Economist presentó su nueva portada de The World Ahead 2027, una edición especial que reúne los principales desafíos políticos, económicos y tecnológicos que podrían marcar el próximo año. La ilustración, cargada de símbolos, armamento, figuras políticas y elementos futuristas, ha despertado numerosas interpretaciones y debates en redes sociales.
Entre las imágenes que más llaman la atención aparecen tanques, misiles, aviones de combate, referencias a los mercados financieros y representaciones de nuevas tecnologías. La publicación aborda las tensiones entre China y Taiwán, las consecuencias del conflicto con Irán y los cambios políticos en Estados Unidos, mientras algunos internautas relacionan estos elementos con posibles guerras y transformaciones del orden mundial.
La inteligencia artificial también ocupa un lugar importante en las proyecciones para 2027, junto con los riesgos de inestabilidad financiera, el endeudamiento de las grandes economías y los efectos del cambio climático. La revista analiza además el desarrollo de la industria espacial, los avances médicos y las transformaciones que podrían experimentar diferentes sectores económicos.
Aunque la portada ha generado especulaciones sobre supuestos mensajes ocultos y acontecimientos futuros, no existe evidencia de que sus ilustraciones constituyan predicciones secretas. Se trata de una representación artística de los escenarios y tendencias que los analistas consideran relevantes para el próximo año, sin que esto signifique que los conflictos o acontecimientos representados necesariamente vayan a ocurrir.