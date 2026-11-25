Social
Reconstruyen cancha de Las Cañas en Ilopango para habilitar entrenamientos nocturnos
La cancha de fútbol del reparto Las Cañas, en el distrito de Ilopango, está en reconstrucción como parte del programa Comunidades Sin Fronteras. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el proyecto a principios de noviembre para mejorar el espacio que usan la escuela de fútbol local y los vecinos.
La obra incluye la preparación del terreno, la instalación de grama sintética y la colocación de nuevas porterías y un cerco perimetral. También se instalarán luminarias LED para que los alumnos puedan entrenar después del anochecer.
Castro explicó que Las Cañas fue elegida porque allí se fundó la primera escuela de fútbol del programa. Según el legislador, en el reparto viven más de 8,000 personas en unas 2,400 viviendas.
El presidente legislativo adelantó que la iniciativa llegará a otras comunidades. Los anuncios sobre la obra en Ilopango aún no detallan el monto de la inversión ni la fecha de entrega.
Social
Nueva Concepción entre las zonas más calurosas de El Salvador este lunes
Nueva Concepción, en Chalatenango, figuró entre las localidades con las temperaturas más altas previstas para este lunes 23 de noviembre. El pronóstico de 48 horas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estimó una máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C para el distrito.
Diario El Mundo publicó una previsión de 38 °C para Nueva Concepción. Esa cifra corresponde a un pronóstico y no a una medición confirmada. En el boletín oficial consultado, la máxima más alta entre las ciudades incluidas fue la de San Miguel, con 37 °C, seguida de Nueva Concepción y La Unión, ambas con 36 °C.
El MARN también previó lluvias breves y aisladas para la tarde en el norte de Chalatenango y Morazán. Para la noche, el pronóstico incluyó precipitaciones en sectores de San Salvador, Cabañas, San Vicente, La Paz, Usulután y la costa de La Libertad. El ministerio atribuyó estas condiciones al flujo de viento del este y a la influencia de una vaguada prefrontal.
Para el martes 24 de noviembre, el MARN prevé que la máxima en Nueva Concepción baje a 35 °C, con una mínima de 24 °C. El pronóstico también contempla lluvias por la tarde y noche en sectores de Chalatenango.
Principal
Identifican a víctima de accidente mortal en la carretera a Metapán
Marvin Martínez fue identificado como el hombre que murió en un accidente de tránsito la noche del domingo 15 de noviembre en la carretera hacia Metapán, en el norte del departamento de Santa Ana.
Según El Blog y Diario Cronio, Martínez circulaba por la vía que conduce al distrito de Metapán, en Santa Ana Norte, cuando ocurrió el choque. Los reportes consultados no precisaron el punto exacto del accidente ni qué lo provocó.
Como contexto nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 19,240 siniestros de tránsito en El Salvador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. En ese período, los accidentes dejaron 1,295 personas fallecidas y 13,882 lesionadas.
Principal
Botar basura en San Salvador Centro puede costar hasta $900 a particulares
La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene las sanciones por arrojar basura o ripio en calles, aceras y otros espacios públicos. La medida se aplica en los cinco distritos del municipio y busca evitar que estos lugares se conviertan en botaderos.
El artículo 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana establece multas de $51 a $900 para personas naturales. Para empresas y otras personas jurídicas, así como para instituciones públicas, las sanciones van de $901 a $2,200, según la comuna.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) emite las esquelas y las registra en el sistema municipal. Quienes consideren que la sanción fue aplicada de forma incorrecta pueden apelar ante la Unidad Contravencional de la alcaldía.
La comuna también pide a residentes y comercios respetar los horarios de recolección. Entre las zonas que ya fueron intervenidas está el corredor del mercado mayorista La Tiendona, donde en junio los equipos municipales retiraron 10 toneladas de residuos comunes, neumáticos y desechos orgánicos acumulados en arriates, aceras y la calzada.
Tirar basura o ripio en la vía pública de San Salvador Centro puede costar hasta $900 a particulares.
La ordenanza fija multas de hasta $2,200 para empresas y otras personas jurídicas e instituciones públicas. https://t.co/M7Y2HXpGAl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026