Principal
Santa Tecla advierte retiro con grúa de autos abandonados: notifican a más de 50 propietarios
La Alcaldía de La Libertad Sur inició una jornada para notificar a más de 50 propietarios de vehículos en estado de abandono que ocupan calles y aceras de Santa Tecla. El alcalde Henry Flores informó que deberán retirarlos por sus propios medios o la municipalidad procederá a removerlos con grúa.
La intervención responde a denuncias ciudadanas y abarca el Centro Histórico y colonias cercanas, entre ellas Las Palmeras. Flores indicó que se concede un plazo para atender el aviso, aunque en su anuncio no especificó su duración.
El retiro de vehículos abandonados ya se ha aplicado en otros sectores del distrito. El 31 de octubre, la comuna informó que agentes municipales removieron automotores en la colonia Las Delicias después de que sus responsables incumplieran las notificaciones previas. Estas acciones buscan recuperar espacios para la circulación peatonal y vehicular.
La municipalidad mantiene habilitado el número 7919-7119 para recibir reportes ciudadanos sobre vehículos abandonados. Las autoridades pidieron a los propietarios colaborar con el orden y la limpieza, y atender las notificaciones para evitar el traslado de sus unidades.
Política
Félix Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana de Madrid y expone posición de El Salvador sobre Haití
El vicepresidente Félix Ulloa participó en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. El funcionario representa al presidente Nayib Bukele en el encuentro, convocado para fortalecer el diálogo y la cooperación entre los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.
Durante el acto inaugural en el Teatro Real, Ulloa saludó a los reyes Felipe VI y Letizia. La ceremonia también contó con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. La agenda regional incluye inteligencia artificial, prevención de desastres, políticas de cuidados y movilidad académica.
En su intervención de este jueves, Ulloa defendió el despliegue militar salvadoreño en Haití y afirmó que responde a un acuerdo bilateral con las autoridades de ese país. Según el vicepresidente, la operación busca rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre y apoyar el combate contra las pandillas; rechazó que se trate de una fuerza de ocupación.
En paralelo, la canciller Alexandra Hill sostuvo reuniones con sus homólogos de Haití y Colombia. Con la representación haitiana abordó la coordinación relacionada con la misión de rescate, mientras que con Colombia examinó oportunidades de cooperación en seguridad, comercio, inversión y formación tecnológica.
Internacionales
VIDEO Advertimos que puede herir sensibilidades – Paula Carley fue asesinada en su trabajo en Colombia: hombre de 63 años acepta cargos por feminicidio
Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en la cafetería donde trabajaba, en Pinchote, Santander, Colombia. Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, aceptó los cargos por feminicidio agravado y un juez ordenó su detención preventiva mientras continúa el proceso judicial.
El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre en el sector La Recta, sobre el kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad. La joven fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció por la gravedad de las lesiones.
Tras el ataque, el señalado responsable abandonó el establecimiento. La Policía desplegó un operativo y lo capturó en el sector de La Feria, en San Gil. Durante las audiencias realizadas entre el 2 y el 3 de noviembre, la Fiscalía sustentó la acusación agravada, entre otros elementos, en el estado de indefensión en que se encontraba la víctima.
En las diligencias también se conocieron señalamientos de un posible acoso previo, circunstancia que forma parte de la investigación. Aunque Gómez Bernal aceptó los cargos, todavía no se ha informado una sentencia definitiva. El caso provocó manifestaciones de rechazo y una velatón en San Gil para recordar a Paula y exigir justicia.
IMPACTANTE – Una joven de 23 años fue asesinada con arma cortopunzante mientras trabajaba en un café de Pinchote, Santander, Colombia.
Paula Carley Coca Murcia fue atacada el 1 de noviembre por un hombre de 63 años, cliente habitual del local, quien fue capturado horas después. El agresor aceptó cargos por feminicidio agravado y permanece en prisión. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
Nacionales
PNC captura a joven de 21 años con bolsas de marihuana en Mejicanos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Ederson Stanley Santos Bermúdez, de 21 años, en Mejicanos, San Salvador Centro, tras encontrarle varias bolsas con marihuana. El procedimiento fue reportado este miércoles 4 de noviembre.
Según la institución, las porciones estaban preparadas para su venta. Durante la intervención, los agentes también incautaron un teléfono celular, que quedó entre los objetos decomisados.
La PNC indicó que Santos Bermúdez será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga. El señalamiento sobre una posible comercialización forma parte del reporte policial y deberá ser acreditado durante el proceso judicial.
Las autoridades no precisaron el número de bolsas, el peso de la sustancia ni su valor estimado. Tampoco divulgaron el punto específico de Mejicanos donde se efectuó la captura o detalles adicionales sobre las circunstancias del procedimiento.