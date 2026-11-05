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Pasarse el semáforo en rojo cuesta $150: VMT mantiene sanciones mediante fotomultas
El Viceministerio de Transporte (VMT) reiteró que utiliza el sistema de fotomultas para sancionar a conductores que irrespetan la luz roja del semáforo en distintas intersecciones de El Salvador. La institución señaló que esta conducta pone en riesgo a peatones y otros automovilistas.
No respetar el semáforo en rojo constituye una infracción muy grave, sancionada con $150, de acuerdo con el cuadro de multas de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La detección electrónica permite documentar la falta sin que un agente tenga que detener al conductor en el lugar.
La normativa establece que personal autorizado debe revisar y validar las infracciones captadas por los dispositivos antes de aplicar la sanción. Las fotografías o videos deben identificar claramente el vehículo, la placa, el lugar, la fecha y la hora del hecho.
El VMT insistió en respetar las señales y detenerse ante la luz roja para prevenir accidentes. Su anuncio no detalló cuántas sanciones se han impuesto por esta conducta ni presentó una lista de las intersecciones vigiladas.
Nacionales
PNC captura a joven de 21 años con bolsas de marihuana en Mejicanos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Ederson Stanley Santos Bermúdez, de 21 años, en Mejicanos, San Salvador Centro, tras encontrarle varias bolsas con marihuana. El procedimiento fue reportado este miércoles 4 de noviembre.
Según la institución, las porciones estaban preparadas para su venta. Durante la intervención, los agentes también incautaron un teléfono celular, que quedó entre los objetos decomisados.
La PNC indicó que Santos Bermúdez será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga. El señalamiento sobre una posible comercialización forma parte del reporte policial y deberá ser acreditado durante el proceso judicial.
Las autoridades no precisaron el número de bolsas, el peso de la sustancia ni su valor estimado. Tampoco divulgaron el punto específico de Mejicanos donde se efectuó la captura o detalles adicionales sobre las circunstancias del procedimiento.
Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 473 dedicado a “62 Años Canal 10”
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.° 473 a Canal 10, que celebra 62 años de trayectoria acompañando a la población salvadoreña, dentro y fuera del país, a través de contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento.
Desde su inauguración, el 4 de noviembre de 1964, Canal 10 ha evolucionado junto a la televisión salvadoreña. Nació como un medio dedicado a los teleclases y, con el paso de los años, amplió su programación hasta convertirse en una señal que integra información, formación y entretenimiento para públicos de todas las edades.
Actualmente, su programación tiene entre sus principales espacios a Noticiero El Salvador y sus entrevistas de opinión, que abordan temas de interés nacional. También cuenta con una variada oferta educativa y cultural para la niñez, con programas como La Casa de Lula, La Hora del Niño y Las Aventuras del Cipitio, además de contenidos deportivos, musicales y espacios dedicados a la diáspora salvadoreña.
Su alcance también se extiende al entorno digital y a la televisión abierta, plataformas desde las que Canal 10 continúa acercando sus contenidos a millones de personas.
Con esta dedicatoria reconocemos la trayectoria de un medio de comunicación que forma parte de la historia televisiva de El Salvador y que continúa ampliando su programación para informar, educar y entretener a la población.
Resultados del Sorteo LOTRA N.° 473:
Primer Premio: $565,000 – Billete N.° 21576 No vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N. 03114 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 35143 Vendido.
Durante octubre, gracias a la comercialización de nuestros productos, destinamos $122,024.06 a programas y acciones de Beneficencia, que permitieron beneficiar a 18,190 personas en diferentes sectores de la población salvadoreña.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
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