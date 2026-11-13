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Pronostican lluvias para esta noche de viernes en varias zonas de El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para la noche de este viernes 13 de noviembre se esperan lluvias puntuales en diferentes sectores de El Salvador.
Las precipitaciones podrían registrarse principalmente en Cabañas, Chalatenango, el norte de Santa Ana, San Miguel y Morazán, según el pronóstico meteorológico.
Las condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas al territorio nacional, mientras que los vientos del norte alcanzarán velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 km/h.
Pese al ambiente caluroso registrado durante el día, las temperaturas descenderán durante la noche y madrugada del sábado. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo.
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Fallece Daniel Monje, tercera víctima del trágico accidente de tránsito en Metalío
Daniel Monje fue identificado como la tercera víctima mortal del aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en la carretera que conecta Acajutla con Metalío, en Sonsonate Oeste.
El joven había resultado gravemente lesionado tras la colisión entre una camioneta y un pick-up, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció en las últimas horas.
En el mismo accidente perdieron la vida Cristino Anzora y Claudia Mestizo, mientras que otras personas resultaron lesionadas. El percance ocurrió en las cercanías del puente San Pedro, en el distrito de Acajutla.
Una mujer señalada como presunta responsable del choque permanece bajo custodia policial mientras recibe atención hospitalaria. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
Social
Navidad 2026 en San Salvador: este sábado encenderán gigantesco árbol de 56 metros en el Salvador del Mundo
La magia de la Navidad llegará a San Salvador este sábado 14 de noviembre con el tradicional encendido del árbol navideño en la Plaza Divino Salvador del Mundo, a partir de las 7:00 de la noche, en una celebración abierta a todas las familias salvadoreñas.
El impresionante árbol, instalado por San Martín, tendrá 56 metros de altura y más de medio millón de luces, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales atractivos navideños de la capital. Esta será la edición número 13 de la tradicional celebración.
La inauguración contará con música en vivo, presentaciones artísticas, la participación de la soprano Gracia González y la Orquesta Filarmónica de San Salvador. La noche cerrará con un espectáculo de fuegos artificiales para dar la bienvenida a la temporada navideña.
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, invitó a la población a disfrutar de esta celebración familiar. El árbol permanecerá iluminado diariamente hasta el 6 de enero de 2027, desde las 6:00 de la tarde hasta la medianoche.
Social
El Salvador tendrá un viernes caluroso con lluvias y tormentas en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este viernes 13 de noviembre se esperan altas temperaturas, lluvias y tormentas puntuales en diferentes sectores de El Salvador.
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y sin lluvias. Sin embargo, por la tarde se prevén precipitaciones en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores de Chalatenango, Morazán y otras zonas del territorio nacional.
Para la noche, las lluvias podrían presentarse en sectores de Cabañas, Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán. Además, se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 km/h.
El meteorólogo Roberto González explicó que estas condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas al país. Pese a las lluvias, el ambiente continuará caluroso durante el día, mientras que por la noche y madrugada del sábado se espera un descenso de las temperaturas.