Social
Santa Ana interviene talleres que ocupan calles y aceras para reparar vehículos
La Alcaldía de Santa Ana Centro inspeccionó talleres mecánicos señalados por utilizar la vía pública para estacionar y reparar vehículos. La intervención se realizó tras recibir denuncias ciudadanas sobre obstáculos que dificultaban la circulación en calles y aceras.
Durante el procedimiento, el personal municipal emplazó a los propietarios para que sus actividades no obstruyan los espacios destinados al tránsito. La comuna explicó que mantiene labores de verificación y liberación de áreas ocupadas indebidamente.
El objetivo es garantizar el paso de peatones y automovilistas en las zonas donde operan estos negocios. El anuncio, difundido este jueves 5 de noviembre, no precisó cuántos talleres fueron inspeccionados, sus ubicaciones ni si se impusieron multas o plazos para corregir los incumplimientos.
Los habitantes pueden presentar denuncias o consultas mediante la Línea Ciudadana de la municipalidad, al 2402-7570. Este canal permite comunicar situaciones que requieren atención de las dependencias municipales, incluidas las relacionadas con la ocupación de espacios públicos.
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Santa Tecla advierte retiro con grúa de autos abandonados: notifican a más de 50 propietarios
La Alcaldía de La Libertad Sur inició una jornada para notificar a más de 50 propietarios de vehículos en estado de abandono que ocupan calles y aceras de Santa Tecla. El alcalde Henry Flores informó que deberán retirarlos por sus propios medios o la municipalidad procederá a removerlos con grúa.
La intervención responde a denuncias ciudadanas y abarca el Centro Histórico y colonias cercanas, entre ellas Las Palmeras. Flores indicó que se concede un plazo para atender el aviso, aunque en su anuncio no especificó su duración.
El retiro de vehículos abandonados ya se ha aplicado en otros sectores del distrito. El 31 de octubre, la comuna informó que agentes municipales removieron automotores en la colonia Las Delicias después de que sus responsables incumplieran las notificaciones previas. Estas acciones buscan recuperar espacios para la circulación peatonal y vehicular.
La municipalidad mantiene habilitado el número 7919-7119 para recibir reportes ciudadanos sobre vehículos abandonados. Las autoridades pidieron a los propietarios colaborar con el orden y la limpieza, y atender las notificaciones para evitar el traslado de sus unidades.
Principal
Pasarse el semáforo en rojo cuesta $150: VMT mantiene sanciones mediante fotomultas
El Viceministerio de Transporte (VMT) reiteró que utiliza el sistema de fotomultas para sancionar a conductores que irrespetan la luz roja del semáforo en distintas intersecciones de El Salvador. La institución señaló que esta conducta pone en riesgo a peatones y otros automovilistas.
No respetar el semáforo en rojo constituye una infracción muy grave, sancionada con $150, de acuerdo con el cuadro de multas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La detección electrónica permite documentar la falta sin que un agente tenga que detener al conductor en el lugar.
La normativa establece que personal autorizado debe revisar y validar las infracciones captadas por los dispositivos antes de aplicar la sanción. Las fotografías o videos deben identificar claramente el vehículo, la placa, el lugar, la fecha y la hora del hecho.
El VMT insistió en respetar las señales y detenerse ante la luz roja para prevenir accidentes. Su anuncio no detalló cuántas sanciones se han impuesto por esta conducta ni presentó una lista de las intersecciones vigiladas.
Social
Agromercados abren este 2 de noviembre: estos son los horarios para comprar durante el asueto
Los agromercados mantendrán su atención habitual este lunes 2 de noviembre, pese al asueto por el Día de los Fieles Difuntos, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La medida permitirá a las familias realizar sus compras de alimentos durante la jornada.
El horario anunciado es de 6:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en los 61 puntos de venta distribuidos a nivel nacional. La institución también confirmó que las centrales de abasto funcionarán con normalidad, conforme a sus respectivos horarios.
En los agromercados se ofrecen frutas, verduras, hortalizas y granos básicos, entre otros alimentos. Estos espacios forman parte de una iniciativa que busca reducir la intermediación en la comercialización y facilitar el acceso de los consumidores a productos a precios competitivos, según el MAG.
Para organizar las compras, la población puede consultar las ubicaciones y las listas de precios publicadas en las redes oficiales del Ministerio. El aviso de apertura no detalla existencias por establecimiento, por lo que la disponibilidad de productos debe verificarse en cada punto.