Social
Paso restringido en San Salvador este domingo 29 de noviembre: calles y horarios
El Viceministerio de Transporte (VMT) programó restricciones de paso vehicular en el Área Metropolitana de San Salvador este domingo 29 de noviembre por actividades deportivas, entre ellas la carrera 21K El Salvador y el Garmin Duatlón. Los gestores de tránsito regularán la circulación en las vías afectadas.
En el bulevar Los Héroes, el horario anunciado es de 5:00 a. m. a 12:00 del mediodía. En el paseo General Escalón, el control se programó de 5:00 a. m. a 8:00 a. m., y en los bulevares Luis Poma y Orden de Malta, de 6:00 a. m. a 8:00 a. m.
De 6:00 a. m. a 9:00 a. m., el operativo abarca las avenidas Jerusalén y El Espino, el bulevar del Hipódromo y las calles El Pedregal, La Mascota y La Jacaranda.
La avenida El Espino tendrá una segunda restricción de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. El VMT recomendó utilizar rutas alternas durante los horarios señalados y seguir las indicaciones de los gestores de tránsito.
Social
Reconstruyen cancha de Las Cañas en Ilopango para habilitar entrenamientos nocturnos
La cancha de fútbol del reparto Las Cañas, en el distrito de Ilopango, está en reconstrucción como parte del programa Comunidades Sin Fronteras. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el proyecto a principios de noviembre para mejorar el espacio que usan la escuela de fútbol local y los vecinos.
La obra incluye la preparación del terreno, la instalación de grama sintética y la colocación de nuevas porterías y un cerco perimetral. También se instalarán luminarias LED para que los alumnos puedan entrenar después del anochecer.
Castro explicó que Las Cañas fue elegida porque allí se fundó la primera escuela de fútbol del programa. Según el legislador, en el reparto viven más de 8,000 personas en unas 2,400 viviendas.
El presidente legislativo adelantó que la iniciativa llegará a otras comunidades. Los anuncios sobre la obra en Ilopango aún no detallan el monto de la inversión ni la fecha de entrega.
Social
Nueva Concepción entre las zonas más calurosas de El Salvador este lunes
Nueva Concepción, en Chalatenango, figuró entre las localidades con las temperaturas más altas previstas para este lunes 23 de noviembre. El pronóstico de 48 horas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estimó una máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C para el distrito.
Diario El Mundo publicó una previsión de 38 °C para Nueva Concepción. Esa cifra corresponde a un pronóstico y no a una medición confirmada. En el boletín oficial consultado, la máxima más alta entre las ciudades incluidas fue la de San Miguel, con 37 °C, seguida de Nueva Concepción y La Unión, ambas con 36 °C.
El MARN también previó lluvias breves y aisladas para la tarde en el norte de Chalatenango y Morazán. Para la noche, el pronóstico incluyó precipitaciones en sectores de San Salvador, Cabañas, San Vicente, La Paz, Usulután y la costa de La Libertad. El ministerio atribuyó estas condiciones al flujo de viento del este y a la influencia de una vaguada prefrontal.
Para el martes 24 de noviembre, el MARN prevé que la máxima en Nueva Concepción baje a 35 °C, con una mínima de 24 °C. El pronóstico también contempla lluvias por la tarde y noche en sectores de Chalatenango.
Principal
Identifican a víctima de accidente mortal en la carretera a Metapán
Marvin Martínez fue identificado como el hombre que murió en un accidente de tránsito la noche del domingo 15 de noviembre en la carretera hacia Metapán, en el norte del departamento de Santa Ana.
Según El Blog y Diario Cronio, Martínez circulaba por la vía que conduce al distrito de Metapán, en Santa Ana Norte, cuando ocurrió el choque. Los reportes consultados no precisaron el punto exacto del accidente ni qué lo provocó.
Como contexto nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 19,240 siniestros de tránsito en El Salvador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. En ese período, los accidentes dejaron 1,295 personas fallecidas y 13,882 lesionadas.