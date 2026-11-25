Nueva Concepción, en Chalatenango, figuró entre las localidades con las temperaturas más altas previstas para este lunes 23 de noviembre. El pronóstico de 48 horas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estimó una máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C para el distrito.

Diario El Mundo publicó una previsión de 38 °C para Nueva Concepción. Esa cifra corresponde a un pronóstico y no a una medición confirmada. En el boletín oficial consultado, la máxima más alta entre las ciudades incluidas fue la de San Miguel, con 37 °C, seguida de Nueva Concepción y La Unión, ambas con 36 °C.

El MARN también previó lluvias breves y aisladas para la tarde en el norte de Chalatenango y Morazán. Para la noche, el pronóstico incluyó precipitaciones en sectores de San Salvador, Cabañas, San Vicente, La Paz, Usulután y la costa de La Libertad. El ministerio atribuyó estas condiciones al flujo de viento del este y a la influencia de una vaguada prefrontal.

Para el martes 24 de noviembre, el MARN prevé que la máxima en Nueva Concepción baje a 35 °C, con una mínima de 24 °C. El pronóstico también contempla lluvias por la tarde y noche en sectores de Chalatenango.

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