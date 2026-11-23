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Nueva Concepción entre las zonas más calurosas de El Salvador este lunes
Nueva Concepción, en Chalatenango, figuró entre las localidades con las temperaturas más altas previstas para este lunes 23 de noviembre. El pronóstico de 48 horas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estimó una máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C para el distrito.
Diario El Mundo publicó una previsión de 38 °C para Nueva Concepción. Esa cifra corresponde a un pronóstico y no a una medición confirmada. En el boletín oficial consultado, la máxima más alta entre las ciudades incluidas fue la de San Miguel, con 37 °C, seguida de Nueva Concepción y La Unión, ambas con 36 °C.
El MARN también previó lluvias breves y aisladas para la tarde en el norte de Chalatenango y Morazán. Para la noche, el pronóstico incluyó precipitaciones en sectores de San Salvador, Cabañas, San Vicente, La Paz, Usulután y la costa de La Libertad. El ministerio atribuyó estas condiciones al flujo de viento del este y a la influencia de una vaguada prefrontal.
Para el martes 24 de noviembre, el MARN prevé que la máxima en Nueva Concepción baje a 35 °C, con una mínima de 24 °C. El pronóstico también contempla lluvias por la tarde y noche en sectores de Chalatenango.
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Identifican a víctima de accidente mortal en la carretera a Metapán
Marvin Martínez fue identificado como el hombre que murió en un accidente de tránsito la noche del domingo 15 de noviembre en la carretera hacia Metapán, en el norte del departamento de Santa Ana.
Según El Blog y Diario Cronio, Martínez circulaba por la vía que conduce al distrito de Metapán, en Santa Ana Norte, cuando ocurrió el choque. Los reportes consultados no precisaron el punto exacto del accidente ni qué lo provocó.
Como contexto nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 19,240 siniestros de tránsito en El Salvador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. En ese período, los accidentes dejaron 1,295 personas fallecidas y 13,882 lesionadas.
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Botar basura en San Salvador Centro puede costar hasta $900 a particulares
La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene las sanciones por arrojar basura o ripio en calles, aceras y otros espacios públicos. La medida se aplica en los cinco distritos del municipio y busca evitar que estos lugares se conviertan en botaderos.
El artículo 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana establece multas de $51 a $900 para personas naturales. Para empresas y otras personas jurídicas, así como para instituciones públicas, las sanciones van de $901 a $2,200, según la comuna.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) emite las esquelas y las registra en el sistema municipal. Quienes consideren que la sanción fue aplicada de forma incorrecta pueden apelar ante la Unidad Contravencional de la alcaldía.
La comuna también pide a residentes y comercios respetar los horarios de recolección. Entre las zonas que ya fueron intervenidas está el corredor del mercado mayorista La Tiendona, donde en junio los equipos municipales retiraron 10 toneladas de residuos comunes, neumáticos y desechos orgánicos acumulados en arriates, aceras y la calzada.
Tirar basura o ripio en la vía pública de San Salvador Centro puede costar hasta $900 a particulares.
La ordenanza fija multas de hasta $2,200 para empresas y otras personas jurídicas e instituciones públicas. https://t.co/M7Y2HXpGAl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026
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Defensoría del Consumidor se alista para la jornada del Black Friday con monitoreo de precios y verificaciones
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que la institución mantiene un plan para orientar a los consumidores durante la jornada comercial del Viernes Negro, con monitoreo de precios, orientación y verificaciones en establecimientos comerciales.
“Tenemos un plan desplegado que busca informar al consumidor; contamos con el portal de precios Compara de más de 1.600 tipos de productos, actualizado con información periódica”, detalló Salazar. El objetivo es vigilar el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor.
Según detalló, el 89 % de las personas consultadas conoce esta temporada de descuentos. Sin embargo, de las 290 verificaciones realizadas durante noviembre, cerca del 30 % registró incumplimientos, por lo que la institución mantiene los controles para identificar posibles irregularidades en las ofertas y promociones. Los rubros de tecnología y electrodomésticos encabezan las principales categorías de compra, según el estudio de hábitos de consumo: el 52 % de los consultados compraría estos productos, seguido por ropa (37 %), calzado (32 %) y accesorios personales (27 %).
Salazar advirtió que las ofertas engañosas pueden ser sancionadas y destacó el monitoreo que realiza la institución. “El objetivo de este portal es que el consumidor pueda comparar precios para evitar cualquier tipo de sorpresa o de engaño. Las sanciones van de hasta 200 salarios mínimos”, explicó.