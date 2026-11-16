¡Motociclistas rodarán por una buena causa! Cruz Roja Salvadoreña anuncia su Rodada Humanitaria 2026

La Cruz Roja Salvadoreña anunció la segunda edición de la Rodada Humanitaria: Ruta de Los Lagos, una actividad que reunirá a motociclistas de diferentes puntos del país para promover la seguridad vial, la prevención de accidentes y la solidaridad.

El evento se realizará el próximo domingo 6 de diciembre, a partir de las 7:00 de la mañana, con salida desde la sede central de Cruz Roja Salvadoreña, en San Salvador. Los participantes recorrerán la Ruta Panorámica hasta llegar al lago Suchitlán, en Suchitoto.

La institución destacó la importancia de esta iniciativa ante el incremento de emergencias viales. Según sus registros, ha atendido 873 accidentes de tránsito, de los cuales 630 involucraron motocicletas, una situación que evidencia la necesidad de fortalecer la educación y la conducción responsable.

La inscripción tendrá un costo de $15 más cargos por boletería e incluirá bandana, escarapela, hidratación, asistencia mecánica y atención prehospitalaria. Los interesados podrán adquirir sus boletos mediante Smart Ticket y sus puntos autorizados. Los fondos contribuirán al sostenimiento de los servicios humanitarios de la institución.

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