Ministerio de Trabajo anuncia feria de empleo en Periplaza Apopa para el jueves 12 de noviembre

El Salvador tendrá cielo parcialmente nublado y lluvias en distintos sectores este viernes 6 de noviembre, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Una baja presión frente a la costa salvadoreña favorecerá las precipitaciones, mientras ingresan vientos nortes débiles.

Durante la mañana se prevén lluvias puntuales en la costa oriental. Por la tarde, podrían extenderse a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, incluido el sur del Área Metropolitana de San Salvador. En Usulután y La Unión podrían ser más frecuentes e intensas.

Por la noche, las precipitaciones se concentrarían en las zonas central y oriental, principalmente en San Vicente, Usulután, La Paz, La Libertad Sur y sectores de San Salvador Sur, incluido el AMSS. Las lluvias podrían acompañarse de actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora.

Los vientos nortes serán más perceptibles en occidente y la franja montañosa norte, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 30. El ambiente permanecerá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.

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