Pronostican lluvias para esta noche de viernes en varias zonas de El Salvador

La magia de la Navidad llegará a San Salvador este sábado 14 de noviembre con el tradicional encendido del árbol navideño en la Plaza Divino Salvador del Mundo, a partir de las 7:00 de la noche, en una celebración abierta a todas las familias salvadoreñas.

El impresionante árbol, instalado por San Martín, tendrá 56 metros de altura y más de medio millón de luces, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales atractivos navideños de la capital. Esta será la edición número 13 de la tradicional celebración.

La inauguración contará con música en vivo, presentaciones artísticas, la participación de la soprano Gracia González y la Orquesta Filarmónica de San Salvador. La noche cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida a la temporada navideña.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, invitó a la población a disfrutar de esta celebración familiar. El árbol permanecerá iluminado diariamente hasta el 6 de enero de 2027, desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche.

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