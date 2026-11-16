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¡Motociclistas rodarán por una buena causa! Cruz Roja Salvadoreña anuncia su Rodada Humanitaria 2026
La Cruz Roja Salvadoreña anunció la segunda edición de la Rodada Humanitaria: Ruta de Los Lagos, una actividad que reunirá a motociclistas de diferentes puntos del país para promover la seguridad vial, la prevención de accidentes y la solidaridad.
El evento se realizará el próximo domingo 6 de diciembre, a partir de las 7:00 de la mañana, con salida desde la sede central de Cruz Roja Salvadoreña, en San Salvador. Los participantes recorrerán la Ruta Panorámica hasta llegar al lago Suchitlán, en Suchitoto.
La institución destacó la importancia de esta iniciativa ante el incremento de emergencias viales. Según sus registros, ha atendido 873 accidentes de tránsito, de los cuales 630 involucraron motocicletas, una situación que evidencia la necesidad de fortalecer la educación y la conducción responsable.
La inscripción tendrá un costo de $15 más cargos por boletería e incluirá bandana, escarapela, hidratación, asistencia mecánica y atención prehospitalaria. Los interesados podrán adquirir sus boletos mediante Smart Ticket y sus puntos autorizados. Los fondos contribuirán al sostenimiento de los servicios humanitarios de la institución.
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¡DoctorSV supera los 5.4 millones de consultas médicas en su primer año de funcionamiento!
La plataforma de salud digital DoctorSV alcanzó 5.4 millones de consultas médicas durante su primer año de operaciones en El Salvador, consolidando su crecimiento como una alternativa de atención médica para la población, según informaron sus autoridades.
El gerente de Operaciones Médicas, Reynaldo Reina, destacó que la aplicación registra entre 22,000 y 24,000 consultas diarias. Además, aseguró que el 97 % de los usuarios manifiesta estar satisfecho con la atención recibida.
Por su parte, el director de DoctorSV, Manuel Bello, informó que la plataforma ya cuenta con más de 2 millones de usuarios y 1.4 millones de descargas, mientras su equipo médico creció de aproximadamente 1,200 a más de 3,300 profesionales entre médicos generales y especialistas.
La aplicación, lanzada en noviembre de 2025, ofrece consultas virtuales las 24 horas del día, recetas electrónicas y atención para diversas enfermedades. Sus autoridades buscan ampliar la capacidad del servicio hasta alcanzar las 30,000 consultas diarias.
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Rastra a excesiva velocidad se estrella contra vivienda frente a fábrica Coca-Cola
Un fuerte accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este sábado sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia San Salvador, frente a las instalaciones de Coca-Cola.
Según el informe preliminar, una rastra perdió el control, chocó contra un árbol y posteriormente impactó contra una vivienda donde se encontraban cuatro personas: un adulto y tres menores de edad.
El conductor manifestó que se dirigía a guardar el vehículo cuando presuntamente se quedó dormido al volante, provocando el percance.
El impacto afectó el área de lavandería de la vivienda y ocasionó daños materiales en la estructura.
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Fallece Daniel Monje, tercera víctima del trágico accidente de tránsito en Metalío
Daniel Monje fue identificado como la tercera víctima mortal del aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en la carretera que conecta Acajutla con Metalío, en Sonsonate Oeste.
El joven había resultado gravemente lesionado tras la colisión entre una camioneta y un pick-up, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció en las últimas horas.
En el mismo accidente perdieron la vida Cristino Anzora y Claudia Mestizo, mientras que otras personas resultaron lesionadas. El percance ocurrió en las cercanías del puente San Pedro, en el distrito de Acajutla.
Una mujer señalada como presunta responsable del choque permanece bajo custodia policial mientras recibe atención hospitalaria. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.